(VTC News) -

Trong căn nhà nhỏ ở xã Tiên Yên, tỉnh Tuyên Quang, chị Hoàng Thị Cúc (33 tuổi) tất bật chăm sóc hai con mắc bệnh hiểm nghèo. Bé trai 12 tuổi cần truyền máu định kỳ vì tan máu bẩm sinh, còn con gái mới vài tháng tuổi phải chống chọi với căn bệnh ung thư máu. Sau những tháng ngày chạy vạy vay mượn, người mẹ trẻ gần như không còn khả năng xoay xở chi phí điều trị cho các con.

Mới đây, đại diện Báo Điện tử VTC News trao số tiền 66.016.111 đồng do bạn đọc và các nhà hảo tâm gửi ủng hộ gia đình chị Cúc sau khi hoàn cảnh của gia đình được phản ánh trong bài viết “Con trai 12 năm truyền máu, con gái mắc ung thư lúc 7 tháng, mẹ nợ 140 triệu”.

Đón nhận số tiền hỗ trợ, chị Hoàng Thị Cúc cảm ơn Báo Điện tử VTC News, những độc giả và nhà hảo tâm đã quan tâm, sẻ chia với gia đình. Chị cho biết sự giúp đỡ này có ý nghĩa rất lớn, giúp vợ chồng chị có thêm kinh phí tiếp tục đưa các con đi khám, điều trị, đồng thời vơi bớt phần nào gánh nặng nợ nần.

Chị Cúc cùng 2 con đón nhận số tiền do bạn đọc giúp đỡ.

Theo chị Cúc, suốt thời gian qua, vợ chồng chị đã phải vay mượn khắp nơi để duy trì việc chữa bệnh cho hai con. Có những lúc kinh tế gần như cạn kiệt, chị không biết phải xoay xở thế nào cho những đợt điều trị tiếp theo. Vì vậy, khoản tiền bạn đọc gửi tặng không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là nguồn động viên để gia đình tiếp tục cố gắng.

Chị Cúc hy vọng các con có thêm điều kiện điều trị, sức khỏe ổn định hơn để tiếp tục lớn lên. Chị cũng gửi lời chúc sức khỏe, bình an tới những người đã dành tình cảm và sự giúp đỡ cho gia đình mình.

Trước đó, hoàn cảnh của chị Cúc khiến nhiều người xót xa. Vợ chồng chị có ba người con, trong đó hai con là Nông Tuấn Tú (12 tuổi) và Nông Quỳnh Anh (7 tháng tuổi) cùng mắc bệnh tan máu bẩm sinh. Riêng bé Quỳnh Anh còn được chẩn đoán mắc bạch cầu cấp dòng tủy, một dạng ung thư máu.

Hành trình chữa bệnh của Tuấn Tú bắt đầu từ khi em mới 7 tháng tuổi. Thấy con thường xuyên sốt cao, da xanh xao, biếng ăn, chị Cúc đưa con đi khám và phát hiện chỉ số máu bất thường. Sau đó, Tú được chuyển đến Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương. Qua các xét nghiệm chuyên sâu, bác sĩ xác định em mắc bệnh tan máu bẩm sinh.

Hai tháng đầu, Tú phải truyền máu hai lần tại viện. Sau đó, gia đình xin chuyển con về Bệnh viện Đa khoa Hà Giang để truyền máu hằng tháng, giảm bớt chi phí đi lại, ăn ở.

Đến nay, Tuấn Tú đã có 12 năm sống cùng căn bệnh. Em đang học lớp 7 Trường THCS Tiên Yên. Việc học phụ thuộc nhiều vào sức khỏe, những ngày khỏe em vẫn đến trường như các bạn, nhưng mỗi khi mệt hoặc đến lịch truyền máu lại phải nghỉ học.

Ngoài truyền máu định kỳ, Tú còn phải sử dụng thuốc thải sắt, thuốc bổ gan và canxi theo chỉ định. Riêng tiền thuốc mỗi tháng khoảng 1,5 triệu đồng, chưa kể chi phí đi lại, ăn uống và những khoản phát sinh trong quá trình điều trị.

Nỗi lo của gia đình càng lớn khi tháng 7/2026, bé Quỳnh Anh được phát hiện mắc tan máu bẩm sinh và bạch cầu cấp dòng tủy. Cô con gái nhỏ mới khoảng 7 tháng tuổi đã phải đối diện cùng lúc với hai căn bệnh về máu.

Trong khi con trai cần truyền máu đều đặn, con gái phải điều trị căn bệnh ung thư máu, kinh tế gia đình chị Cúc ngày càng kiệt quệ. Chị không thể đi làm ổn định vì thường xuyên phải theo các con đến bệnh viện, mọi gánh nặng thu nhập dồn lên vai người chồng.

Sự chung tay của bạn đọc và các nhà hảo tâm là nguồn hỗ trợ thiết thực, giúp gia đình chị Cúc có thêm điều kiện chăm sóc hai con trên hành trình chống chọi với bệnh tật.