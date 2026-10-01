Chuyến đi xin giấy hộ nghèo định mệnh của người mẹ ba con

(VTC News) -

Căn nhà của chị Trần Thị Hiệp ở thôn Yến Nê, xã Hòa Tiến, thành phố Đà Nẵng những ngày này chìm trong tang tóc. Người phụ nữ vẫn ngày ngày đi làm lao công, tranh thủ về làm ruộng để nuôi ba con đã không còn trở về sau chuyến đi đến trụ sở UBND xã.

Hai năm trước, chồng chị Hiệp qua đời sau cơn đột quỵ. Từ đó, người phụ nữ trở thành trụ cột duy nhất trong căn nhà có ba người con. Gia đình thuộc diện hộ cận nghèo. Cuộc sống vốn thiếu thốn nay càng chật vật khi mọi khoản chi tiêu, từ tiền ăn, tiền học đến những sinh hoạt tối thiểu, đều trông vào sức lao động của một người phụ nữ.

Hàng ngày, chị Hiệp đi làm lao công, dọn dẹp tại các tòa nhà, chung cư. Công việc không ổn định theo kiểu có một nguồn thu nhập cố định đủ để trang trải cuộc sống. Có việc, chị đi làm; hết giờ lại trở về với những công việc khác đang chờ.

Hai con nhỏ của chị Hiệp, một cháu đang học lớp 6, một cháu học lớp 5.

Trước nhà còn vài sào ruộng, chị tranh thủ làm để có thêm cái ăn, giảm bớt tiền phải bỏ ra mua lương thực. Công việc lao công vất vả, việc đồng áng cũng chẳng nhẹ nhàng, nhưng người mẹ ấy vẫn phải xoay xở để ba đứa con có thể tiếp tục cuộc sống.

Ba người con của chị ở những lứa tuổi khác nhau, nhưng đều cần một chỗ dựa. Con trai lớn năm nay 17 tuổi. Vì gia đình quá khó khăn, em phải nghỉ học, vào tận miền Nam làm công nhân. Tuổi còn rất trẻ nhưng em phải rời nhà, tự kiếm tiền thay vì tiếp tục đến trường như những bạn bè cùng trang lứa.

Hai người con còn lại, một cháu đang học lớp 6, một cháu học lớp 5. Các em vẫn ở nhà cùng mẹ, đi học bằng những đồng tiền ít ỏi chị Hiệp kiếm được từ công việc lao công và những sào ruộng.

Chồng mất, chị Hiệp cố gắng giữ gia đình không đổ vỡ. Người mẹ vừa làm việc kiếm sống, vừa lo cho con ăn học. Những lúc thiếu trước hụt sau, gia đình lại phải chắt chiu từng khoản. Với một hộ cận nghèo, một khoản chi phát sinh cũng có thể khiến cuộc sống đảo lộn. Vì vậy, việc phải đi làm giấy xác nhận hộ cận nghèo cũng là một phần trong những lo toan thường ngày của gia đình.

Không ai nghĩ chuyến đi hôm 18/9 lại khiến ba đứa trẻ mất tiếp người thân gần gũi nhất. Hôm đó, chị Hiệp rời nhà để đến trung tâm UBND xã Hòa Tiến làm thủ tục phô-tô, công chứng giấy xác nhận hộ cận nghèo. Trên đường đi, chị bị một xe tải chạy phía sau tông phải. Theo lời kể của chị Trần Thị Mỹ - em gái chị Hiệp, chiếc xe cuốn chị Hiệp vào gầm. Người phụ nữ tử vong sau vụ tai nạn.

Tin dữ ập xuống quá đột ngột. Với gia đình vốn sống trong cảnh thiếu thốn, mất mát lần này không chỉ là nỗi đau mà còn kéo theo câu hỏi về cuộc sống của ba đứa trẻ sau này. Hai năm trước, các cháu mất cha vì đột quỵ. Hai năm sau, các em mất mẹ vì một vụ tai nạn giao thông.

Ba đứa trẻ từ chỗ còn có một người mẹ để trở về nay không còn cha lẫn mẹ. Người con lớn đang làm việc tận miền Nam, chưa kịp trở về chịu tang mẹ. Ở quê nhà, hai em nhỏ vẫn đang tuổi đi học, còn tương lai phía trước vốn đã nhiều thiếu thốn nay càng trở nên chông chênh.

Chị Mỹ kể lại tai nạn mà đến giờ gia đình vẫn chưa thể nguôi ngoai. Chuyến đi vốn chỉ để hoàn tất một loại giấy tờ cần thiết cho gia đình đang chật vật mưu sinh, cuối cùng trở thành chuyến đi cuối cùng của người mẹ.

Hiện chị Mỹ tạm thời đứng ra chăm lo cho các cháu, nhưng sự thay đổi quá lớn trong gia đình khiến những người thân cũng phải tính toán từng bước để lo cuộc sống lâu dài cho các em. Trước mắt là chuyện ăn ở, học hành. Xa hơn là tương lai của hai đứa trẻ còn đang ngồi trên ghế nhà trường và người anh 17 tuổi đang bươn chải nơi đất khách.

Thông qua nhà trường và địa phương, một số nhà hảo tâm quyên góp giúp đỡ 2 con nhỏ của chị Hiệp.

Ông Nguyễn Tấn Khoa, Chủ tịch UBND xã Hòa Tiến, cho biết gia đình chị Hiệp thuộc diện đặc biệt khó khăn. Sau khi chị Hiệp qua đời, Đảng ủy xã Hòa Tiến thống nhất nhận nuôi dưỡng hai cháu theo Chương trình Mẹ đỡ đầu, hỗ trợ mỗi cháu 500.000 đồng. Chính quyền xã cùng các đoàn thể cũng trực tiếp đến gia đình thăm hỏi, động viên và hỗ trợ các cháu trong thời điểm khó khăn nhất.

Theo ông Khoa, trước mắt địa phương sẽ phối hợp với người thân để chăm lo cho các cháu. Về lâu dài, xã sẽ làm việc trực tiếp với gia đình, tìm phương án phù hợp nhất để các em có người chăm sóc và tiếp tục được học tập. “Gia đình chị Hiệp hết sức khó khăn. Địa phương sẽ cùng người thân tìm phương án tốt nhất để lo cho các cháu”, ông Khoa nói.

Chị ra đi khi đang trên đường làm một loại giấy tờ dành cho hộ gia đình khó khăn. Phía sau chuyến đi ấy là cuộc sống vốn đã chật vật, với những ngày làm lao công, những buổi tranh thủ làm ruộng và ba đứa con cần được nuôi lớn.

Giờ đây, những công việc ấy không còn ai làm thay chị. Ba người con phải bắt đầu một cuộc sống mới mà không còn cha mẹ bên cạnh. Sự hỗ trợ của địa phương và cộng đồng có thể giúp các cháu vượt qua những ngày trước mắt. Nhưng với một gia đình đã mất đi cả hai trụ cột, chặng đường phía trước vẫn còn rất dài.

Mọi sự giúp đỡ của quý độc giả cho gia đình chị Trần Thị Hiệp xin gửi về số tài khoản 1053494442, Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội. Nội dung xin ghi rõ: Giúp đỡ 26033 Hoặc quý độc giả có thể quét mã QR code. Toàn bộ số tiền ủng hộ sẽ được VTC News chuyển đến cho nhân vật sớm nhất. Quý độc giả biết những hoàn cảnh khó khăn cần sự chung tay giúp đỡ, xin hãy thông tin cho chúng tôi theo địa chỉ email toasoan@vtcnews.vn hoặc gọi điện đến đường dây nóng 0855.911.911.