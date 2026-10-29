Việt Nam đề xuất ba hướng hợp tác phát triển AI với Hàn Quốc

(VTC News) -

Tại Diễn đàn AI và Công nghệ số Việt Nam - Hàn Quốc 2026, tổ chức ngày 29/10 tại Hà Nội, Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Trần Trung Tính đề xuất hai nước tập trung vào ba hướng hợp tác, gồm nghiên cứu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), phát triển hạ tầng công nghệ phục vụ AI và đào tạo nguồn nhân lực.

Diễn đàn do Bộ KH&CN Việt Nam phối hợp với Bộ KH&CN Thông tin Hàn Quốc, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc và Cơ quan Xúc tiến Công nghiệp Công nghệ thông tin Quốc gia Hàn Quốc (NIPA) tổ chức.

Sự kiện có chủ đề “Vươn tầm hợp tác DX, hướng tới kỷ nguyên đổi mới AI cho mọi người”, tập trung vào chính sách phát triển AI, các mô hình công nghệ tự chủ, hạ tầng tính toán và cơ hội hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước.

Thứ trưởng KH&CN Trần Trung Tính phát biểu tại sự kiện.

Phát biểu tại diễn đàn, Thứ trưởng Trần Trung Tính nhận định AI đang làm thay đổi phương thức sản xuất, quản trị và trở thành yếu tố quan trọng đối với năng lực cạnh tranh quốc gia.

Trên nền tảng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, Việt Nam và Hàn Quốc có điều kiện thuận lợi để đưa hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đi vào chiều sâu. Hợp tác công nghệ giữa hai nước cần hướng tới đồng nghiên cứu, đồng phát triển và cùng tạo ra giá trị.

Thứ trưởng nêu ba hướng hợp tác trọng tâm trong thời gian tới:

Thứ nhất là nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI, đặc biệt các mô hình AI nền tảng, mô hình ngôn ngữ lớn và giải pháp phục vụ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Các dự án cần xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, hướng tới sản phẩm có khả năng thương mại hóa và nâng cao năng lực làm chủ công nghệ.

Thứ hai là phát triển hạ tầng dữ liệu, năng lực tính toán, hạ tầng thử nghiệm và công nghệ bán dẫn phục vụ AI. Hai nước cần thúc đẩy đầu tư, kết nối và khai thác hiệu quả các nguồn lực, mở rộng cơ hội tiếp cận cho doanh nghiệp và tổ chức nghiên cứu.

Thứ ba là đào tạo nhân lực gắn với nghiên cứu và triển khai công nghệ. Hoạt động hợp tác có thể thực hiện thông qua trao đổi chuyên gia, nghiên cứu chung, đào tạo kỹ sư và nâng cao kỹ năng ứng dụng AI cho người lao động.

Theo đại diện Bộ KH&CN, Việt Nam xác định AI là một trong những công nghệ chiến lược, có vai trò đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh. Hợp tác quốc tế cần gắn với phát triển năng lực nội sinh, khả năng làm chủ công nghệ và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị AI toàn cầu.

Thứ trưởng Trần Trung Tính cũng đề nghị doanh nghiệp hai nước chủ động xác định nhu cầu, tìm kiếm đối tác và đầu tư triển khai các dự án cụ thể, qua đó đưa kết quả nghiên cứu thành sản phẩm, dịch vụ có sức cạnh tranh.

Các đại biểu hai nước chụp hình lưu niệm tại sự kiện.

Bên cạnh định hướng hợp tác chính sách, diễn đàn dành nhiều nội dung trao đổi về kinh nghiệm phát triển công nghệ AI tại Việt Nam và Hàn Quốc.

Một trong những chủ đề trọng tâm là phát triển mô hình AI tự chủ, gồm các mô hình nền tảng và mô hình ngôn ngữ lớn (LLM). Đại diện hai nước dự kiến chia sẻ kinh nghiệm xây dựng, ứng dụng và phát triển hệ sinh thái AI phù hợp với nhu cầu trong nước.

Các phiên chuyên đề cũng tập trung vào hạ tầng tính toán AI, trung tâm dữ liệu và công nghệ bán dẫn. Đây là những lĩnh vực được chương trình xác định có vai trò hỗ trợ mở rộng ứng dụng AI trong doanh nghiệp, cơ quan nhà nước, giáo dục, y tế và các ngành kinh tế.

Ngoài các phiên thảo luận, chương trình có hoạt động kết nối doanh nghiệp, giới thiệu giải pháp công nghệ và trình bày gọi vốn. Các hoạt động hướng tới tìm kiếm đối tác, thúc đẩy đầu tư, chuyển giao và thương mại hóa công nghệ giữa hai nước.

Bộ KH&CN Việt Nam bày tỏ sẵn sàng phối hợp với các cơ quan, tổ chức và đối tác Hàn Quốc để đưa hợp tác AI và công nghệ số trở thành động lực mới trong quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc.