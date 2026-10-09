Vẫn nợ tiền tạm ứng, cha mẹ nghèo chạy vạy 4-5 triệu đồng mỗi ngày cứu con gái

(VTC News) -

Lặng lẽ đứng ở hành lang khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện Phổi Trung ương, ông Bùi Văn Thanh (xã Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ) thi thoảng lại ghé mắt qua khe kính cửa phòng bệnh. Bên trong, con gái ông - bệnh nhân Bùi Thị Phương Thảo (SN 2003, người dân tộc Mường) nằm bất động trên giường bệnh, xung quanh là dây rợ cùng tiếng kêu liên hồi phát ra từ hệ thống máy hỗ trợ hô hấp và máy lọc máu liên tục.

Ở độ tuổi 23, Thảo phải trải qua nhiều biến cố. Hơn một năm trước, do cuộc sống hôn nhân không trọn vẹn, Thảo tạm thời ly thân với chồng. Để có tiền chu cấp việc nuôi dưỡng hai đứa con nhỏ (một bé 3 tuổi, một bé 5 tuổi), người mẹ trẻ nén nỗi nhớ con, rời quê xuống Vĩnh Phúc làm công nhân.

Bất ngờ, ngày 6/8, vợ chồng ông nhận được cuộc gọi của hàng xóm nơi Thảo ở trọ báo Thảo có vấn đề, chỉ nằm, không thể dậy được.

Thảo đột nhiên bị bệnh, chuyển qua 3 bệnh viện, tiên lượng vẫn rất nghiêm trọng.

Ngay sau đó, Thảo được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc, rồi chuyển sang Bệnh viện 74 Trung ương điều trị suốt 40 ngày. Căn bệnh lao phổi tiềm ẩn bùng phát dữ dội kèm nhiễm trùng nặng. Cơ thể yếu ớt lại mang virus kháng thuốc khiến tình trạng chuyển biến xấu nhanh chóng, buộc các bác sĩ phải chuyển gấp Thảo lên tuyến trên.

Ngày 16/9, Thảo nhập khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Phổi Trung ương trong tình trạng suy đa tạng nguy kịch: suy hô hấp nặng, suy thận cấp, viêm phổi nặng và suy kiệt cơ thể hoàn toàn.

Nợ tạm ứng, mỗi ngày chạy vạy 4-5 triệu đồng

Theo thông tin từ bác sĩ điều trị Lê Tuấn Long (Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Phổi Trung ương), bệnh nhân Bùi Thị Phương Thảo bị viêm phổi nặng trên nền lao phổi, dẫn đến suy hô hấp nghiêm trọng. Bệnh nhân cũng bị suy thận cấp, phải can thiệp bằng phương pháp lọc máu.

Dù chức năng thận có dấu hiệu phục hồi một phần và nhu cầu lọc máu giảm so với lúc mới vào khoa, nhưng đây vẫn là trường hợp cần điều trị hồi sức tích cực kéo dài với nhiều biện pháp theo dõi sát sao. Tiên lượng hiện tại vẫn rất thận trọng.

Để duy trì hơi thở cho Thảo từ ngày nhập viện đến nay, gia đình ông Thanh đã kiệt quệ hoàn toàn. Ở vùng quê miền núi Phú Thọ, gia đình thuần nông, nguồn thu nhập vốn chỉ trông vào mấy sào ruộng.

Suốt quãng thời gian điều trị ở tuyến dưới, gia đình đã đóng viện phí gần 100 triệu đồng. Khi chuyển xuống Bệnh viện Phổi Trung ương, vừa lo con bệnh nặng, hai vợ chồng ông Thanh vừa phải chạy vạy khắp nơi xoay xở, vay mượn khắp nơi để đóng tạm ứng gần 60 triệu đồng. Có lúc gia đình chưa có đủ tiền tạm ứng, phải ‘khất’ bệnh viện.

Ông Thanh cũng cho biết, chi phí phát sinh tăng lên rất nhanh. Mỗi ngày trôi qua, chi phí lọc máu, thuốc đặc trị, vật tư y tế và dinh dưỡng chuyên biệt từ 4 đến 5 triệu đồng.

“Vợ chồng tôi ở quê làm nông nghiệp, trong nhà có gì bán được cũng đã bán sạch, từ từng bao thóc đến đàn gà rồi vay mượn người thân, họ hàng. Khi nghe bác sĩ báo tiền viện mỗi ngày, vợ chồng chúng tôi chỉ còn một con đường duy nhất là đi vay, thậm chí vay lãi để chữa trị cho con...”, người cha gầy gộc bối rối, đôi bàn tay chai sạn run run bấu chặt vào tà áo.

Vợ chồng ông Thanh chỉ mong có phép màu để con gái chóng khỏe lại để trở về với gia đình.

Mới đây, hai con của Thảo cũng từ Phú Thọ xuống Hà Nội thăm mẹ. Thế nhưng, do quy định vô trùng nghiêm ngặt của phòng Hồi sức tích cực, hai đứa trẻ 3 tuổi và 5 tuổi không thể vào gặp mẹ. Hình ảnh ngây thơ của hai cháu như từng mũi dao cứa vào ruột gan, ông Thanh chỉ mong có phép màu để con gái chóng khỏe lại để trở về với gia đình.

Bác sĩ Long cho biết, các bác sĩ đang tập trung tối đa nguồn lực để kiểm soát nhiễm trùng, duy trì chức năng các cơ quan và tạo điều kiện để Thảo có thể hồi phục. Tuy nhiên, chặng đường phía trước còn rất dài và tốn kém, hoàn cảnh của em Bùi Thị Phương Thảo đang rất cần sự chung tay giúp đỡ của các tổ chức, các nhà hảo tâm và cộng đồng xã hội.

Mỗi sự hỗ trợ lúc này chính là cơ hội sống, là ngọn nến thắp lại hy vọng để người mẹ trẻ 23 tuổi gượng dậy trở về ôm lấy hai đứa con còn thơ dại.

Đại diện UBND xã Thanh Sơn (tỉnh Phú Thọ) cho biết, do con gái ông mắc bệnh hiểm nghèo nên gia đình ông Thanh đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc xoay sở viện phí. UBND xã Thanh Sơn rất mong các mạnh thường quân ủng hộ, hỗ trợ để gia đình có tiền chữa bệnh cho con gái.