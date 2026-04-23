Việt Nam chủ động đa dạng hóa nguồn cung, bảo đảm an ninh nhiên liệu

Tại họp báo thường kỳ ngày 23/4, trả lời câu hỏi của phóng viên về khả năng duy trì nguồn cung nhiên liệu cũng như các thỏa thuận với đối tác quốc tế, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết các cơ quan chức năng và doanh nghiệp trong lĩnh vực xuất nhập khẩu nhiên liệu của Việt Nam đã chủ động xây dựng phương án ứng phó.

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng

Theo bà Phạm Thu Hằng, các cơ quan, doanh nghiệp Việt Nam hiện duy trì hợp tác chặt chẽ với các đối tác trong và ngoài khu vực nhằm bảo đảm thực hiện hiệu quả các hợp đồng cung ứng dài hạn đã ký kết.

Đồng thời, các doanh nghiệp cũng tích cực làm việc với những đối tác mới, hướng tới đa dạng hóa nguồn cung, nhằm không để xảy ra tình trạng thiếu hụt nhiên liệu, qua đó đáp ứng đầy đủ nhu cầu cho hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng như tiêu dùng của người dân.

Trước đó, sáng 22/4, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Bộ Công Thương về tình hình triển khai các nhiệm vụ được giao năm 2026, những khó khăn, vướng mắc, những vấn đề nóng, quan trọng phát sinh trong thực tiễn và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thời gian tới và giải quyết một số đề xuất, kiến nghị.

Thủ tướng yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng và chuyển dịch năng lượng công bằng; Bộ, ngành công thương chịu trách nhiệm không để thiếu điện, xăng dầu trong mọi tình huống.

Từ 15h chiều nay (23/4), giá xăng dầu tiếp tục giảm đồng loạt lần thứ hai trong tuần. Cụ thể, giá xăng E5 RON92 giảm 100 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, không cao hơn 21.834 đồng/lít. Giá xăng RON95 giảm 162 đồng/lít, không cao hơn 22.880 đồng/lít.

Giá dầu diesel giảm 1.159 đồng/lít, không cao hơn 26.697 đồng/lít. Giá dầu mazut giảm 820 đồng/kg, không cao hơn 18.811 đồng/kg.

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran chưa có tiến triển; căng thẳng gia tăng tại eo biển Hormuz; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn diễn ra…

Các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua tăng, giảm tùy từng mặt hàng.