Vì sao VPF không cho HLV Popov bỏ họp báo?

(VTC News) -

Ngày 9/4, Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) xác nhận không đồng ý đề xuất của Thể Công Viettel về việc ông Popov không tham dự các buổi họp báo sau trận đấu kể từ vòng 18 V.League đến hết mùa giải.

Trước đó, Thể Công Viettel có công văn gửi đến VPF với nội dung nói trên. Đây là yêu cầu hiếm gặp trong lịch sử V.League. Việc huấn luyện viên trưởng tham dự họp báo sau trận đấu là yêu cầu bắt buộc với các đội bóng dự giải.

HLV Popov vẫn phải tham dự họp báo sau trận đấu.

Trong điều lệ V.League 2025/26, điều 34 về quy định họp báo sau trận đấu ghi rõ: "Sau khi kết thúc trận đấu không quá 10 (mười) phút, việc họp báo sẽ diễn ra tại phòng họp báo. Từng HLV trưởng sẽ vào phòng họp báo theo quy tắc HLV trưởng đội khách họp báo trước; HLV trưởng hoặc người được ủy quyền bị đình chỉ làm nhiệm vụ trong trận đấu sẽ không được tham gia họp báo sau trận đấu.

HLV trưởng của CLB hoặc người được ủy quyền làm nhiệm vụ thay thế tại trận đấu phải chấp hành quy định về tham dự họp báo sau trận đấu; Các trường hợp HLV hoặc người được ủy quyền không chấp hành, sẽ bị xử lý theo Quy định về kỷ luật của Liên đoàn bóng đá Việt Nam".

Việc huấn luyện viên không tham dự họp báo sau trận đấu cần có lý do cụ thể và chỉ được đồng ý trong trường họp bất khả kháng. Trong văn bản của mình, đội Thể Công Viettel cũng không đưa ra lý do cụ thể cho việc ông Popov không dự họp báo sau trận đấu đến hết giải.

VPF không thể đồng ý với đề xuất không có trong điều lệ giải.

Ở mùa giải năm nay, HLV Popov cũng từng bỏ họp báo trong trận đấu giữa Thể Công Viettel và Sông Lam Nghệ An ở giai đoạn lượt đi. Ông Nguyễn Văn Biển - trợ lý huấn luyện viên trưởng là người trả lời thay thế.

Tại vòng 17 V.League, huấn luyện viên Popov một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý với nhiều phát biểu "nhạy cảm" liên quan đến trọng tài Lê Vũ Linh. Khi còn dẫn dắt Thanh Hóa, ông Popov từng bị ông Lê Vũ Linh truất quyền chỉ đạo - nhưng đây là quyết định sai của vị trọng tài này.