Ảnh hậu trường đen trắng quý hiếm của phim 'Tây du ký'

25 tập phim "Tây du ký" năm 1986 quay ròng rã suốt 6 năm trời. Vì kinh phí eo hẹp, cả đoàn phim đều phải "liệu cơm gắp mắm", tiết kiệm tối đa để dành tiền cho giai đoạn hậu kỳ, làm kỹ xảo… Bởi lẽ đó, những hình ảnh hậu trường được lưu lại đến nay vẫn được xem là vô giá.

Bức ảnh kỷ niệm của đoàn làm phim trong những ngày đầu dựng tập "Trừ yêu Ô Kê quốc" (1982). Tập này có 4 đạo diễn gồm Dương Khiết, Tuân Hạo, Nhậm Phụng Pha và Đổng Hàng Cát (áo trắng ngồi giữa), đeo kính ngồi cạnh là Lý Pha (lồng tiếng Trư Bát Giới).

Với tỷ suất khán giả 89,4%, "Tây du ký" là bom tấn điện ảnh thời bấy giờ. Chính vì vậy, mỗi bước chân của đoàn làm phim đều được sự theo dõi sát sao cùng chào đón nồng nhiệt của khán giả địa phương. Thậm chí, tụi trẻ còn bỏ học, người già bỏ làm chỉ để được ngắm nhìn những thần tượng của mình bằng xương bằng thịt.