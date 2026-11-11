Vietbuild Hà Nội 2026: Hơn 1.000 gian hàng giới thiệu công nghệ xây dựng xanh

(VTC News) -

Sáng 11/11, Triển lãm Quốc tế Vietbuild Hà Nội 2026 chính thức khai mạc tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, thu hút gần 300 doanh nghiệp trong và ngoài nước với hơn 1.000 gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm và công nghệ mới trong lĩnh vực xây dựng, giao thông xanh, máy móc thiết bị và trang trí nội ngoại thất.

Triển lãm diễn ra từ ngày 11 đến 14/11/2026, với chủ đề “Xây dựng - Giao thông xanh - Máy móc - Thiết bị chiếu sáng & Trang trí nội ngoại thất”. Với hơn 1.000 gian hàng, triển lãm quy tụ doanh nghiệp đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ như Nhật Bản, Ấn Độ, Trung Quốc, Mỹ, Đức, Thụy Sĩ, Thụy Điển, Hàn Quốc, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Triển lãm Quốc tế VIETBUILD Hà Nội 2026 sáng 11/11 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam.

Các sản phẩm trưng bày tại triển lãm tập trung vào 4 nhóm ngành chính, gồm xây dựng và vật liệu xây dựng; máy móc thiết bị và giao thông xanh; thiết bị điện, đèn chiếu sáng và nhà thông minh; trang trí nội ngoại thất.

Các nhóm ngành mang đến nhiều sản phẩm, giải pháp và công nghệ mới, đáp ứng nhu cầu xây dựng công trình, phát triển đô thị xanh và nâng cao chất lượng không gian sống.

Đáng chú ý, nhiều sản phẩm và giải pháp công nghệ mới được giới thiệu tại triển lãm, tập trung vào xu hướng phát triển xanh, tiết kiệm năng lượng và ứng dụng công nghệ trong xây dựng.

Các sản phẩm trưng bày khá đa dạng, từ vật liệu xây dựng như nhôm, thép, kính, vật liệu chống thấm, cách nhiệt, gạch ốp lát đến máy móc công nghiệp, thiết bị phòng cháy chữa cháy, máy lọc nước, thang máy và phương tiện giao thông điện.

Triển lãm giới thiệu đa dạng sản phẩm máy móc, thiết bị, phương tiện giao thông điện và nội ngoại thất phục vụ nhu cầu xây dựng, nâng cấp không gian sống.

Ở lĩnh vực thiết bị điện, chiếu sáng, nhiều giải pháp mới được giới thiệu như đèn LED, điện mặt trời, hệ thống lưu trữ điện, thiết bị thông minh và nhà thông minh. Trong khi đó, nhóm trang trí nội ngoại thất có các sản phẩm sàn gỗ, tấm ốp, cửa nhôm kính, thiết bị vệ sinh, nhà bếp, sofa và nội thất gia đình.

Bên cạnh hoạt động trưng bày, Vietbuild Hà Nội 2026 còn tổ chức các diễn đàn doanh nghiệp, chương trình giao lưu và kết nối giao thương giữa nhà sản xuất, nhà phân phối, nhà đầu tư, tổng thầu, chủ đầu tư và các đối tác trong, ngoài nước.

Thông qua các hoạt động này, doanh nghiệp có cơ hội tìm hiểu nhu cầu thị trường, giới thiệu sản phẩm mới, trao đổi giải pháp kỹ thuật, tìm kiếm đối tác và mở rộng hệ thống phân phối.

Trong bối cảnh ngành xây dựng đứng trước yêu cầu giảm phát thải, tiết kiệm năng lượng và nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên, sự xuất hiện ngày càng nhiều sản phẩm vật liệu thân thiện môi trường, công nghệ tái tạo, tuần hoàn và thiết bị sử dụng năng lượng sạch tại triển lãm cho thấy xu hướng đầu tư mới của doanh nghiệp.

Nhiều sản phẩm vật liệu xây dựng mới được giới thiệu, đáp ứng xu hướng phát triển công trình xanh và bền vững.

Không chỉ hướng đến các công trình xây dựng, những giải pháp như hệ thống nhà thông minh, thiết bị chiếu sáng tiết kiệm điện, điện mặt trời và phương tiện giao thông điện còn gắn với mục tiêu phát triển đô thị xanh, nâng cao chất lượng môi trường sống.

Vietbuild Hà Nội 2026 được kỳ vọng trở thành cầu nối thúc đẩy tiêu thụ vật liệu xây dựng, xúc tiến thương mại, chuyển giao công nghệ và hợp tác đầu tư, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.

Triển lãm mở cửa đón khách tham quan đến hết ngày 14/11 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam.