Thứ trưởng KH&CN: Phải xác thực nguồn gốc nội dung số, thay vì chỉ xử lý tin giả

(VTC News) -

Nội dung trên được Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long đề cập khi phát biểu khai mạc Hội thảo quốc tế “Dịch vụ tin cậy xuyên biên giới: Thiết lập hạ tầng tin cậy số trong thời đại AI” do Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia (NEAC) tổ chức ngày 29/10.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long.

Thứ trưởng Phạm Đức Long nêu rõ, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI) đang tạo ra những thay đổi sâu sắc trong hoạt động quản lý, sản xuất, kinh doanh và đời sống xã hội.

Trong bối cảnh đó, các dịch vụ tin cậy như chứng thực chữ ký số, cấp dấu thời gian và chứng thực thông điệp dữ liệu không chỉ là những giải pháp công nghệ mà còn là bộ phận quan trọng của hạ tầng kinh tế số, giúp xác minh chủ thể, bảo đảm tính xác thực, toàn vẹn và khả năng kiểm chứng các giao dịch điện tử.

Đề cập vai trò của dịch vụ tin cậy trong xây dựng hệ sinh thái AI, ông Phạm Đức Long nhấn mạnh yêu cầu chủ động xác thực nguồn gốc, kiểm chứng tính toàn vẹn của nội dung số, thay vì chỉ phát hiện và xử lý thông tin giả mạo sau khi xuất hiện.

Đồng thời, Thứ trưởng lưu ý cần xác định rõ thẩm quyền và trách nhiệm của các chủ thể khi AI ngày càng tham gia vào các giao dịch tự động, hướng tới xây dựng hệ sinh thái AI an toàn, minh bạch và đáng tin cậy.

Để thúc đẩy phát triển dịch vụ tin cậy tại Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ yêu cầu tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý, làm rõ điều kiện công nhận dịch vụ tin cậy nước ngoài; thúc đẩy liên thông kỹ thuật, nâng cao khả năng kiểm chứng chữ ký số, chứng thư số và bằng chứng điện tử.

Cùng với đó, phát triển hệ sinh thái dịch vụ tin cậy gắn với nhu cầu thực tế của người dân, doanh nghiệp; chủ động tăng cường hợp tác quốc tế, lựa chọn những lĩnh vực có nhu cầu rõ ràng để thử nghiệm các mô hình hợp tác trước khi từng bước mở rộng.

Thứ trưởng giao và các đơn vị liên quan tổng hợp những khuyến nghị, kinh nghiệm từ hội thảo để tham mưu các giải pháp triển khai phù hợp. Việc tăng cường hợp tác quốc tế cần gắn với bảo đảm an toàn, bảo vệ dữ liệu và nâng cao năng lực tự chủ, hướng tới xây dựng hạ tầng tin cậy số có khả năng liên thông, phục vụ thiết thực người dân và doanh nghiệp.

Xác thực hình ảnh, video, âm thanh trước nguy cơ giả mạo bằng AI

Chia sẻ tại hội thảo, ông Ram Kishore, đại diện SSL.com (Hoa Kỳ), giới thiệu các giải pháp xác thực nội dung số trong bối cảnh AI tạo sinh phát triển mạnh mẽ, làm gia tăng nguy cơ giả mạo hình ảnh, video, âm thanh và phát tán thông tin sai lệch.

Thay vì chỉ tập trung phát hiện nội dung giả mạo sau khi được phát hành, các giải pháp được giới thiệu hướng tới xác thực nguồn gốc ngay từ quá trình tạo lập nội dung.

Thông qua việc ứng dụng chữ ký số, chứng thư số, dấu thời gian và các tiêu chuẩn xác thực nguồn gốc như C2PA, người sử dụng có thể kiểm tra thông tin về chủ thể phát hành, lịch sử chỉnh sửa và tính toàn vẹn của nội dung số.

Đây là hướng ứng dụng có tiềm năng trong hoạt động truyền thông, xuất bản, cung cấp thông tin chính thức và những lĩnh vực cần bảo đảm nguồn gốc dữ liệu, góp phần nâng cao tính minh bạch và khả năng kiểm chứng thông tin trên môi trường số.

Từ góc độ ứng dụng tại Việt Nam, ông Lê Việt Cường, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Chứng thực chữ ký số FPT IS, Tập đoàn FPT, chia sẻ tham luận về xây dựng hệ sinh thái số tin cậy.

Tham luận đề cập việc triển khai các dịch vụ tin cậy, gắn giải pháp xác thực điện tử và chữ ký số với nhu cầu ứng dụng thực tế, góp phần phát triển hệ sinh thái số an toàn, đáng tin cậy.

Bên cạnh các giải pháp xác thực nội dung số, hội thảo cũng tập trung thảo luận kinh nghiệm quốc tế về phát triển hạ tầng tin cậy, thúc đẩy khả năng liên thông và công nhận lẫn nhau các dịch vụ tin cậy xuyên biên giới.