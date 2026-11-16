Danh sách độc giả ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 31/10 đến 6/11

(VTC News) -

Từ ngày 31/10 đến 6/11, Báo Điện tử VTC News nhận được hơn 73 triệu đồng từ bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn, cần giúp đỡ như:

- Bà Đinh Thị Năm trong bài viết “Người phụ nữ 70 tuổi chăm mẹ chồng 97 tuổi và 3 con trai mắc bệnh”

- Hai bé Tuấn Tú và Quỳnh Anh trong bài viết “Con trai 12 năm truyền máu, con gái mắc ung thư lúc 7 tháng, mẹ nợ 140 triệu”

- Em Nguyễn Thị Dự trong bài viết “Bố liệt vẫn chống gậy lên rừng kiếm gạo, con gái đỗ lớp 10 lo phải nghỉ học”.

Danh sách độc giả ủng hộ hoàn cảnh khó khăn từ ngày 31/10 đến 6/11 xem TẠI ĐÂY.

Quý độc giả biết những hoàn cảnh khó khăn cần sự chung tay giúp đỡ, xin hãy thông tin cho chúng tôi theo địa chỉ thư điện tử toasoan@vtcnews.vn hoặc gọi điện đến đường dây nóng 0855 911 911.