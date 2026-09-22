Mẹ già ngày nào cũng ngóng con út, không hay con đang nợ viện phí 200 triệu

(VTC News) -

Anh Lương Quốc Mạnh, con út trong gia đình 6 anh chị em ở Vĩnh Long, nhiều năm qua là chỗ dựa của người mẹ hơn 70 tuổi mắc bệnh tiểu đường và người anh trai mắc bệnh tâm thần. Công việc sửa xe máy không mang lại thu nhập cao, nhưng đủ để anh lo từng bữa cơm, thuốc men cho mẹ và chăm sóc người anh không có khả năng lao động.

Cách đây một tháng, người đàn ông vốn khỏe mạnh, ngày ngày vẫn cặm cụi với công việc sửa xe bỗng đổ bệnh. Một cơn đau dữ dội ập đến, đưa anh vào cuộc chiến giành lại sự sống và đẩy gia đình vốn khó khăn vào cảnh vay mượn, chồng chất nợ nần.

Trong căn nhà cũ được chính quyền địa phương hỗ trợ xây dựng từ hàng chục năm trước, người mẹ hơn 70 tuổi vẫn ngày ngày ngóng tin con. Bà mắc bệnh tiểu đường hơn 30 năm, sức khỏe yếu, thường xuyên phải nhập viện điều trị nên gần như không thể đi xa.

Anh Lương Quốc Mạnh đang điều trị bệnh tại bệnh viện.

Từ ngày con trai nhập viện ở TP.HCM, bà càng thêm héo hắt. Các con không ai dám nói cho mẹ biết tình trạng thật của Mạnh. Họ chỉ nói em bị bệnh nhẹ, lên thành phố điều trị ít hôm rồi sẽ trở về.

“Từ ngày Mạnh nhập viện, má tôi ngày nào cũng trông ngóng, sức khỏe có phần đi xuống. Anh chị em trong nhà không ai dám nói thật, chỉ nói với má là Mạnh đau bệnh nhẹ thôi, đi thành phố ít bữa sẽ về. Má đòi lên TP.HCM thăm Mạnh miết nhưng sức khỏe yếu, còn không ngồi xe được thì sao mà đi”, anh Lương Quốc Kiệt, anh trai của anh Mạnh nghẹn ngào kể.

Ở nhà, người anh lớn là anh Lương Quốc Hùng cũng mắc bệnh tâm thần, không có khả năng lao động. Hằng ngày, anh Hùng chỉ quanh quẩn trong căn nhà nhỏ và cần người thân chăm sóc.

Cha của Mạnh qua đời khoảng 2 năm trước sau một cơn đột quỵ. Trong 6 anh chị em, 4 người có gia đình riêng, đi làm ăn xa, cuộc sống cũng không dư dả. Anh Mạnh là con út, chưa lập gia đình, ở lại quê chăm sóc mẹ già và người anh bệnh tật.

Chiếc xe máy và bộ đồ nghề sửa xe là nguồn thu nhập chính của anh. Mỗi ngày, Mạnh làm lụng, chắt chiu từng đồng để lo cho gia đình nhỏ của mình.

Mẹ già và người anh mắc bệnh tâm thần đang trông ngóng anh Mạnh từ quê nhà.

“Tiền sửa xe cũng không được bao nhiêu, chỉ đủ ăn uống qua ngày, nhưng nó phải làm để nuôi mẹ với anh. Không ai nghĩ người vẫn khỏe mạnh, ngày ngày làm việc để chăm lo cho gia đình lại có lúc đột ngột nằm trên giường bệnh”, anh Kiệt nói.

Khoảng một tháng trước, cơn đau dữ dội bất ngờ ập đến. Trước đó, anh Mạnh không có dấu hiệu bất thường hay biết mình đang mang trong người căn bệnh nguy hiểm. Cơn đau đến quá nhanh, anh chỉ kịp gọi điện cầu cứu người thân. Người anh đang ở cách đó hơn chục km lập tức quay về, đưa em đi cấp cứu.

Tại bệnh viện địa phương, sau khi thăm khám và chụp chiếu, bác sĩ phát hiện anh Mạnh bị bóc tách động mạch chủ, tổn thương kéo dài từ khu vực gần tim xuống đến bụng. Đây là tình trạng đặc biệt nguy hiểm, cần được chuyển gấp lên TP.HCM. Gia đình phải ký cam kết bởi ngay cả hành trình chuyển viện cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Anh Mạnh được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị và trải qua cuộc phẫu thuật lớn. Từ đó, mỗi ngày trôi qua với gia đình không chỉ là một ngày chờ đợi tin sức khỏe của người con, người em, mà còn là một ngày nỗi lo về viện phí lớn dần.

Tổng chi phí điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy đến nay hơn 500 triệu đồng. Nhờ bảo hiểm y tế hỗ trợ một phần, gia đình vẫn phải tự lo gần 200 triệu đồng. Đây là số tiền quá lớn đối với những người quanh năm lo tiền ăn còn khó khăn, thiếu hụt.

Hiện anh Mạnh chuyển sang Bệnh viện Đa khoa Bưu điện để tiếp tục điều trị. Chặng đường phía trước vẫn còn dài, đồng nghĩa với việc chi phí điều trị sẽ tiếp tục tăng lên từng ngày.

Đôi mắt đỏ hoe, gương mặt rám nắng sau những ngày tất tả lo cho em, anh Kiệt nói rằng điều khiến gia đình lo nhất lúc này không chỉ là bệnh tình của Mạnh mà còn là khoản nợ chưa biết đến bao giờ mới có thể trả.

“Số tiền viện phí đó là chị gái tôi vay mượn gia đình chủ nhà mà chị đang giúp việc. Mấy chị em ai cũng khó khăn. Giờ còn chưa biết lấy tiền đâu ra để trả tiền viện phí sắp tới nên tôi không dám nghĩ tới khoản nợ”, anh Kiệt nghẹn giọng.

Những ngày Mạnh nằm viện, người thân thay phiên nhau nghỉ làm để túc trực. Phần lớn thời gian, người chị lớn đang làm giúp việc tại TP.HCM ở lại chăm sóc em. Những lúc chị vắng mặt, một người cháu lại tranh thủ thời gian rảnh đến bệnh viện chăm cậu.

Ở quê, biết hoàn cảnh gia đình, bà con lối xóm cũng góp sức, người một ít, gom được hơn chục triệu đồng để phụ gia đình trang trải tiền đi lại, ăn ở trong những ngày chăm bệnh.

Sự sẻ chia của bà con khiến gia đình ấm lòng giữa lúc khó khăn. Nhưng trước những khoản viện phí quá lớn và chặng đường điều trị còn dài, những đồng tiền tình nghĩa ấy vẫn chưa thể khỏa lấp được gánh nặng đang đè lên đôi vai người thân anh Mạnh.

Ở một nơi nào đó tại quê nhà Vĩnh Long, người mẹ già vẫn chờ đứa con út trở về. Bà có lẽ vẫn tin rằng con mình chỉ đi thành phố ít ngày rồi sẽ về, vẫn sẽ lại ngồi bên chiếc xe máy, sửa từng chiếc xe cho bà con trong xóm, rồi trở về căn nhà nhỏ lo bữa cơm cho mẹ và người anh bệnh tật.

Còn với anh Mạnh, trở về nhà không chỉ là trở về sau trận bệnh. Đó còn là trở về với người mẹ đã chờ mình suốt những ngày dài, với người anh cần mình chăm sóc và với mái nhà mà suốt nhiều năm qua, anh âm thầm gánh trên vai trách nhiệm của một người con, một người em.

Ông Nguyễn Thanh Hậu, Trưởng ấp Phú An, xã Song Phú, tỉnh Vĩnh Long xác nhận gia đình anh Lương Quốc Mạnh có hoàn cảnh khó khăn. Gia đình vốn ít đất sản xuất, điều kiện kinh tế hạn chế nên khi anh Mạnh mắc bệnh nặng, phải điều trị tại TP.HCM với chi phí lớn, gia đình càng thêm chật vật.

“Hoàn cảnh gia đình khó khăn là thật sự. Bình thường vẫn có thể tạm sống được, nhưng khi xảy ra bệnh nặng, chi phí điều trị rất tốn kém. Viện phí mấy trăm triệu đồng thì địa phương không thể hỗ trợ hết được”, ông Hậu nói.

Theo ông Hậu, địa phương vẫn thường xuyên hỗ trợ các trường hợp khó khăn nhưng nguồn lực có hạn. Vì vậy, gia đình anh Mạnh rất cần thêm sự chung tay của các nhà hảo tâm để có chi phí tiếp tục điều trị.

Mọi sự giúp đỡ của quý độc giả cho anh Lương Quốc Mạnh xin gửi về số tài khoản 1053494442, Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội. Nội dung xin ghi rõ: Giúp đỡ 26032 Hoặc quý độc giả có thể quét mã QR code. Toàn bộ số tiền ủng hộ sẽ được VTC News chuyển đến cho nhân vật sớm nhất. Quý độc giả biết những hoàn cảnh khó khăn cần sự chung tay giúp đỡ, xin hãy thông tin cho chúng tôi theo địa chỉ email toasoan@vtcnews.vn hoặc gọi điện đến đường dây nóng 0855.911.911.