Xây dựng 'sân chơi' cho nhà sáng tạo nội dung văn hóa Việt

Chương trình hợp tác dự kiến triển khai xuyên suốt hơn 03 tháng (từ tháng 06 đến đầu tháng 09/2026) với hai trụ cột chính là các khóa đào tạo về “Kể chuyện văn hóa trong thời đại số” và cuộc thi sáng tạo video “Chạm Việt Nam 2026”.

Chuỗi khóa đào tạo kể chuyện văn hóa Việt theo cách hiện đại

Ban Tổ chức cho biết, đây là hoạt động đào tạo về sản xuất nội dung số kết hợp triển khai thực địa trên quy mô toàn quốc. Giai đoạn đầu tiên sẽ do chuyên gia công nghệ của YouTube trực tiếp giảng dạy.

Giai đoạn tiếp theo do VTC Media (đội ngũ được YouTube đào tạo chuyên sâu) phối hợp cùng các đạo diễn, nhà sáng tạo nội dung và các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực Điện ảnh, Lịch sử, Du lịch tại Việt Nam đảm nhiệm.

Ông Nguyễn Ngọc Bảo - Tổng Giám đốc Tổng Công ty VTC.

Nội dung đào tạo tập trung vào phương pháp kể chuyện hiện đại, kỹ năng ứng dụng AI phù hợp tiêu chuẩn cộng đồng, khả năng thấu hiểu hành vi khán giả số và chiến lược phát triển nội dung văn hóa bản sắc Việt Nam một cách hiệu quả.

“Chạm Việt Nam 2026” – Điểm chạm truyền thống và hiện đại

Song song với đào tạo, Ban Tổ chức chương trình giới thiệu cuộc thi “Chạm Việt Nam 2026” với chủ đề “Điểm chạm truyền thống và hiện đại”.

Đây là một trong các hoạt động thiết thực triển khai Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của Chính phủ và Chương trình Chuyển đổi số của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, góp phần đưa các giá trị văn hóa Việt Nam ra thế giới qua nền tảng số.

“Chạm Việt Nam 2026” dự kiến khởi động từ ngày 6/6 và trao giải vào tháng 9/2026, đặt mục tiêu thu hút hàng trăm thí sinh, tạo ra hàng nghìn video chất lượng cao để quảng bá văn hóa Việt Nam.

Cuộc thi khuyến khích các tác phẩm video giàu giá trị nhân văn, được thể hiện bằng ngôn ngữ hiện đại, có khả năng tạo sức hút mạnh mẽ đối với công chúng trên các nền tảng số.

Các bài thi được công bố trên kênh YouTube “Chạm Việt Nam” và Website chính thức của chương trình tại địa chỉ: http://chamvietnam.vtc.vn. Ban Tổ chức không giới hạn các thể loại video dự thi và chào đón tất cả các nhà sáng tạo nội dung, bao gồm cả người nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam tham gia tranh tài.

Hội đồng Giám khảo cuộc thi bao gồm các nhà quản lý, chuyên gia hàng đầu cùng một số gương mặt đạo diễn, nhà sáng tạo nội dung có tầm ảnh hưởng lớn.

Ký kết giữa VTC Media và CHULINK HOLDINGS.

Bà Mukpim Anantachai – Giám đốc Bộ phận Hợp tác Chiến lược của YouTube tại Thái Lan và Việt Nam: “Chúng ta đang chứng kiến một kỷ nguyên mới, nơi các di sản văn hóa được khai phóng nhờ sự đổi mới công nghệ số.

Thông qua hợp tác này, mục tiêu của YouTube là tiếp sức cho thế hệ các nhà sáng tạo nội dung mới của Việt Nam - những người có khả năng kết hợp mượt mà giữa chiều sâu lịch sử với các định dạng hiện đại và các công cụ AI. Chúng tôi tin tưởng rằng chương trình này sẽ nuôi dưỡng những nội dung chất lượng cao, có sức ảnh hưởng lớn, từ đó nâng tầm hệ sinh thái số của Việt Nam trên bản đồ quốc tế.”

Ông Nguyễn Lê Tân – Giám đốc VTC Media (Thành viên Ban Tổ chức Chương trình) - nhận định: “VTC kỳ vọng thông qua chương trình này sẽ hình thành mạng lưới các nhà sáng tạo nội dung văn hóa chất lượng cao. Chương trình không chỉ hướng tới mục tiêu tăng cường hàm lượng nội dung 'xanh' và 'sạch' trên mạng xã hội, mà còn tôn vinh những giá trị tri thức về bản sắc Việt thông qua các ý tưởng sáng tạo xuất sắc.”

“Chạm Việt Nam 2026” có cơ cấu giải thưởng đa dạng với tổng giá trị giải thưởng tiền mặt lên tới hàng trăm triệu đồng, cùng nhiều phần thưởng danh giá và đặc quyền hỗ trợ phát triển từ mạng lưới VTC Corp Network (thuộc Tổng công ty VTC) dành cho các thí sinh lọt vào vòng chung kết.