Khởi công tòa nhà đầu tiên tại Khu đô thị Công viên công nghệ số FPT

(VTC News) -

Ngày 15/10, Tập đoàn FPT khởi công Tòa nhà Công nghệ số 01 thuộc dự án Khu đô thị Công viên công nghệ số FPT tại hai phường Phú Diễn và Tây Tựu, Hà Nội.

Đây là công trình đầu tiên được triển khai xây dựng trong khu đô thị công nghệ có quy mô gần 200 ha.

Phối cảnh Tòa nhà Công nghệ số 01 thuộc dự án Khu đô thị Công viên công nghệ số FPT.

Tòa nhà được xây dựng trên khu đất rộng hơn 17.200 m², gồm 7 tầng nổi, một tầng hầm và một tầng tum, với tổng diện tích sàn khoảng 69.800 m². Công trình có tổng mức đầu tư hơn 1.311 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành sau khoảng 12 tháng.

FPT cho biết tòa nhà có thể đáp ứng nhu cầu làm việc của khoảng 6.000 chuyên gia công nghệ số và lao động phụ trợ.

Ngoài chức năng văn phòng, công trình được định hướng trở thành không gian kết nối kỹ sư, nhà khoa học, sinh viên và doanh nghiệp để nghiên cứu, thử nghiệm và phát triển các sản phẩm công nghệ.

Phối cảnh toàn dự án Khu đô thị Công viên công nghệ số FPT.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Trương Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, cho rằng điều thành phố chờ đợi không chỉ là tiến độ hoàn thành công trình mà còn là khả năng hình thành một trung tâm công nghệ có sức cạnh tranh, thu hút nhân tài và tạo ra giá trị kinh tế mới.

“Công trình hôm nay phải được xây dựng nhanh, nhưng quan trọng hơn phải được lấp đầy bằng hoạt động công nghệ thực sự”, ông Dũng nói, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu thu hút doanh nghiệp công nghệ, viện nghiên cứu, trường đại học và các đối tác quốc tế tham gia.

Theo lãnh đạo Hà Nội, dự án cần hướng tới những kết quả cụ thể về nghiên cứu, sản phẩm và thị trường. Thành phố cam kết tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện để FPT triển khai dự án, hướng tới hình thành một đô thị công nghệ tại khu vực Tây Tựu - Phú Diễn.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng phát biểu tại buổi lễ.

Ông Nguyễn Văn Khoa, Tổng giám đốc FPT, cho biết, doanh nghiệp muốn phát triển khu vực này thành nơi đào tạo và nuôi dưỡng nhân lực công nghệ, kết nối tri thức với nghiên cứu, sản xuất và thị trường.

FPT định hướng xây dựng tại đây không gian nghiên cứu và trải nghiệm các công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn, công nghệ lượng tử và thiết bị bay không người lái (UAV).

Doanh nghiệp cũng dự kiến mở rộng hợp tác với các tập đoàn công nghệ như NVIDIA, Samsung, Microsoft, cùng các trường đại học, viện nghiên cứu và cộng đồng khởi nghiệp.

Ông Nguyễn Văn Khoa, Tổng giám đốc FPT, phát biểu tại buổi lễ.

Về thiết kế, Tòa nhà Công nghệ số 01 dự kiến sử dụng một phần điện năng từ hệ thống năng lượng mặt trời, bố trí trụ sạc xe điện, thu gom nước mưa phục vụ tưới cây, rửa đường và xử lý nước thải trước khi đấu nối vào hệ thống chung.

Công trình là một hạng mục của Khu đô thị Công viên công nghệ số FPT, được Hà Nội và doanh nghiệp khởi công tổng thể từ đầu năm 2026. Theo quy hoạch, toàn dự án có diện tích khoảng 194,3 ha, trong đó khu công nghệ số tập trung chiếm 58,5 ha.

Dự án được kỳ vọng góp phần mở rộng hệ sinh thái công nghệ của Hà Nội.

Khi đi vào hoạt động đầy đủ, toàn khu dự kiến có khoảng 75.000 người làm việc, bao gồm chuyên gia công nghệ số và lao động phụ trợ. Các hoạt động được định hướng phát triển gồm nghiên cứu, đào tạo, sản xuất, kinh doanh và dịch vụ công nghệ số, kết hợp không gian giới thiệu sản phẩm và kết nối doanh nghiệp.

Dự án được kỳ vọng góp phần mở rộng hệ sinh thái công nghệ của Hà Nội, thu hút nhân lực chất lượng cao và thúc đẩy nghiên cứu, phát triển các công nghệ chiến lược trong nước.