Vietnam Post trúng đấu giá đầu số di động 075

(VTC News) -

Ngày 15/10, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) cho biết đấu giá thành công quyền sử dụng mã mạng di động 75, tương ứng với đầu số thuê bao 075. Đây là đầu số riêng mà doanh nghiệp dự kiến khai thác cho dịch vụ viễn thông di động Pottel.

Phiên đấu giá do Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam (VPA) tổ chức theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ. Mã mạng 75 thuộc kho số viễn thông quốc gia, được quy hoạch dành cho dịch vụ di động.

Vietnam Post đấu thầu thành công đầu số 075.

Theo Vietnam Post, việc sở hữu quyền sử dụng đầu số 075 tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng hoạt động trên thị trường viễn thông.

Đầu số mới được định hướng phục vụ nhu cầu liên lạc, truy cập dữ liệu và sử dụng các dịch vụ số của khách hàng cá nhân, đồng thời cung cấp thêm lựa chọn số thuê bao, trong đó có số dễ nhớ và số theo nhu cầu riêng.

Doanh nghiệp cho biết sẽ hoàn tất các thủ tục theo quy định, chuẩn bị điều kiện kỹ thuật và kinh doanh trước khi đưa đầu số 075 vào khai thác. Thời điểm chính thức cung cấp thuê bao mang đầu số này chưa được công bố.

Pottel là thương hiệu viễn thông di động của Vietnam Post, hoạt động theo mô hình nhà mạng di động ảo (MVNO), sử dụng hạ tầng mạng của VNPT thông qua hợp tác giữa hai doanh nghiệp. Mô hình cung cấp dịch vụ di động cho khách hàng trên cơ sở khai thác hạ tầng viễn thông của đối tác.

Ngày 26/12/2025, Vietnam Post được cấp Giấy phép số 559/GP-CVT về cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng. Từ tháng 8/2026, doanh nghiệp bắt đầu phân phối SIM du lịch Pottel thông qua hệ thống cửa hàng, điểm bán và đại lý, đồng thời phát triển các giải pháp kết nối Internet vạn vật (IoT).

Vietnam Post hiện có khoảng 13.000 điểm phục vụ cùng hơn 40.000 cán bộ, nhân viên trên toàn quốc. Doanh nghiệp dự kiến tận dụng mạng lưới này để phân phối các sản phẩm, dịch vụ viễn thông, mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng tại nhiều địa phương.

Việc có thêm đầu số riêng đánh dấu bước mở rộng hoạt động viễn thông di động của Vietnam Post, bên cạnh lĩnh vực bưu chính và các dịch vụ đang triển khai thông qua thương hiệu Pottel.