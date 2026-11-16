Bé gái 5 tuổi bị bại não, chưa một lần gọi 'mẹ ơi'

(VTC News) -

Trên chiếc giường cũ trong nhà ông bà ngoại, Đỗ Mai Anh, 5 tuổi, nằm lặng, tay chân gần như không thể cử động. Mỗi khi cơn co giật ập đến, thấy con tím tái, chị Nguyễn Thị Dịu lại hốt hoảng ôm con vào lòng, chờ cơn qua. Có ngày, cảnh ấy lặp lại đến 9-10 lần.

Năm 2023, sau khi vợ chồng ly thân, chị Dịu (sinh năm 1996) đưa hai con về sống cùng mẹ đẻ tại tổ dân phố Quyết Hùng, phường Bạch Đằng, TP Hải Phòng. Tháng 1/2024, nhận thấy Mai Anh có biểu hiện bất thường, chị đưa con đến Bệnh viện Quốc tế Sản nhi Hải Phòng thăm khám. Tại đây, bé được chẩn đoán bại não thể liệt cứng tứ chi.

Để duy trì sự sống cho con, chị phải cho bé uống thuốc chống động kinh đều đặn, đồng thời đưa con đi châm cứu, tập vật lý trị liệu. Chị kiên trì theo từng buổi tập của con, vậy mà mỗi lần thấy con lên cơn, người mẹ vẫn hoảng hốt như lần đầu.

Bé Mai Anh được chẩn đoán bại não liệt cứng tứ chi. (Ảnh: GĐCC)

Bệnh tật còn khiến Mai Anh không thể nói, nhai hay nuốt bình thường. Bé bị thụt lưỡi, mất khả năng vận động, phần lớn thời gian chỉ nằm một chỗ. Ở tuổi lên 5, những điều tưởng chừng bình thường như bi bô gọi mẹ, tự ngồi hay chạy nhảy vẫn là ước mơ xa vời với em.

Là mẹ đơn thân, chị Dịu gần như phải gánh toàn bộ chi phí sinh hoạt và chăm sóc con. Trước khi Mai Anh đổ bệnh, chị làm công nhân tại một khu công nghiệp gần nhà, thu nhập khoảng 7 triệu đồng mỗi tháng. Những lúc đi làm, chị nhờ mẹ đẻ ở nhà trông cháu.

Từ ngày con bệnh nặng, công việc của chị liên tục gián đoạn. Có ngày vừa đi làm được một thời gian, chị lại phải xin nghỉ để đưa con đến viện. Đồng lương vốn ít ỏi nay càng bấp bênh, trong khi chi phí điều trị không ngừng tăng lên.

Ngoài tiền đi lại, ăn uống và sinh hoạt trong những ngày nằm viện, chị còn phải lo tiền thuốc, phần lớn nằm ngoài danh mục bảo hiểm y tế, cùng chi phí châm cứu, vật lý trị liệu kéo dài. Số tiền tiết kiệm ít ỏi lần lượt cạn kiệt, chị phải vay mượn khắp nơi, trông cậy thêm vào sự hỗ trợ của mẹ đẻ để tiếp tục chữa bệnh cho con.

Các bác sĩ sau đó cho Mai Anh chuyển về Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng để điều trị duy trì và phục hồi chức năng lâu dài. Tuy nhiên, khả năng phục hồi của bé rất chậm, đòi hỏi quá trình chăm sóc, tập luyện kiên trì trong nhiều năm, kéo theo khoản chi phí không nhỏ.

Nghẹn ngào, chị Dịu tâm sự: “Từ lúc sinh ra con chịu quá nhiều thiệt thòi. Hàng ngày thấy những trẻ trạc tuổi con mình bi bô nói cười, chạy nhảy, tôi buồn lắm. Tôi mong con được sống với tôi nhưng một mình tôi không xoay xở để lo cho con được”.

Mai Anh được tư vấn chỉ định cấy ghép tế bào gốc để điều trị bại não, với chi phí dự kiến khoảng 700 - 800 triệu đồng. Đây là số tiền vượt xa khả năng của người mẹ đang phải chật vật lo từng khoản viện phí. Chị lo con có thể bỏ lỡ cơ hội điều trị vì gia đình không đủ kinh phí.

Mọi sinh hoạt của bé Mai Anh phụ thuộc vào mẹ. (Ảnh: GĐCC)

Ông Bùi Văn Hường, Trưởng ban Công tác Mặt trận tổ dân phố Quyết Hùng, cho biết ba mẹ con chị Dịu hiện sống nhờ nhà ông bà ngoại. Trước đây, chị làm công nhân. Từ khi Mai Anh mắc bệnh, chị phải nghỉ làm nhiều đợt để chăm con. Những hôm chị đi làm, bà ngoại là người chăm Mai Anh.

Việc làm bữa có bữa không, thu nhập của chị Dịu cũng eo hẹp. Cuộc sống của ba mẹ con lâu nay phần lớn trông vào sự đỡ đần của ông bà ngoại.

“Cháu Mai Anh sức khỏe yếu, mất khả năng vận động, chủ yếu nằm một chỗ và thường xuyên phải đến bệnh viện điều trị, gần như tuần nào cũng phải đi viện. Chi phí chữa bệnh kéo dài khiến gia đình càng thêm chật vật”, ông Hường nói.

Ông Hường cho biết địa phương mong muốn thông qua báo chí, hoàn cảnh của hai mẹ con được nhiều người biết đến hơn, qua đó nhận thêm sự quan tâm, chung tay giúp đỡ của các nhà hảo tâm.