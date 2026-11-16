Danh sách độc giả ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 7/11 đến 13/11

(VTC News) -

Từ ngày 7/11 đến 13/11, Báo Điện tử VTC News nhận được gần 50 triệu đồng từ bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn, cần giúp đỡ như:

- Bé Lê Thị Bích Thủy trong bài viết “Mất con trai, mẹ nghèo bất lực khi con gái 4 tuổi cần mổ tim nhưng không có tiền”

- Bé Lê Anh Hưng trong bài viết “Cậu bé 9 tuổi sống nhờ máy thở, cha mẹ cầm cố nhà đất vẫn không đủ tiền cứu con”

- Bà Đinh Thị Năm trong bài viết “Người phụ nữ 70 tuổi chăm mẹ chồng 97 tuổi và 3 con trai mắc bệnh”.

Danh sách độc giả ủng hộ hoàn cảnh khó khăn từ ngày 7/11 đến 13/11 xem TẠI ĐÂY.

Quý độc giả biết những hoàn cảnh khó khăn cần sự chung tay giúp đỡ, xin hãy thông tin cho chúng tôi theo địa chỉ thư điện tử toasoan@vtcnews.vn hoặc gọi điện đến đường dây nóng 0855 911 911.