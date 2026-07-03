Vụ cào xước xe Mercedes: Cơ quan chức năng xác định thiệt hại gần 7 triệu đồng

(VTC News) -

Theo cáo trạng, khoảng 19h50 ngày 18/1/2026, chị Đ.B.N đỗ xe Mercedes màu đen trước cổng nhà bà V. tại phường Đại Mỗ. Khu vực này không có biển cấm dừng, cấm đỗ.

Đến khoảng 20h20 cùng ngày, bà V. mở cổng để con gái dắt xe máy ra ngoài thì phát hiện ô tô đỗ chắn lối đi. Do hai bên vỉa hè đặt nhiều chậu cây cảnh nên xe máy không thể di chuyển. Bức xúc, bà V. cầm chùm chìa khóa cào nhiều nhát lên thân xe, đồng thời dùng tay bẻ gương chiếu hậu bên trái.

Con gái bà V. cũng dùng mũ bảo hiểm đập một nhát vào cửa xe nhưng không để lại hư hỏng. Một người dân chứng kiến sự việc đã tới can ngăn rồi rời đi. Sau đó, bà V. tiếp tục dùng chìa khóa cào nhiều vị trí khác trên thân xe.

Khi không tìm thấy chủ phương tiện, chồng bà V. đã di chuyển các chậu cây để con gái đưa xe máy ra ngoài, đồng thời đặt một số chậu cây trước đầu ô tô và dán hai tờ giấy lên kính xe với nội dung phê phán việc đỗ xe chắn lối ra vào.

Khoảng 21h20 cùng ngày, chị Đ.B.N quay lại lấy xe thì phát hiện phương tiện bị cào xước, gương chiếu hậu bị bẻ và trên kính có dán giấy. Sau khi đưa con về nhà, chị đến Công an phường Đại Mỗ trình báo.

Ảnh hiện trường chiếc xe của chị Đ.B.N đỗ trước nhà bà V. do camera an ninh ghi lại

Tại cơ quan điều tra, bà V khai nhận hành vi phạm tội như trên. Bà V. khai chỉ dùng chìa khóa nhà để vạch, cào vào cánh cửa trước và sau phía bên phải, phía sau đuôi xe gắn biển số, bẻ gương chiếu hậu bên trái từ trong ra ngoài, bà V. không làm xước ba đờ sốc trước của xe và ốp nhựa cụm đèn phía trước bên trái, không làm xước ốp nhựa của gương chiếu hậu bên trái như chị N. trình báo.

Bà V. nhận thức được hành vi của mình là sai và vi phạm pháp luật. Bà V. đã xin lỗi chị N. và bày tỏ thiện chí bồi thường thiệt hại. Tuy nhiên, chị N. không đồng ý, yêu cầu bà V. phải mua lại xe hoặc bồi thường số tiền 200.000.000 đồng. Do không có khả năng đáp ứng yêu cầu này, bà V. đồng ý bồi thường cho chị N. theo quy định của pháp luật.

Trong khi đó, chị Đ.B.N cho biết ô tô của chị bị một vật có cạnh sắc cào xước, gây hư hỏng tại các vị trí gồm: ba đờ sốc phía trước bên phải, cánh cửa trước bên phải, cánh cửa sau bên phải, hông xe phía sau bên phải, nắp bình xăng, đuôi xe, ốp nhựa gương chiếu hậu bên trái và ốp nhựa cụm đèn pha phía trước bên trái.

Khi chị điều khiển xe rời đi, chị không để ý phía đầu xe của mình có đặt chậu cây; chị điều khiển xe đi thì thấy bị vướng một vật dưới gầm xe, chị xuống xem thì thấy xe mình bị mắc 1 chậu cây. Chị đã nhấc chậu cây ra để lên vỉa hè rồi lùi xe đi hướng khác.

Chị N. yêu cầu bà V. bồi thường tiền sửa xe theo báo giá của hãng là 127.674.360 đồng; tiền chị phải đi taxi là 5.264.000 đồng và một số chi phí khác.

Tuy nhiên, kết quả điều tra và giám định cho thấy không phải toàn bộ các hư hỏng trên xe đều do bà V. gây ra.

Hội đồng định giá tài sản xác định một số bộ phận có chi phí sửa chữa rất lớn, trong đó ốp nhựa gương chiếu hậu bên trái trị giá 16,3 triệu đồng và ốp nhựa cụm đèn pha trước bên trái hơn 59,4 triệu đồng.

Tuy nhiên, Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) kết luận không đủ cơ sở xác định các dấu vết trên xe được tạo ra cùng thời điểm hoặc do chùm chìa khóa của bà V. gây ra. Kết quả giám định 13 đoạn video thu giữ từ camera quanh hiện trường cũng không ghi nhận hình ảnh bà V. tác động vào các vị trí gồm ba đờ sốc trước, cụm đèn trước bên trái và ốp nhựa gương chiếu hậu bên trái.

Căn cứ lời khai của các bên, dữ liệu camera và các tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra xác định bà V. chỉ gây hư hỏng tại các vị trí gồm cửa trước bên phải, cửa sau bên phải, hông xe phía sau bên phải, khu vực nắp bình xăng, tai xe bên phải phía sau, ốp kim loại dưới kính sau và ốp kim loại đuôi xe.

Tổng giá trị thiệt hại được xác định là 6.862.000 đồng.

Cơ quan điều tra cũng xác định chồng và con gái bà V. không có hành vi giúp sức trong việc cố ý làm hư hỏng tài sản nên không đủ căn cứ xử lý hình sự. Riêng con gái bà V. bị Công an phường Đại Mỗ xử phạt hành chính 750.000 đồng vì hành vi gây mất trật tự tại khu dân cư.

Theo Viện KSND khu vực 4, bà Mai Thị Bích V. không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Bị can được xem xét các tình tiết giảm nhẹ do thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng.

Ở diễn biến liên quan, con gái bà V. đã gửi đơn đề nghị cơ quan công an xác minh việc chị Đ.B.N đăng tải hình ảnh, thông tin của gia đình lên mạng xã hội khi chưa được sự đồng ý, đồng thời cho rằng một số nội dung được chia sẻ trên mạng và cung cấp cho báo chí có dấu hiệu sai sự thật, ảnh hưởng đến danh dự gia đình. Đơn đã được chuyển đến cơ quan công an để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.