Chia sẻ bài viết của Lê Trung Khoa, hai người ở Hải Phòng bị phạt 15 triệu đồng

(VTC News) -

Chiều 30/12, thông tin từ Công an TP Hải Phòng, thời gian vừa qua, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Hải Phòng phát hiện nhiều tài khoản Facebook có hành vi chia sẻ, bình luận bài viết của bị can Lê Trung Khoa.

Cơ quan công an triệu tập, đấu tranh với các trường hợp bình luận, chia sẻ bài viết của bị can Lê Trung Khoa như: trường hợp P.T.T (ở phường An Biên, Hải Phòng), T.D.H (ở phường Hồng An, Hải Phòng)…

Người đàn ông ở Hải Phòng bị phạt 7,5 triệu đồng vì bình luận, chia sẻ bài viết của bị can Lê Trung Khoa.

Tại cơ quan công an, các trường hợp nêu trên thừa nhận hành vi bình luận, chia sẻ các bài viết của Lê Trung Khoa có nội dung xuyên tạc, sai sự thật, bôi nhọ các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, xúc phạm cơ quan, tổ chức trên không gian mạng là vi phạm pháp luật. Những người này tự nguyện xóa bình luận vi phạm và cam kết không tái phạm.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Hải Phòng xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng/trường hợp vi phạm.

Mới đây, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Thanh Hóa cũng làm việc với một tài khoản TikTok đăng tải lại nhiều video xuyên tạc, sai sự thật của bị can Lê Trung Khoa.

Cơ quan công an xác định, ông Đ.C.S (SN 1973, trú tại phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa) là người quản trị tài khoản trên. Ông S. thừa nhận trong quá trình sử dụng mạng xã hội Facebook, ông có xem được một số video từ tài khoản Lê Trung Khoa. Do không biết Lê Trung Khoa là đối tượng phản động nên ông đã tải về và đăng video lên tài khoản TikTok.

Ông S. trình bày ông không nhận thức được các video đã đăng tải được làm ra từ công nghệ AI, ông cũng thừa nhận sai sót của bản thân khi đã không kiểm chứng nội dung trước khi đăng tải lên mạng xã hội gây ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh, uy tín của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Ông S. cam kết không tái phạm và chấp nhận các hình thức xử lý của cơ quan chức năng.

Bị can Lê Trung Khoa.

Trước đó, ngày 8/11, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Kết quả điều tra vụ án có đủ căn cứ xác định Lê Trung Khoa (SN 1971, tại Thanh Hóa; quốc tịch Việt Nam; thường trú số 01 ngõ 81 đường Láng, phường Đống Đa, Hà Nội) đã có hành vi làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Ngày 17/11, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Trung Khoa về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự.