TP.HCM chốt ngày công bố quy hoạch tổng thể tầm nhìn 100 năm

(VTC News) -

Ngày 11/11, UBND TP.HCM ban hành kế hoạch Công bố Quy hoạch tổng thể TP.HCM thời kỳ 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm. Thành phố dự kiến công bố đồ án quy hoạch sáng 16/11, với mục tiêu hoàn tất việc cập nhật hồ sơ và bản đồ trước ngày 31/12/2026.

Cùng với công bố Quyết định số 7308/QĐ-UBND ngày 31/10/2026 của UBND TP.HCM về phê duyệt Quy hoạch tổng thể TP.HCM thời kỳ 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm; Hội nghị cũng giới thiệu các quan điểm, mục tiêu, định hướng lớn, mô hình không gian phát triển, các đột phá chiến lược và nhiệm vụ tổ chức thực hiện.

TP.HCM dự kiến công bố Quy hoạch TP.HCM thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm vào ngày 16/11.

Hồ sơ Quy hoạch được công bố theo quy định, gồm thuyết minh, quy định quản lý, các bản đồ, bản vẽ, sơ đồ, tài liệu và dữ liệu điện tử liên quan, cũng như công khai nội dung tiếp thu, giải trình ý kiến theo quy định.

Trước đó, ngày 30/10, tại kỳ họp thứ 6, HĐND TP.HCM đã thông qua Quy hoạch tổng thể TP.HCM thời kỳ 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm.

Ngày 31/10, Chủ tịch UBND TP.HCM đã phê duyệt Quy hoạch tổng thể Thành phố.

Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM cũng đã công khai các nội dung tiếp thu ý kiến giải trình theo quy định.

Tại cuộc họp về Kế hoạch triển khai Quy hoạch tổng thể TP.HCM ngày 5/11, Sở Quy hoạch - Kiến trúc đề xuất dự kiến có 33 khu vực đô thị, với tổng diện tích khoảng 341.737 ha, chiếm 50,46% diện tích tự nhiên, thực hiện lập quy hoạch phân khu.

Khu vực nông thôn có diện tích khoảng 335.522 ha, chiếm 49,54% diện tích tự nhiên, sẽ lập quy hoạch chung xã hoặc liên xã.

Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu sau công bố Quy hoạch, nhóm nhiệm vụ trọng tâm tiếp theo là hoàn thiện hồ sơ. Sở Quy hoạch - Kiến trúc chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát, cập nhật đầy đủ thông tin về quy hoạch, hướng tuyến, quy mô và vị trí các công trình, dự án thuộc từng lĩnh vực.

10 vùng quản trị phát triển TP.HCM theo quy hoạch thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm.

Đặc biệt sớm xác định danh mục các quy hoạch cần triển khai, gồm quy hoạch phân khu đô thị, quy hoạch chung khu vực nông thôn; quy hoạch không gian ngầm, không gian tầm thấp; quy hoạch hạ tầng kỹ thuật, giao thông đường bộ, đường sắt, cấp nước, thoát nước, xử lý chất thải, nghĩa trang và năng lượng.

Với các lĩnh vực có tính chuyên môn cao, cần lựa chọn đơn vị tư vấn có thế mạnh và kinh nghiệm chuyên sâu. Phấn đấu hoàn thành các quy hoạch chuyên ngành trước ngày 30/6/2027.

Về nguồn lực thực hiện, Thành phố ưu tiên huy động nguồn lực xã hội hóa, kết hợp với nguồn vốn ngân sách, để triển khai các nhiệm vụ quy hoạch và dự án ưu tiên.

Riêng đối với quy hoạch phân khu, yêu cầu tổ chức lập ở cấp Thành phố, để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ và có tầm nhìn dài hạn.

Quy hoạch tổng thể TP.HCM thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm được lập trên toàn bộ địa giới hành chính diện tích khoảng 6.772,59km², gồm 168 xã phường, đặc khu; đồng thời nghiên cứu mối liên hệ với Tây Ninh, Đồng Nai, Đồng Tháp, Lâm Đồng và các không gian biển liên quan.

Theo quy hoạch, dân số TP.HCM được dự báo khoảng 18 triệu người vào năm 2030, tăng lên 25 triệu người vào năm 2045 và hơn 27 triệu người năm 2050.

Theo quy hoạch, quy mô GRDP TP.HCM sẽ ở mức 2.000-2.500 tỷ USD vào năm 2050.

Về tầm nhìn dài hạn, TP.HCM hướng tới trở thành “Đô thị toàn cầu, thông minh, hiện đại, toàn diện, sánh ngang các đô thị hàng đầu thế giới”; là trung tâm tài chính, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và giao lưu quốc tế, có sức hấp dẫn cao đối với nhân tài, doanh nghiệp và các nguồn lực phát triển.

Cấu trúc không gian TP.HCM được tổ chức trên 5 cực động lực, 5 hệ liên kết chiến lược, 5 trung tâm vệ tinh và 10 vùng quản trị phát triển.

Trong đó, 5 cực động lực gồm cực lõi trung tâm dịch vụ tài chính quốc tế Sài Gòn - Chợ Lớn - Thủ Thiêm; Cực đổi mới sáng tạo phía Đông; Cực công nghiệp - logistics phía Bắc; Cực cảng biển - thương mại tự do - công nghiệp năng lượng phía Nam và Cực đô thị - giáo dục - y tế phía Tây.

5 trung tâm vệ tinh là Côn Đảo; Long Hải - Hồ Tràm; Hóc Môn - Củ Chi; Bàu Bàng và Tân Uyên - Bắc Tân Uyên.