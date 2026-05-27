  • logo
Xuất bản ngày 27/05/2026 03:58 PM
Cập nhật lúc 04:02 PM ngày 27/05/2026

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Phu nhân thăm Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Udon Thani

Thăm Thái Lan, chiều 27/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu Việt Nam đến thăm Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Udon Thani.

Trong không khí thành kính trang nghiêm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn công tác đã dâng hương, dâng hoa dành 1 phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong không khí thành kính trang nghiêm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn công tác đã dâng hương, dâng hoa dành 1 phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn công tác nguyện học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người, tiếp tục và không ngừng vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Thái Lan.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn công tác nguyện học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người, tiếp tục và không ngừng vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Thái Lan.

Ghi sổ lưu niệm tại đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ xúc động được đến thăm khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Udon Thani - nơi lưu giữ những tình cảm sâu nặng của bà con ta đối với Bác Hồ kính yêu và quê hương Việt Nam. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng đánh giá cao những nỗ lực, tâm huyết của cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan trong việc giữ gìn, tôn tạo khu di tích, đồng thời luôn đoàn kết hướng về cội nguồn, giữ gìn tiếng Việt, bản sắc văn hóa dân tộc và vun đắp tình hữu nghị giữa Nhân dân Việt Nam và Thái Lan.

Ghi sổ lưu niệm tại đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ xúc động được đến thăm khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Udon Thani - nơi lưu giữ những tình cảm sâu nặng của bà con ta đối với Bác Hồ kính yêu và quê hương Việt Nam. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng đánh giá cao những nỗ lực, tâm huyết của cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan trong việc giữ gìn, tôn tạo khu di tích, đồng thời luôn đoàn kết hướng về cội nguồn, giữ gìn tiếng Việt, bản sắc văn hóa dân tộc và vun đắp tình hữu nghị giữa Nhân dân Việt Nam và Thái Lan.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chúc cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, đoàn kết và phát triển, đồng thời mong bà con sẽ tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, ngày càng có nhiều đóng góp tích cực cho quê hương, đất nước và đóng vai trò cầu nối quan trọng cho quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Thái Lan.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chúc cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, đoàn kết và phát triển, đồng thời mong bà con sẽ tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, ngày càng có nhiều đóng góp tích cực cho quê hương, đất nước và đóng vai trò cầu nối quan trọng cho quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Thái Lan.

Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Udon Thani, nơi lưu giữ ký ức về những năm tháng Bác từng sống và hoạt động cách mạng trên đất Thái Lan từ năm 1928-1929. Khu di tích được xây trên nền đất cũ nơi Bác từng hoạt động với tên gọi Thầu Chín. Khu di tích hiện nay có diện tích 11.200m2, gồm 4 khu là Nhà Bác Hồ, Nhà đa năng, cảnh quan vườn cây và khu mở rộng. Khu di tích khởi công xây dựng năm 2003, trong đó khánh thành khu Nhà Bác Hồ năm 2006 và khu Nhà đa năng năm 2011. Mỗi năm khu di tích đón tiếp khoảng 15.000 khách đến tham quan, trong đó nhiều đoàn từ Việt Nam sang, nhất là vào dịp kỷ niệm Ngày sinh của Bác.

Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Udon Thani, nơi lưu giữ ký ức về những năm tháng Bác từng sống và hoạt động cách mạng trên đất Thái Lan từ năm 1928-1929. Khu di tích được xây trên nền đất cũ nơi Bác từng hoạt động với tên gọi Thầu Chín. Khu di tích hiện nay có diện tích 11.200m2, gồm 4 khu là Nhà Bác Hồ, Nhà đa năng, cảnh quan vườn cây và khu mở rộng. Khu di tích khởi công xây dựng năm 2003, trong đó khánh thành khu Nhà Bác Hồ năm 2006 và khu Nhà đa năng năm 2011. Mỗi năm khu di tích đón tiếp khoảng 15.000 khách đến tham quan, trong đó nhiều đoàn từ Việt Nam sang, nhất là vào dịp kỷ niệm Ngày sinh của Bác.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân trồng cây tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân trồng cây tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng bà con kiều bào tại Thái Lan.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng bà con kiều bào tại Thái Lan.

Văn Hiếu - Ngọc Diệp(VOV)

Link: https://vov.vn/multimedia/anh/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-va-phu-nhan-tham-khu-di-tich-chu-tich-ho-chi-minh-o-udon-thani-post1295421.vov

Đọc thêm
Bình luận
vtcnews.vn
Cùng chuyên mục
Tin mới