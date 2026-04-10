Vụ 148 học sinh nghi ngộ độc ở TP.HCM: Ngưng hoạt động đơn vị cung cấp suất ăn

Ngày 10/4, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM cho biết, cơ sở cung cấp suất ăn bán trú cho học sinh Trường Tiểu học Bình Quới Tây đã tạm ngưng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan chức năng để phục vụ công tác điều tra.

Qua xác minh ban đầu, trường có ký hợp đồng cung cấp suất ăn với Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sản xuất Vận chuyển Hữu Phước (phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM). Suất ăn được chế biến tại cơ sở này, sau đó vận chuyển đến trường.

Trường Tiểu học Bình Quới Tây. (Ảnh: Website trường)

Ngày 7/4, khoảng 740 học sinh đã sử dụng bữa trưa và bữa xế tại trường. Thực đơn gồm cơm, gà kho gừng, canh bắp cải nấu thịt, dưa leo xào, mận và bánh flan.

Trong các ngày 8 và 9/4, nhiều học sinh xuất hiện triệu chứng sốt, đau bụng, nôn ói. Hàng loạt trường hợp đến khám và điều trị tại các cơ sở y tế.

Theo cập nhật từ Sở Y tế TP.HCM, đến sáng 10/4, tổng cộng 148 học sinh nghi ngộ độc thực phẩm, trong đó 46 trường hợp điều trị nội trú, còn lại theo dõi ngoại trú. Hiện tình trạng các bệnh nhân ổn định, chưa ghi nhận ca nặng.

Trẻ đang được điều trị tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Các em được tiếp nhận tại nhiều cơ sở y tế như Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Bệnh viện Nhi đồng 2, Bệnh viện Đa khoa Bình Thạnh và Trạm Y tế phường Bình Quới.

Kết quả xét nghiệm ban đầu cho thấy, trong 10 mẫu phân được lấy có 7 mẫu dương tính với vi khuẩn Salmonella. Tuy nhiên, cơ quan chức năng cho biết chưa đủ cơ sở kết luận nguyên nhân, đang tiếp tục lấy mẫu, phân tích và định type vi khuẩn.

Trước đó, các mẫu lưu thực phẩm đã được gửi kiểm nghiệm. Đồng thời, ngành y tế cũng lấy mẫu bệnh phẩm để đối chiếu, phục vụ điều tra dịch tễ.

Hiện Sở An toàn thực phẩm TP.HCM đang phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị liên quan tiếp tục theo dõi tình hình, làm rõ nguồn lây và nguyên nhân vụ việc, đảm bảo xử lý theo đúng quy định.