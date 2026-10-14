VNG tài trợ 12 tỷ đồng tài nguyên GPU cho ba trường đại học tại TP.HCM

(VTC News) -

VNG tài trợ gói tài nguyên GPU trị giá 12 tỷ đồng cho ba trường thành viên của Đại học Quốc gia TP.HCM, phục vụ hoạt động nghiên cứu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong hai năm học 2026-2027 và 2027-2028.

Thông tin được công bố tại Lễ Khai khóa năm 2026 của Đại học Quốc gia TP.HCM, diễn ra ngày 13/10. Ba đơn vị tiếp nhận gồm Trường Đại học Bách khoa, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên và Trường Đại học Công nghệ Thông tin.

Ông Lê Hồng Minh, Nhà sáng lập & Chủ tịch HĐQT VNG. (Ảnh: Nhật Bắc)

Gói tài nguyên GPU sẽ phục vụ hoạt động nghiên cứu của giảng viên, sinh viên, hỗ trợ các nhóm nghiên cứu trong quá trình huấn luyện và thử nghiệm mô hình AI. Nguồn lực tính toán là một trong những điều kiện còn hạn chế đối với hoạt động nghiên cứu tại các trường đại học trong nước.

Khoản tài trợ mới tiếp nối gói tài nguyên GPU trị giá 6 tỷ đồng mà VNG trao cho Đại học Quốc gia TP.HCM vào tháng 11/2025.

Hợp tác nghiên cứu và đào tạo AI

Bên cạnh hỗ trợ tài nguyên tính toán, VNG và Đại học Quốc gia TP.HCM còn phối hợp triển khai các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng AI và đào tạo nhân lực công nghệ. Hai bên ký biên bản ghi nhớ hợp tác vào tháng 5/2025.

Trong khuôn khổ hợp tác, hai bên đồng sáng lập Saigon AI Hub, mô hình nghiên cứu và ứng dụng AI nhằm kết nối các nhóm nghiên cứu, doanh nghiệp và đối tác công nghệ.

GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM. (Ảnh: ĐHQG-HCM)

Sáng kiến Applied AI Lab do Saigon AI Hub phối hợp với Google Labs triển khai đã hoàn thành khóa đầu tiên với 10 nhóm và gần 60 nhà nghiên cứu. Một nhóm nghiên cứu bước đầu thương mại hóa giải pháp. Khóa thứ hai được triển khai theo hướng doanh nghiệp và tổ chức công đưa ra bài toán, các nhóm nghiên cứu tìm lời giải hướng tới ứng dụng thực tế.

Ở lĩnh vực đào tạo, hai bên đặt mục tiêu đào tạo ít nhất 1.000 sinh viên chất lượng cao trong vòng 3-5 năm. Chương trình đồng đào tạo lập trình game giữa VNG và Trường Đại học Công nghệ Thông tin đã hoàn thành khóa đầu tiên với 51 sinh viên, phát triển 10 sản phẩm game.

Chương trình năm 2026 được triển khai từ tháng 9, với hơn 80 sinh viên tham gia hai môn học về phát triển game ứng dụng thực tế và phát triển game trên nền tảng Roblox.

Đại học Quốc gia TP.HCM đặt mục tiêu làm chủ công nghệ lõi

Tại Lễ Khai khóa năm 2026, Đại học Quốc gia TP.HCM giới thiệu lộ trình phát triển công nghệ chiến lược theo ba giai đoạn. Trước mắt, đơn vị tập trung vào các kết quả nghiên cứu có khả năng ứng dụng sớm, đáp ứng nhu cầu thực tiễn.

Đến năm 2030, trường hướng tới hình thành các cụm nghiên cứu và phòng thí nghiệm hợp tác công tư, tập trung vào những lĩnh vực công nghệ mới. Sau năm 2030, đơn vị đặt mục tiêu từng bước xây dựng năng lực tự chủ trong các lĩnh vực chuyên sâu như AI có chủ quyền, chip phục vụ mạng 6G, hàng không vũ trụ, y học chính xác và điện hạt nhân.

Thủ tướng Lê Minh Hưng. (Ảnh: Nhật Bắc)

Đại học Quốc gia TP.HCM đặt mục tiêu đến năm 2030 đạt 100 sáng chế quốc tế, phát triển 10 sản phẩm công nghệ chiến lược, làm chủ 15 công nghệ lõi và hình thành 20 nhóm nghiên cứu mạnh.

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu kết nối đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo thành một chuỗi thống nhất, đồng thời tăng cường hợp tác giữa Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp.

Thủ tướng cũng đề nghị Đại học Quốc gia TP.HCM thúc đẩy chuyển giao, thương mại hóa kết quả nghiên cứu, phát triển công nghệ lõi và từng bước hình thành năng lực làm chủ công nghệ trong nước.