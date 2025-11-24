Ống kính rời ZEISS biến vivo X300 series thành máy ảnh cầm tay

(VTC News) -

vivo X300 series hỗ trợ ống kính rời 2.35x, mang đến khả năng nhiếp ảnh chuyên sâu vốn chỉ xuất hiện trên các dòng Ultra cao cấp như vivo X200 Ultra. Sự nâng cấp này đưa X300 Pro tiệm cận chất lượng và trải nghiệm của những chiếc máy ảnh chuyên nghiệp ngay trên điện thoại.

Bộ kit được tặng kèm với các đơn đặt trước vivo X300 series. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Khi muốn sử dụng, người dùng gắn vòng adapter lên ốp lưng, sau đó xoay ống kính vào là hoàn tất. Khi kết hợp với camera chính hoặc camera tele, ống kính rời cho phép tăng tiêu cự quang học thêm 2.35x so với mức 3.7x (85 mm) của máy, mở rộng khả năng zoom quang lên khoảng 200 mm, 400 mm, 800 mm, 1.600 mm.

Ảnh trên vivo X300 Pro với tiêu cự 200 mm và 400 mm với khoảng cách 1,9 km từ điểm chụp. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Chế độ sử dụng ống kính rời sẽ được kích hoạt để hệ thống phần mềm trên máy điều khiển được ống kính. Nếu người dùng tháo ống kính ra cần tắt chế độ này để tránh hình ảnh bị đảo ngược.

Ảnh trên vivo X300 Pro với tiêu cự 800 mm và 1.600 mm với khoảng cách 1,9 km từ điểm chụp. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Là mẫu cao cấp nhất, vivo X300 Pro được trang bị camera siêu tele ZEISS APO 200 MP, cảm biến HPB 1/1.4 inch (f/2.67) lớp phủ ZEISS T* và chống rung quang học CIPA 5.5.

Cụm camera ZEISS trên vivo X300 Pro. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Camera chính LYT-828 50 MP với cảm biến lớn 1/1.28 inch tích hợp công nghệ VCS 3.0 quang phổ theo mắt người cùng khả năng chống rung đạt chuẩn CIPA 5.5 giúp khả năng chụp ổn định, nhanh và rõ nét hơn, đồng thời cải thiện đáng kể hiệu suất hình ảnh tổng thể.

Phiên bản vivo X300 trang bị camera chính ZEISS 200 MP, trang bị cảm biến Siêu nhạy HPB và khả năng chống rung đạt chuẩn CIPA 4.5 tăng độ ổn định và rõ nét.

Ảnh chụp với ống kính rời tiêu cự 200 mm cũng giúp chủ thể nổi bật với khả năng xoá phôn ảnh chân dung. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Thiết bị mang đến những cải tiến cho nhiếp ảnh chân dung, bao gồm chế độ chân dung tự nhiên ZEISS cho khả năng chỉnh sửa da chân thực và tự nhiên, chân dung HD đa tiêu cự với chi tiết vượt trội, chế độ chân dung ban đêm tự động phát hiện và xử lý các vấn đề thường gặp về ánh sáng trong cảnh đêm, và chụp nhanh chân dung trên mọi tiêu cự.

Mẫu máy vivo X300 cũng có camera tele đạt tiêu chuẩn chuyên nghiệp, sử dụng cảm biến LYT-602 với công nghệ VCS, cải thiện 11,9% độ nhạy sáng (SNR10), đồng thời đạt chứng nhận ZEISS APO. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Bộ đôi cũng được nâng cấp toàn diện cho camera trước góc rộng ZEISS 50 MP được trang bị tính năng tự động lấy nét, đảm bảo độ sắc nét ở nhiều khoảng cách khác nhau.

Cả hai model đều hỗ trợ video chuyên nghiệp 4K 120 fps, trong khi X300 Pro hỗ trợ Video Dolby Vision 4K 120 fps và Video Log 10-bit 4K 120 fps, mang lại dải động chất lượng phim điện ảnh và tính linh hoạt khi hậu kỳ cao hơn.

Đây cũng là dòng máy đầu tiên trong ngành hỗ trợ Video Chân dung 4K 60 fps với việc tái tạo màu sắc ấn tượng.

vivo X300 Series trang bị chip flagship Dimensity 9500 tiến trình 3 nm nổi bật với kiến trúc toàn bộ là các lõi lớn, tích hợp chip xử lý hình ảnh V3+ và bộ xử lý NPU hình ảnh hiệu quả.

Hệ điều hành OriginOS 6 được tích hợp trên vivo X300 Series. (Ảnh: Mạnh Hùng)

vivo X300 có màn hình phẳng 6,31 inch, chỉ nặng 190 g và độ mỏng 7,95 mm, mang đến thiết kế tối giản và cân đối với 2 màu sắc Đen Phantom và Hồng Halo.

X300 Pro với tùy chọn Nâu Sạc Mạc và Đen Phantom sở hữu màn hình phẳng 6,78 inch trong thân máy mỏng nhẹ chỉ 7,99 mm, mang đến vẻ ngoài chuyên nghiệp và cao cấp hơn.

Với ưu đãi, người mua có thể sở hữu sản phẩm vivo X300 với mức giá 19,99 triệu đồng và vivo X300 Pro là 29,99 triệu đồng. Mức giá niêm yết lần lượt 23,99 và 34,99 triệu đồng.