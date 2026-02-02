Vụ 39-39B Bến Vân Đồn: Thỏa thuận bán đất 1.200 USD/m², 3 triệu USD 'lại quả'

(VTC News) -

VKSND tối cao ban hành cáo trạng truy tố 22 bị can trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, Nhận hối lộ, Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và Đưa hối lộ”, xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa, UBND TP.HCM, Bộ Nông nghiệp & Môi trường và các đơn vị có liên quan.

Trong số các bị can bị VKSND tối cao truy tố, bị can Lê Quang Thung (cựu Quyền Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam) bị truy tố các tội: “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Nhận hối lộ” quy định tại khoản 3 Điều 219 và khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Dự án 39-39B Bến Vân Đồn.

Theo hồ sơ vụ án, Lê Quang Thung, nguyên Quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị, nguyên Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, được xác định là người giữ vai trò chủ mưu, chỉ đạo xuyên suốt trong vụ chuyển nhượng trái phép khu đất 39–39B Bến Vân Đồn (TP.HCM).

Lợi dụng cương vị người đứng đầu Tập đoàn, Lê Quang Thung đã thỏa thuận với Lê Y Linh (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Việt Tín) và Đặng Phước Dừa (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Việt Tín) về việc thành lập Công ty Phú Việt Tín dưới hình thức góp vốn. Tuy nhiên, bản chất của thỏa thuận này là chuyển nhượng tới 99% giá trị khu đất 39–39B Bến Vân Đồn mà không thực hiện thẩm định, đấu giá theo quy định của pháp luật.

Ngày 17/6/2010, Lê Quang Thung trực tiếp ký Văn bản số 186/HĐQTCSVN-KHĐT của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, trong đó xác định đối tượng mua khu đất là Công ty Retro do Lê Y Linh làm chủ, với đơn giá 950 USD/m².

Cùng với đó, Lê Quang Thung còn chỉ đạo nhiều cán bộ thuộc Tập đoàn và các đơn vị thành viên thực hiện hàng loạt thủ tục trái quy định, gồm: thành lập Công ty Phú Việt Tín; đề nghị UBND TP.HCM thu hồi và giao khu đất cho công ty này; thực hiện chuyển nhượng 99% vốn góp; điều chỉnh giảm diện tích và giá chuyển nhượng; đồng thời xác nhận khống việc đã nhận đủ tiền chuyển nhượng nhằm hoàn tất thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh, tạo điều kiện để các doanh nghiệp do Lê Y Linh và Đặng Phước Dừa điều hành nắm quyền chi phối.

Trước khi nghỉ hưu, Lê Quang Thung còn trao đổi, nhờ Trần Ngọc Thuận, nguyên Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc Tập đoàn Cao su Việt Nam, tiếp tục tạo điều kiện để Linh và Dừa hoàn tất việc nhận chuyển nhượng khu đất 39-39B Bến Vân Đồn không qua thẩm định, đấu giá. Sau đó, khu đất này tiếp tục được sang tay cho Công ty Quốc Cường Gia Lai, gây thất thoát tài sản Nhà nước.

Theo hồ sơ, sau khi UBND TP.HCM không chấp thuận giao khu đất cho Công ty Rồng Vàng Phương Đông, khoảng tháng 12/2009, Lê Quang Thung đã thống nhất với Lê Y Linh và Đặng Phước Dừa về việc Tập đoàn Cao su Việt Nam bán khu đất cho Linh và Dừa với giá 1.200 USD/m². Đổi lại, nhóm này phải chi lại cho phía Tập đoàn tổng cộng 3 triệu USD, tương đương hơn 53,8 tỷ đồng.

Khoản tiền này được chia làm hai phần, gồm việc “bán lại giá gốc” 18 suất căn hộ cho một số cá nhân thuộc Tập đoàn Cao su (hoặc chi tiền chênh lệch nếu không mua) và khoản chi riêng 1,2 triệu USD dành cho Lê Quang Thung.

Thực hiện thỏa thuận, Lê Quang Thung đã chỉ đạo cấp dưới hoàn tất các thủ tục để chuyển nhượng trái pháp luật khu đất thông qua việc thành lập Công ty Phú Việt Tín, đề nghị UBND TP.HCM thu hồi, giao đất cho doanh nghiệp này, đồng thời chuyển nhượng 99% phần vốn góp của Cao su Đồng Nai và Cao su Bà Rịa cho Công ty Retro của Lê Y Linh với mức giá do các bên tự ấn định. Đáng chú ý, dù phía Linh và Dừa chưa thanh toán tiền, việc chuyển nhượng vẫn được thực hiện, giúp Công ty Retro nắm giữ 80% cổ phần tại Công ty Phú Việt Tín.

Cơ quan điều tra xác định, Lê Quang Thung đã hai lần nhận tiền từ Linh và Dừa. Lần thứ nhất, khoảng tháng 1/2009, Lê Y Linh chi trả toàn bộ chi phí chữa bệnh cho con trai của Thung tại Singapore với số tiền 200.000 đô la Singapore. Dù Thung đề nghị hoàn trả, Linh không nhận và thống nhất tính khoản này vào số tiền 1,2 triệu USD đã thỏa thuận chi riêng cho Thung.

Lần thứ hai, vào cuối năm 2011, khi Lê Quang Thung chuẩn bị nghỉ hưu, Lê Y Linh chuẩn bị 300.000 USD trong túi giấy hiệu Hermes, cùng Đặng Phước Dừa mời Thung ăn tối tại một nhà hàng trên đường Lê Duẩn (Quận 1 cũ). Sau bữa ăn, Đặng Phước Dừa trực tiếp đưa số tiền trên cho Thung để “cảm ơn” việc đã chỉ đạo chuyển nhượng dự án.

Đến ngày 3/7/2024, nhận thức rõ hành vi sai phạm, Lê Quang Thung đã chủ động nộp lại hơn 11,4 tỷ đồng, tương đương tổng giá trị 200.000 đô la Singapore và 300.000 USD đã nhận trước đó.

Liên quan đến vụ án, bị can Trần Ngọc Thuận, nguyên Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tập đoàn Cao su Việt Nam, cũng bị xác định có hành vi nhận tiền trái pháp luật. Theo lời khai, trước khi giữ chức Tổng Giám đốc, ông Thuận không tham gia vào quá trình chuyển nhượng khu đất và không biết các thỏa thuận “ngầm” giữa Lê Quang Thung với Lê Y Linh và Đặng Phước Dừa.

Tuy nhiên, sau khi được bổ nhiệm, ông Thuận đã chấp thuận cho phía Linh và Dừa tiếp tục thực hiện dự án, dù được Lê Quang Thung và Đặng Phước Dừa trực tiếp trao đổi về việc đã có các khoản chi phí “từ trước”. Căn cứ tư vấn pháp lý và do nể nang cá nhân, ông Thuận đồng ý tiếp tục chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty Phú Việt Tín.

Quá trình này, Trần Ngọc Thuận đã hai lần nhận tổng cộng 45 tỷ đồng từ Đặng Phước Dừa để “cảm ơn”. Lần đầu, khoảng cuối tháng 1/2014, ông Thuận nhận 20 tỷ đồng ngay tại phòng làm việc, được cất trong 4 thùng carton. Lần thứ hai, đầu tháng 9/2014, ông tiếp tục nhận 25 tỷ đồng tại nhà riêng ở Quận 2, số tiền được đựng trong hai vali.

Sau khi nhận tiền, Trần Ngọc Thuận chia cho một số cá nhân liên quan mỗi người 2,5 tỷ đồng, phần còn lại sử dụng cho mục đích cá nhân. Đến nay, bị can này đã nộp lại 27,5 tỷ đồng và giao nộp thêm một sổ tiết kiệm trị giá 11 tỷ đồng để cơ quan điều tra phong tỏa, khắc phục hậu quả vụ án.