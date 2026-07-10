Tin mới

Vì sao Sudan sở hữu 'núi vàng' khổng lồ, vẫn chìm trong nghèo đói? Bất chấp sở hữu "núi vàng" khổng lồ cùng các nguồn đầu tư nước ngoài nhưng Sudan vẫn chìm trong nghèo đói.

Xử lý chủ tài khoản Facebook 'Bin Síp Bơ Huế' đăng video cổ súy cá độ đá bóng B.V.H (nam TikToker nổi tiếng ở Huế) bị cơ quan công an mời lên làm việc do đăng video cổ súy cá độ đá bóng và nhảy cầu tự tử sau khi thua cá độ.

Đội hình dự kiến Na Uy vs Anh: 'Tam sư' xáo trộn, Haaland sẵn sàng bùng nổ Thông tin mới nhất trước trận Na Uy vs Anh, vòng tứ kết World Cup 2026: Phân tích lực lượng, đội hình, nhận định chiến thuật Na Uy vs Anh.

Trung Quốc lần đầu thành công thu hồi tên lửa tái sử dụng Trung Quốc thành công trong việc thu hồi một phần tên lửa tái sử dụng Trường Chinh 10B trong lần phóng thử đầu tiên.

Đã tìm được 29 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng Lực lượng quy tập Bộ Tư lệnh TP.HCM vừa phát hiện thêm 13 hài cốt liệt sĩ cùng 8 bộ di vật tại Công viên Lê Thị Riêng, nâng tổng số hài cốt tìm thấy lên 29.

Tạm hoãn phát sóng 'Anh trai vượt ngàn chông gai 2026' Ban tổ chức chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 thông báo tạm hoãn phát sóng tập 3, vốn dự kiến lên sóng vào tối 11/7.

Đinh Tiến Dũng rời 'Anh trai vượt ngàn chông gai 2026' MC Đinh Tiến Dũng, còn được biết đến với biệt danh "Giáo sư Xoay" dừng tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai 2026.

Hà Nội lý giải cảnh ngập cục bộ một số tuyến đường sau nửa giờ mưa lớn Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP Hà Nội lý giải hiện tượng ngập cục bộ một số tuyến phố sau trận mưa vào chiều 9/7.

Hà Tĩnh: Khởi tố vụ án trốn thuế tại Công ty vàng bạc Phương Xuân Công an Hà Tĩnh xác định doanh nghiệp sử dụng 21 tài khoản ngân hàng cá nhân để nhận tiền thanh toán của khách hàng, qua đó che giấu doanh thu, trốn thuế.

Diễn viên 'Ngọn nến hoàng cung' sau 22 năm: Người là tiến sĩ, người vướng lao lý Sau hơn 2 thập kỷ, dàn diễn viên của "Ngọn nến hoàng cung" - bộ phim nói về cuộc đời vua Bảo Đại và Hoàng hậu Nam Phương đều có nhiều thay đổi trong cuộc sống.

XSMB 10/7/2026 - Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay ngày 10 tháng 7 (VTC News) - XSMB 10/7/2026, kết quả xổ số miền Bắc hôm nay, thứ 6 ngày 10/7 được cập nhật trực tiếp lúc 18h15. Theo dõi XS miền Bắc hôm nay mới, chính xác nhất.

Cách làm siro dâu tằm giúp giải nhiệt mùa nóng Siro dâu tằm chua ngọt dễ uống, lại giàu dưỡng chất, rất hợp cho mùa nóng; tốt cho sức khỏe; bạn có thể tự làm thức uống này với nguyên liệu và quy trình đơn giản.