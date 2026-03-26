VEIE - 'thước đo' giúp doanh nghiệp đổi mới sáng tạo Việt ra thị trường quốc tế

Trong bối cảnh dòng vốn đầu tư mạo hiểm toàn cầu ngày càng thận trọng và khắt khe, việc doanh nghiệp đổi mới sáng tạo sở hữu một hệ thống đánh giá năng lực minh bạch đang trở thành lợi thế cạnh tranh quan trọng.

Chương trình chứng nhận Doanh nghiệp Đổi mới Sáng tạo Xuất sắc – Vietnam Excellent Innovative Enterprise (VEIE) với hệ thống phân hạng từ C đến AAA đang được nhìn nhận như “thước đo năng lực” quốc tế, giúp doanh nghiệp Việt nâng cao độ tin cậy trong mắt các quỹ đầu tư và đối tác chiến lược toàn cầu. Không chỉ là một danh hiệu, VEIE còn được nhiều chuyên gia xem như một “tấm vé thông hành” giúp doanh nghiệp rút ngắn khoảng cách với các hệ sinh thái công nghệ quốc tế, đặc biệt tại những thị trường khắt khe như Hàn Quốc.

Theo bà Đào Lê Phương Trang – Trưởng bộ phận Hợp tác Quốc tế kiêm Cố vấn cấp cao của Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp Sáng tạo Quốc gia (NSSC), trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ toàn cầu, các doanh nghiệp không chỉ cần ý tưởng tốt mà còn phải chứng minh năng lực quản trị đổi mới sáng tạo và khả năng vận hành bền vững. Không chỉ vậy, hệ thống VEIE giúp doanh nghiệp Việt “nói cùng một ngôn ngữ” với nhà đầu tư quốc tế, từ đó mở rộng cơ hội hợp tác và huy động nguồn lực cho các dự án công nghệ.

Bà Đào Lê Phương Trang – Trưởng bộ phận Hợp tác Quốc tế kiêm Cố vấn Cấp cao của NSSC – chia sẻ tại sự kiện

Từ “Entry Ticket” đến lộ trình hợp tác chiến lược

Tại sự kiện kick-off của chương trình VEIE, nhiều chuyên gia đã nhấn mạnh khái niệm “entry ticket” – tấm vé thông hành để doanh nghiệp công nghệ bước vào hệ sinh thái đổi mới sáng tạo toàn cầu. Khi doanh nghiệp đạt chứng nhận VEIE, điều đó đồng nghĩa với việc doanh nghiệp vượt qua một hệ thống đánh giá nghiêm ngặt về quản trị đổi mới sáng tạo, tổ chức và quy trình vận hành.

Đối với ngân hàng và các tổ chức tài chính, chứng nhận VEIE – đặc biệt từ hạng BBB trở lên – có thể được xem như một dạng báo cáo thẩm định năng lực tín dụng phi tài chính, giúp đánh giá khả năng quản trị rủi ro và năng lực vận hành của doanh nghiệp. Với các quỹ đầu tư mạo hiểm, việc doanh nghiệp đã được NSSC và Korea Testing Certification (KTC) đánh giá theo khung 1.000 điểm của VEIE giúp rút ngắn đáng kể quá trình thẩm định chuyên sâu trước khi ra quyết định đầu tư.

Đại diện NSSC, KTC cùng các doanh nghiệp và chuyên gia Việt Nam – Hàn Quốc tại lễ khởi động chương trình chứng nhận Vietnam Excellent Innovative Enterprise (VEIE)

Sự minh bạch từ C đến AAA: Công cụ giảm thiểu rủi ro

Một điểm nổi bật của VEIE là hệ thống phân hạng đa cấp, thay vì chỉ đưa ra kết quả “đạt” hoặc “không đạt”.

Theo đó, doanh nghiệp được xếp hạng từ C, B, BB, BBB, A, AA đến AAA, trong đó:

AAA: doanh nghiệp có hệ thống đổi mới sáng tạo mang tính chiến lược và vận hành ổn định

A – BBB: doanh nghiệp có nền tảng quản trị tốt và tiềm năng tăng trưởng

BB trở xuống: doanh nghiệp có tiềm năng nhưng cần tiếp tục hoàn thiện quy trình nội bộ

Cách tiếp cận này giúp nhà đầu tư đánh giá rõ hơn mức độ trưởng thành của doanh nghiệp, đồng thời tạo động lực để doanh nghiệp cải thiện năng lực quản trị đổi mới sáng tạo theo thời gian.

Cầu nối Việt – Hàn: Khi uy tín được chuẩn hóa

Hàn Quốc hiện là một trong những đối tác chiến lược của Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ và đầu tư. Việc KTC – tổ chức kiểm định công nghệ hàng đầu Hàn Quốc – tham gia hệ thống VEIE giúp khung đánh giá của chương trình tiệm cận với các tiêu chuẩn quốc tế.

Theo đại diện đơn vị triển khai chương trình, khi một doanh nghiệp Việt đạt hạng AA hoặc AAA, các nhà đầu tư tại Seoul có thể nhanh chóng hiểu được năng lực của doanh nghiệp theo những chuẩn mực quen thuộc tại Hàn Quốc. Sự kết hợp giữa bảo chứng từ cơ quan đổi mới sáng tạo Việt Nam và tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế từ KTC được kỳ vọng sẽ tạo ra một “bộ lọc tin cậy”, giúp dòng vốn đầu tư công nghệ tìm đến đúng những doanh nghiệp có năng lực đổi mới sáng tạo thực chất.

Ông Phạm Hồng Quất, Viện trưởng Viện Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NACENTECH, Bộ KH&CN), trao đổi với các đối tác Hàn Quốc tại sự kiện VEIE

Trong cuộc đua đổi mới sáng tạo toàn cầu, ý tưởng chỉ là điểm khởi đầu. Điều quyết định khả năng phát triển dài hạn của doanh nghiệp chính là năng lực quản trị đổi mới sáng tạo ở mức độ minh bạch và bền vững. Với VEIE, doanh nghiệp Việt không chỉ nhận được một chứng nhận, mà còn có cơ hội được công nhận trong hệ sinh thái công nghệ quốc tế.

Khi năng lực đổi mới sáng tạo được chuẩn hóa và minh bạch, cơ hội tiếp cận nguồn vốn, mở rộng hợp tác công nghệ và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu sẽ ngày càng rộng mở.