Ra mắt siêu đô thị biển Vinhomes Global Gate Hạ Long

Dự án được định vị như là “Hà Nội Mới” bên Vịnh Di sản thế giới, kiến tạo chuẩn mực sống – làm việc – nghỉ dưỡng – giải trí toàn diện cho cộng đồng tinh hoa đa thế hệ trong nước và quốc tế, với tầm nhìn trở thành đô thị ESG đầu tiên trên thế giới hướng tới chuẩn ISO 37125.

Vinhomes Global Gate Hạ Long sở hữu tọa độ đắc địa trên tuyến cao tốc Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh, nút giao của trục phát triển du lịch - công nghiệp – hậu cần sôi động nhất khu vực Đông Bắc Bộ.

Với vị trí đối diện nhà ga depot của tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh, dự án nối liền Thủ đô chỉ sau 23 phút di chuyển, mở ra sự chuyển dịch từ “sống giữa phố thị” đến “sống giữa kỳ quan”. Khi đường sắt tốc độ cao đi vào hoạt động, Vinhomes Global Gate Hạ Long có thể được vận hành như một “Hà Nội Mới” bên bờ Vịnh Di sản, tạo lợi thế thu hút làn sóng đầu tư và cộng đồng tinh hoa trong nước và quốc tế tới an cư lập nghiệp.

Phối cảnh dự án Vinhomes Global Gate Hạ Long.

Đặc biệt, Vinhomes Global Gate Hạ Long sở hữu cảnh quan độc bản, trực diện Vịnh Hạ Long - Di sản thiên nhiên thế giới được UNESCO công nhận. Đây là tầm nhìn đắt giá bậc nhất bao trọn kỳ quan hiếm có của thế giới với môi trường tuyệt đối trong lành, tránh xa mọi ô nhiễm, tận hưởng không gian đáng sống trọn đời.

Cộng hưởng vẻ đẹp sẵn có của dự án là hơn 2.500 ha cây xanh – mặt nước – rừng ngập mặn, trong đó có 680 ha biển tự nhiên được lọc trong xanh, 200 km đường bờ biển cát trắng; hơn 660 ha Công viên rừng Globe Hạ Long… do Vinhomes kiến tạo nhằm phát triển quần thể Xanh – Tái sinh và Bền vững chuẩn sống đô thị ESG++.

Vinhomes Global Gate Hạ Long được định hướng là thành phố đầu tiên trên thế giới theo chuẩn ISO 37125 - chuẩn quốc tế mới nhất cho đô thị bền vững, kết hợp vị trí bên Vịnh Di sản, dự án kiến tạo một hệ sinh thái sống: Xanh về môi trường - Sạch về không khí - Cân bằng về sức khỏe thể chất và tinh thần.

Cùng với “thiên thời – địa lợi”, Vinhomes Global Gate Hạ Long đặc biệt tập trung vào yếu tố “nhân hòa” - lấy con người làm trung tâm, với mô hình tiện ích “all in one” đẳng cấp thế giới. Tại đây, mọi nhu cầu từ: sinh sống – học tập – làm việc – chăm sóc sức khỏe – nghỉ dưỡng – vui chơi giải trí của cư dân đa thế hệ, đa vùng miền và đa quốc tịch sẽ được đáp ứng xứng tầm đẳng cấp quốc tế.

Đầu tiên là hệ sinh thái nhà ở đa dạng gồm biệt thự, liền kề, nhà phố, chung cư cao cấp, chia thành 6 khu chính: Vịnh Thiên Đường, Vịnh Lễ Hội, Đảo Kỳ Quan, Vịnh Năng lượng Xanh, Đảo Xanh Thượng lưu, Đảo Tinh hoa Thể thao. Đặc biệt, chỉ duy nhất tại Vinhomes Global Gate Hạ Long có mô hình “đảo trong thành phố”, tận dụng địa thế thiên nhiên biến 3 đảo nhỏ với 4 mặt giáp biển thành không gian sống- nghỉ dưỡng biểu tượng là Đảo New Horizon, Đảo Kim Cương, Đảo Pha Lê.

Tiếp đến là bộ sưu tập tiện ích “all in one” sánh ngang với các đô thị hàng đầu thế giới, gồm 7 hệ sinh thái nổi bật. Đó là hệ văn hóa – sự kiện – lễ hội đẳng cấp quốc tế, trong đó có sân khấu ngoài trời nhìn ra biển, sức chứa hơn 60.000 chỗ ngồi; Nhà hát Wonder Theatre sức chứa 3.000 chỗ ngồi; VinWonders 81ha với Công viên Thủy cung lớn nhất Thế giới; Trung tâm sự kiện và hội nghị quốc tế hơn 4.500 chỗ và Làng Văn hoá - Ẩm thực Việt Nam quy mô lên tới 18,5 ha.

Thứ hai là hệ sinh thái nghỉ dưỡng – giải trí hàng đầu khu vực được quy hoạch với hệ thống khách sạn - resort cao cấp 5 sao do các thương hiệu hàng đầu thế giới quản lý; chuỗi casino nằm trong khách sạn; quần thể 12 sân golf quy mô 950 ha; công viên câu cá rừng ngập mặn 800 ha và bến du thuyền Wonder Marina – nơi trải nghiệm trọn vẹn phong cách sống biển thượng lưu tại Vịnh Hạ Long.

Thứ ba là hệ sinh thái mua sắm – ẩm thực – lifestyle 24/7 với chuỗi outlet hàng hiệu nổi tiếng; Trung tâm thương mại Vincom Mega Mall; khu phố thương mại Vincom Collection, tổ hợp VinBeauty 2,4 ha, … mang đến trải nghiệm “không giới hạn – một điểm đến”.

Thứ tư là hệ sinh thái thể thao lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam, với quận thể thao Sports District 13,3 ha nằm ngay trong lòng khu Đảo Tinh hoa Thể thao hơn 900 ha; Học viện Thể thao chuyên nghiệp; hơn 50 km đường đạp xe trải dài khắp dự án…

Thứ năm là hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe toàn diện với thống Bệnh viện Quốc tế Vinmec Cleveland Clinic 14 ha; Trung tâm dưỡng lão Vin New Horizon lớn nhất cả nước; Học viện Minh Triết và khu biệt thự hưu trí Golden Residence…

Thứ sáu là hệ sinh thái giáo dục chuẩn quốc tế, gồm hệ thống trường liên cấp Vinschool; trường Quốc tế Mỹ; các trường công lập tư thục khá; cùng trung tâm Phát triển Thế hệ trẻ Wonder Young Hub hàng chục nghìn m2 sàn theo mô hình "Một điểm đến - vạn nhu cầu".

Thứ bảy là trung tâm kinh tế - tài chính – thương mại (CBD) hàng đầu Việt Nam và khu vực với hệ thống cao ốc văn phòng 30–45 tầng, thu hút cộng đồng tinh hoa trong và ngoài nước tụ hội và tỏa sáng.

Đây cũng là mô hình siêu đô thị ESG++ tiên phong đang được khuyến khích xây dựng vì lợi ích dài hạn của nhân loại – nơi con người chọn phát triển hài hòa với thiên nhiên và công nghệ