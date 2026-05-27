Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Phu nhân thăm Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Udon Thani

Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Udon Thani, nơi lưu giữ ký ức về những năm tháng Bác từng sống và hoạt động cách mạng trên đất Thái Lan từ năm 1928-1929. Khu di tích được xây trên nền đất cũ nơi Bác từng hoạt động với tên gọi Thầu Chín. Khu di tích hiện nay có diện tích 11.200m2, gồm 4 khu là Nhà Bác Hồ, Nhà đa năng, cảnh quan vườn cây và khu mở rộng. Khu di tích khởi công xây dựng năm 2003, trong đó khánh thành khu Nhà Bác Hồ năm 2006 và khu Nhà đa năng năm 2011. Mỗi năm khu di tích đón tiếp khoảng 15.000 khách đến tham quan, trong đó nhiều đoàn từ Việt Nam sang, nhất là vào dịp kỷ niệm Ngày sinh của Bác.