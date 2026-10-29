Sinh viên mang Robot, UAV đến trình diễn tại Techmart 2026

(VTC News) -

Sáng 29/10, Sàn Giao dịch Công nghệ TP.HCM khai mạc Chợ công nghệ và thiết bị (Techmart) chuyên ngành “Công nghệ sản xuất thông minh và Tự động hóa cho doanh nghiệp vừa và nhỏ”.

Tại sự kiện, các trường đại học giới thiệu nhiều sản phẩm đang được nghiên cứu, phát triển theo hướng ứng dụng thực tiễn, đồng thời tìm kiếm cơ hội hợp tác với doanh nghiệp để hoàn thiện công nghệ và đưa sản phẩm vào sử dụng.

Sinh viên Trường Đại học Bình Dương giới thiệu các sản phẩm công nghệ tại Techmart 2026. (Ảnh: Ngọc Duy)

Trường Đại học Bình Dương mang đến robot hỗ trợ học tiếng Anh và xe điện điều khiển qua ứng dụng. Theo đại diện trường, robot được tích hợp AI và dữ liệu học tiếng Anh theo từng nhóm tuổi, tập trung vào luyện phát âm và nâng cao khả năng diễn đạt của trẻ.

Không chỉ sửa lỗi phát âm, robot còn hướng dẫn trẻ nói thành câu hoàn chỉnh. Sản phẩm có thể hoạt động như một trợ lý học tập tương tác với từng trẻ hoặc hỗ trợ một nhóm trẻ cùng luyện tập.

Bên cạnh đó, trường cũng giới thiệu mẫu xe điện có thể điều khiển bằng ứng dụng do nội bộ phát triển. Trong giai đoạn tiếp theo, nhóm nghiên cứu của nhà trường dự kiến tích hợp cảm biến LiDAR và bộ xử lý bổ sung để phát triển khả năng tự hành trong môi trường giao thông.

Trường Đại học Thủ Dầu Một đem máy bay không người lái tới sự kiện. (Ảnh: Ngọc Duy)

Trong khi đó, Trường Đại học Thủ Dầu Một giới thiệu nền tảng máy bay không người lái (UAV) cánh bằng phục vụ trinh sát, khảo sát và thu thập dữ liệu trên quãng đường dài.

Nhờ tận dụng lực nâng khí động học, loại máy bay này có thể tiết kiệm năng lượng hơn so với UAV đa cánh, qua đó mở rộng phạm vi hoạt động trong mỗi chuyến bay.

Máy bay có khả năng bay tự động theo lộ trình được lập sẵn, mang camera hoặc cảm biến để thu thập dữ liệu và truyền hình ảnh về trạm điều khiển mặt đất. Nền tảng hướng đến các nhiệm vụ cần khảo sát trên diện rộng và thu thập dữ liệu từ xa.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ khai mạc sự kiện. (Ảnh: Ngọc Duy)

Ông Vương Đình Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo, Sở KH&CN TP.HCM, cho biết với doanh nghiệp vừa và nhỏ, thách thức không chỉ là tiếp cận công nghệ mà còn nằm ở việc lựa chọn giải pháp phù hợp với nhu cầu, nguồn lực và từng công đoạn sản xuất.

“Tôi hy vọng khi Techmart kết thúc, mỗi doanh nghiệp sẽ tìm được cho mình một giá trị thiết thực, có thể là một giải pháp phù hợp, một đối tác tin cậy”, ông Thành chia sẻ.

Techmart năm nay quy tụ 50 gian hàng, giới thiệu hơn 100 công nghệ, thiết bị và giải pháp. Các sản phẩm trưng bày trải rộng từ robot, xe tự hành, hệ thống điều hành sản xuất, bản sao số đến các giải pháp tiết kiệm năng lượng, bảo trì dự đoán và giám sát an toàn, môi trường nhà xưởng.

Hệ thống IoT giám sát môi trường, tự động điều chỉnh máy bơm, đèn, quạt theo điều kiện thực tế của cây. (Ảnh: Ngọc Duy)

Các công nghệ hướng đến những bài toán cụ thể như tự động hóa công đoạn sản xuất, vận chuyển nội bộ, theo dõi thiết bị, phát hiện nguy cơ mất an toàn và nâng cao hiệu quả quản lý nhà máy.

Bên cạnh hoạt động trưng bày, sự kiện tổ chức 15 phiên hội thảo chuyên đề và bố trí bốn chuyên gia tư vấn miễn phí, hỗ trợ doanh nghiệp xác định nhu cầu, lựa chọn công đoạn cần ưu tiên tự động hóa và xây dựng lộ trình ứng dụng công nghệ.

Sau sự kiện, Sàn Giao dịch Công nghệ TP.HCM sẽ tiếp tục tiếp nhận nhu cầu, kết nối doanh nghiệp với nhà cung cấp và chuyên gia nhằm hỗ trợ quá trình lựa chọn, triển khai giải pháp.