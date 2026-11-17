(VTC News) -

Buổi sáng trong căn nhà nhỏ ở tổ 11, phường Vĩnh Hưng, Hà Nội, chị Nguyễn Thị Yến lại tất bật với công việc chăm sóc ba người con bệnh tật. Người mẹ 46 tuổi lần lượt thay bỉm, cho con ăn, uống thuốc, rồi lại chạy đến khi cô con gái bất chợt mất kiểm soát hành vi. Những công việc không tên ấy lặp đi lặp lại mỗi ngày, gần như không có lúc nghỉ ngơi.

Sau khi bài viết “Mẹ nghèo chăm 3 con bệnh tật: ‘Tôi chỉ sợ một ngày mình không còn sức để bế con’” được đăng tải trên Báo Điện tử VTC News, nhiều bạn đọc và nhà hảo tâm quan tâm, gửi tiền hỗ trợ gia đình chị Yến.

Đại diện Báo Điện tử VTC News trao số tiền 14.751.000 đồng do bạn đọc, các nhà hảo tâm gửi ủng hộ đến gia đình. Chị Yến cho biết, sự giúp đỡ này là nguồn động viên rất lớn đối với vợ chồng chị trong lúc khó khăn, đồng thời giúp gia đình có thêm điều kiện chăm sóc ba người con mắc bệnh.

Với người mẹ đã gần như dành trọn cuộc đời để chăm sóc các con, sự sẻ chia của cộng đồng không chỉ có ý nghĩa về vật chất mà còn tiếp thêm niềm tin để chị tiếp tục hành trình nhiều nhọc nhằn phía trước.

Chị Yến cùng các con đón nhận sự giúp đỡ từ bạn đọc.

Chị Yến và chồng là anh Nguyễn Văn Hiếu (sinh năm 1975) có ba người con. Người con trai đầu Nguyễn Việt Hoàng, 22 tuổi, bị bại não từ khi mới 7 tháng tuổi, hiện liệt hoàn toàn, không thể tự chăm sóc bản thân. Nguyễn Vân Anh, sinh năm 2007, mắc hội chứng tăng động giảm chú ý và chậm phát triển trí tuệ. Người con út Nguyễn Minh Đức, 12 tuổi, cũng mắc bại não, liệt tứ chi.

Gần 20 năm qua, cuộc sống của chị Yến gắn với thuốc men, bỉm sữa, bệnh viện và những chuyến xe buýt. Điều khiến chị Yến lo lắng nhất không chỉ là những khoản tiền thuốc chưa biết xoay xở ở đâu, mà còn là tương lai của các con khi cha mẹ ngày một già đi. Đôi tay từng bế Hoàng đi phục hồi chức năng nay lại bế Đức. Khi không bế con, chị thay bỉm, cho ăn, uống thuốc hoặc xử lý những lúc Vân Anh mất kiểm soát.

“Vợ chồng tôi làm quần quật cả đời cũng chỉ mong các con có thể tự sinh hoạt như người bình thường. Chúng tôi ngày một già đi, chỉ sợ sau này không còn đủ sức chăm sóc các con nữa”, chị Yến nghẹn ngào.

Ở tuổi 46, người mẹ ấy đã bắt đầu nghĩ đến một ngày mình không còn đủ sức bế con, còn anh Hiếu cũng không thể mãi làm việc để cáng đáng cả gia đình. Nỗi lo ấy vẫn thường trực trong căn nhà nhỏ, nơi mỗi ngày chị Yến đều phải gắng gượng để chăm sóc ba người con.