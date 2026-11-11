Du lịch MICE Đà Nẵng: 3 lý do tạo nên dấu ấn DANAGO 2026

(VTC News) -

Trong những tháng cao điểm của mùa du lịch, sắc cờ xanh của DANAGO đã có mặt trên khắp dải đất miền Trung. Họ đã tổ chức thành công tour MICE Đà Nẵng với số lượng khách ấn tượng, như Detech Motor (550 khách), Herbalife (350 khách), RikkeiSoft (300 khách), Hukan Việt Nam (250 khách), cùng hàng trăm đoàn MICE khác.

Hơn 15 năm chuyên tour MICE quy mô lớn

Những năm gần đây, xu hướng chọn tour du lịch MICE để tri ân đối tác hoặc khen thưởng nhân viên ngày càng phổ biến ở nhiều doanh nghiệp. Lợi ích của các chuyến đi này chính là giúp người tham gia mở rộng trải nghiệm và thắt chặt sự gắn bó giữa các thành viên trong tập thể.

Đoàn 350 khách Herbalife tham gia city tour Đà Nẵng cùng DANAGO.

Khách hàng đặt tour MICE thường yêu cầu rất khắt khe với các đơn vị tổ chức, không chỉ về chất lượng mà cả trong thái độ phục vụ. Chính vì vậy, không nhiều hãng lữ hành làm được như DANAGO: chẳng những trụ vững mà còn phát triển ổn định trong thị phần MICE suốt hơn 15 năm qua.

Cho đến hiện tại, DANAGO vẫn là lựa chọn được yêu thích của các đoàn khách có quy mô lên đến 1.000 người. Những nụ cười hài lòng của khách hàng và những hợp đồng tiếp tục được ký kết vào các năm sau chính là minh chứng rõ nhất cho uy tín của đơn vị này.

Năng lực tổ chức cho đoàn MICE 550 khách

Mỗi chuyến đi do DANAGO thiết kế đều mang đến cho du khách rất nhiều trải nghiệm độc đáo. Trong số những chương trình đơn vị đã đồng hành, sau đây là những cái tên để lại nhiều dấu ấn nhất.

Trước hết là Detech Motor, đoàn có quy mô hơn 550 khách, tham gia chương trình hội nghị khách hàng kết hợp khám phá Đà Nẵng trong 4 ngày 3 đêm. Sau chuyến đi, cả ban tổ chức lẫn du khách đều dành lời khen cho sự chuyên nghiệp và tận tâm của đội ngũ.

Vào tháng 8/2025, DANAGO tiếp tục đồng hành cùng 300 nhân sự Rikkeisoft trong chuyến tham quan VinWonders Nam Hội An. Đặc biệt, đêm gala dinner chính là nốt nhạc đầy thăng hoa trong chương trình. Khách hàng yêu thích đến mức lần đặt tour sau còn nhắn nhủ: “Gala dinner lần này cũng ấn tượng như lần trước nhé!”.

250 thành viên Hukan Việt Nam check-in Bà Nà Hills cùng DANAGO.

Sang tháng 7/2026, đoàn MICE Hukan Việt Nam có một chuyến tham quan Đà Nẵng kết hợp hội nghị khách hàng với hơn 250 thành viên là các đối tác, khách hàng thân thiết. Hội nghị chuyên nghiệp, giàu giá trị kết nối cùng đêm tiệc tri ân đặc sắc đã để lại nhiều dư âm đẹp trong lòng người tham dự.

Và gần đây nhất, vào tháng 9/2026, chương trình hội nghị kết hợp City Tour Đà Nẵng dành cho 350 khách Herbalife đã tạo thêm tiếng vang trên thị trường MICE. DANAGO đã đồng hành và đem đến sự hài lòng trọn vẹn cho đoàn khách sau chuyến đi.

Làm du lịch MICE bằng chất lượng và cái tâm của nghề

Trong sân chơi MICE ngày càng cạnh tranh, DANAGO vẫn kiên trì theo đuổi văn hóa kinh doanh bằng chất lượng và bằng cái tâm. Không chỉ dừng ở việc làm du lịch, họ còn đóng vai trò là sứ giả, truyền tải những thông điệp tri ân, gắn kết của doanh nghiệp đến nhân viên hay đối tác của họ.

Để sứ mệnh ấy trở thành hiện thực, trước hết cần có một đội ngũ vững vàng. Đằng sau những hướng dẫn viên tận tâm, giỏi nghề của DANAGO là cả một đội ngũ điều hành tour đầy bản lĩnh. Không chỉ vận hành, họ còn có thể tư vấn nhiều ý kiến giá trị cho những khách hàng đang tổ chức tour hội nghị, đào tạo…

DANAGO tổ chức gala dinner cho đoàn MICE BMS Vina.

Bên cạnh đó, DANAGO luôn chủ động làm việc với các đối tác để có được dịch vụ khách sạn, xe di chuyển chất lượng cao cùng mức giá hỗ trợ tốt nhất dành cho khách doanh nghiệp. Nhờ vậy, mỗi chuyến đi không chỉ mang lại trải nghiệm trọn vẹn mà còn tiết kiệm ngân sách cho đoàn khách.

DANAGO nhận 100% đánh giá 5 sao trên Google Maps

Theo khảo sát của phóng viên VTC News, tính đến ngày 30/10/2026, địa điểm DANAGO trên Google Maps đã nhận về 885 đánh giá 5 sao hài lòng tuyệt đối. Từ những khách hàng lần đầu lựa chọn đến các đoàn khách đã nhiều năm đồng hành, DANAGO tiếp tục ghi nhận sự quan tâm và phản hồi tích cực qua từng hành trình.

Giữa lúc thị trường MICE Đà Nẵng ngày càng sôi động với sự góp mặt của nhiều thương hiệu như VINAGO, DNG Travel hay DANACAR, thì DANAGO vẫn được nhắc đến như một đơn vị lữ hành chất lượng, sở hữu đội ngũ trẻ trung và nhiệt huyết.

Cuối năm là mùa doanh nghiệp tìm kiếm những chuyến đi thú vị, món quà tri ân xứng tầm dành cho nhân viên và các hoạt động gắn kết tập thể. Nắm bắt nhu cầu ấy, DANAGO mang đến những sản phẩm tour MICE chất lượng cao. Nhờ đó, nhiều đoàn khách lớn tiếp tục chọn đơn vị tổ chức hội nghị khách hàng, tổng kết năm và các sự kiện quan trọng khác.