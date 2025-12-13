Triết lý camera trái ngược, vivo X300 Pro hay iPhone 17 Pro Max 'ngon' hơn?

(VTC News) -

Phần cứng chiến thắng thuật toán?

Trên iPhone 17 Pro Max, Apple đã thay đổi chiến lược khi trang bị ống kính tele 4x (thay vì 5x như thế hệ trước) đi kèm cảm biến 48 MP Tetra Prisma, mục tiêu sử dụng thuật toán crop từ trung tâm cảm biến để tạo ra mức zoom "mang chất lượng quang học" 8x. Trải nghiệm thực tế cho thấy ở các mức zoom gần (dưới 5x), iPhone làm rất tốt: Màu sắc đồng nhất, chi tiết sắc bén và chuyển đổi ống kính mượt. Ở mức zoom mặc định 1x - 2x, cả 2 máy đều cho ra những tấm hình tương xứng ở phân khúc của mình và không có quá nhiều sự khác biệt.

Khả năng zoom ấn tượng của X300 Pro mà chưa cần tới bộ ống kính gắn ngoài được nhiều người yêu thích chụp côn trùng hoặc phong cách marco tin dùng.

Tuy nhiên, khi đẩy mức zoom lên 10x, 20x và xa hơn, vivo X300 Pro thực sự là một "con quái vật" khác biệt. Được trang bị cảm biến telephoto 200 MP kích thước khổng lồ 1/1.4 inch (lớn hơn nhiều so với cảm biến của iPhone), vivo không chỉ dựa vào thuật toán. Lượng dữ liệu quang học thu được là quá lớn, cho phép những bức ảnh zoom 10x hay thậm chí 20x từ X300 Pro vẫn giữ được độ nổi khối (texture) của bề mặt vật thể, các dòng chữ ở xa vẫn sắc nét. Trong khi đó, ảnh từ iPhone ở cùng tiêu cự bắt đầu xuất hiện hiện tượng "tranh sơn dầu", các chi tiết bị bệt lại do thuật toán khử nhiễu phải làm việc quá sức.

Ảnh chụp vị trí thực tế và trên sân khấu (có sử dụng ống kính gắn ngoài chính hãng dành cho vivo X series).

Trải nghiệm thực tế tại một buổi biểu diễn âm nhạc (concert) diễn ra tại TP.HCM gần đây, vivo X300 Pro chứng minh sức mạnh zoom của mình và càng mạnh mẽ hơn với sự trợ giúp của bộ ống kính gắn ngoài chính hãng được sản xuất chuyên biệt cho dòng máy - món “đồ chơi” mới trong lĩnh vực camera phone của năm nay. X300 Pro có thể “vươn xa” và ghi lại rõ nét hoạt động của các nghệ sĩ trên sân khấu, trong khi iPhone 17 Pro Max chịu thua hoàn toàn.

So sánh khả năng chụp chữ của 2 máy ở cùng mức zoom 10x.

Ngoài zoom, chụp đêm từng là điểm yếu của các dòng máy Android, nhưng nay “gió đã đổi chiều” để tạo thế cân bằng trên thị trường. Vấn đề muôn thuở của iPhone là hiện tượng lóa (lens flare) và đốm sáng (ghosting) khi chụp trực tiếp vào đèn đường hoặc biển hiệu neon vẫn chưa được khắc phục triệt để trên dòng iPhone 17 Pro Max.

Trái lại, lớp phủ ZEISS T* trên vivo X300 Pro chứng tỏ giá trị vượt trội. Ảnh chụp đêm từ vivo trong trẻo, ánh đèn đường được gom gọn gàng, trời đêm đen sâu, không bị mờ đục như có lớp sương mù bao phủ (haze). Đặc biệt, nhờ cảm biến tele lớn, vivo X300 Pro tự tin kích hoạt ống kính zoom ngay cả trong điều kiện ánh sáng yếu, thay vì tự động chuyển về cam chính và crop kỹ thuật số như iPhone thường làm, giúp ảnh zoom đêm có phần tốt hơn về chi tiết và độ sạch.

Ảnh chụp đêm vẫn trong và có độ chi tiết cao dù để chế độ tự động và không sử dụng chân máy (tripod).

X300 Pro nổi bật hơn về khoản chân dung

Đây là hạng mục mà gu thẩm mỹ cá nhân sẽ quyết định người chiến thắng, nhưng vivo đang cho thấy sự thấu hiểu người dùng Á Đông sâu sắc hơn.

iPhone 17 Pro Max vẫn giữ vững lập trường "chân thực đến mức cực đoan". Da người được tái tạo chi tiết đến từng lỗ chân lông, tông màu thường hơi ám vàng và độ tương phản cao. Điều này tốt cho nhiếp ảnh tư liệu hoặc hậu kỳ chuyên nghiệp, nhưng với nhu cầu "chụp ăn ngay" của đa số người dùng, ảnh chân dung từ iPhone thường bị nhận xét là kém nịnh mắt, đôi khi làm lộ rõ khuyết điểm chủ thể.

Ảnh chân dung của vivo X300 Pro cho màu tươi, nước da sáng hồng và nhiều tùy chỉnh hậu cảnh.

Ngược lại, vivo X300 Pro với sự hậu thuẫn từ ZEISS đã biến việc chụp chân dung thành một trải nghiệm nghệ thuật. Máy có đủ các tiêu cự chân dung tiêu chuẩn, từ 50 mm, 85 mm tới 135 mm. Trong đó, tiêu cự 85 mm trên cảm biến lớn tạo ra hiệu ứng xóa phông quang học (optical bokeh) tự nhiên, tách nền mềm mại mà không bị gắt như xóa phông phần mềm. Điểm "ăn tiền" là các bộ lọc ZEISS (như Biotar xoáy, Sonnar kem…) và thuật toán "Humanistic Portrait" giúp làn da chủ thể hồng hào, rạng rỡ nhưng vẫn giữ lại kết cấu da thực.

Lợi thế này được thể hiện tốt hơn trong điều kiện thiếu sáng, hoặc khi môi trường nhập nhoạng cuối giờ chiều. Trải nghiệm thực tế cho thấy iPhone 17 Pro Max gặp tình trạng chụp mẫu xạm da, màu nhợt và thiếu sức sống, ánh sáng phần trước lẫn hậu cảnh đều nhạt nhòa. Ở chiều ngược lại, X300 Pro thể hiện trội hơn ở mọi khía cạnh, lại mang đến nhiều tùy chỉnh cá nhân hóa và khả năng hậu kỳ đa dạng nhờ sự hỗ trợ của AI.

Cùng điều kiện ánh sáng không tốt (bị che bởi tán cây rậm và nhiều ánh đèn đỏ), iPhone 17 Pro Max cho ra chất ảnh xanh, tông lạnh và ít chi tiết hơn đối thủ.

Hiệu năng và trải nghiệm tổng thể

Về hiệu năng, cả A19 Pro trên iPhone và Dimensity 9500 trên vivo đều là những con chip thừa sức mạnh cho mọi tác vụ mà người dùng cần trên một chiếc smartphone. Sự khác biệt nằm ở trải nghiệm sử dụng hàng ngày.

Về pin, sạc, đây là cú "knock-out" của vivo. Viên pin 6.510 mAh công nghệ BlueVolt cho thời lượng sử dụng thực tế dài hơn đáng kể so với viên pin khoảng 5.000 mAh của iPhone. Tốc độ sạc 90 W của vivo (đầy 100% trong khoảng 40 phút) cũng bỏ xa mức sạc của Apple, thay đổi hoàn toàn thói quen sử dụng. Tuy nhiên, về hệ sinh thái, iPhone vẫn thắng thế nhờ liền mạch với máy tính Mac, iPad và Apple Watch.

Ai nên chọn gì?

X300 Pro mang đến nhiều trải nghiệm mới và vui vẻ hơn so với iPhone 17 Pro Max

Cuộc đối đầu giữa vivo X300 Pro và iPhone 17 Pro Max không có người chiến thắng tuyệt đối, chỉ có sự lựa chọn phù hợp nhất với nhu cầu của người dùng. Hãy chọn vivo X300 Pro nếu bạn là người yêu nhiếp ảnh (đặc biệt là chụp phố phường, chân dung, zoom xa), cần một chiếc máy có pin "khủng" sạc siêu nhanh, và mong muốn những tấm hình đẹp ngay lập tức với màu sắc đầy cảm xúc mà không cần qua hậu kỳ.

Còn nếu đã “lún sâu” vào hệ sinh thái Apple, có thói quen và thuần thục sử dụng các công cụ chỉnh sửa ảnh chuyên nghiệp trên máy tính, thì iPhone 17 Pro Max sẽ là lựa chọn phù hợp.