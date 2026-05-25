Xuất bản ngày 25/05/2026 07:02 AM
Ảnh hậu trường đen trắng quý hiếm của phim 'Tây du ký'

(VTC News) -

Những khoảnh khắc hậu trường được chụp bằng máy ảnh thô sơ từ hơn 4 thập kỷ trước của "Tây du ký" nhận được nhiều chú ý của khán giả.

25 tập phim "Tây du ký" năm 1986 quay ròng rã suốt 6 năm trời. Vì kinh phí eo hẹp, cả đoàn phim đều phải "liệu cơm gắp mắm", tiết kiệm tối đa để dành tiền cho giai đoạn hậu kỳ, làm kỹ xảo… Bởi lẽ đó, những hình ảnh hậu trường được lưu lại đến nay vẫn được xem là vô giá.

Bức ảnh kỷ niệm của đoàn làm phim trong những ngày đầu dựng tập "Trừ yêu Ô Kê quốc" (1982). Tập này có 4 đạo diễn gồm Dương Khiết, Tuân Hạo, Nhậm Phụng Pha và Đổng Hàng Cát (áo trắng ngồi giữa), đeo kính ngồi cạnh là Lý Pha (lồng tiếng Trư Bát Giới).

Với tỷ suất khán giả 89,4%, "Tây du ký" là bom tấn điện ảnh thời bấy giờ. Chính vì vậy, mỗi bước chân của đoàn làm phim đều được sự theo dõi sát sao cùng chào đón nồng nhiệt của khán giả địa phương. Thậm chí, tụi trẻ còn bỏ học, người già bỏ làm chỉ để được ngắm nhìn những thần tượng của mình bằng xương bằng thịt.

Tôn Ngộ Không tranh thủ uống nước trong giờ giải lao. Tại thời điểm quay phim, Lục Tiểu Linh Đồng là người được trả cao nhất nhưng cũng chỉ được 70 nhân dân tệ/tập (khoảng hơn 200 nghìn đồng).

Đây chính là dụng cụ thô sơ giúp các diễn viên có thể bay lượn trên phim. Cả đoàn phim và các diễn viên đều nỗ lực hết mình.

Đảm nhận tuyến nhân vật chính nên Trư Bát Giới và Tôn Ngộ Không được chăm chút tỉ mẩn trước mỗi lần quay. Tạo hình của cả hai cũng được xem là công phu và cầu kỳ nhất trong dàn diễn viên.

Khoảnh khắc Tôn Ngộ Không chăm chú diễn một mình trong phân cảnh trước biển lớn.

Bốn thầy trò đứng chụp chung với đạo diễn Dương Khiết và Phật Di Lặc do diễn viên Thiết Ngưu thủ vai.

Dàn yêu quái cũng tranh thủ chụp chung bức ảnh kỷ niệm.

Dương Xuân Hà - diễn viên đảm nhận vai Bạch Cốt Tinh có tới 3 người chỉnh trang phục. Vai diễn này thành công tới mức trở thành nỗi ám ảnh trong tuổi thơ của biết bao người.

Ngọc Thanh
