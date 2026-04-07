Uống bia cho đỡ nóng, tài xế nhận trát phạt 9 triệu đồng, tước bằng 2 năm

Tối 6/4, Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) lập chốt kiểm tra nồng độ cồn trên các tuyến Nguyễn Cơ Thạch - Hàm Nghi. Thời điểm này, Hà Nội đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt, nhiệt độ ngoài trời ban ngày có lúc tiệm cận 40°C.
Theo ghi nhận, từ khoảng 20h cùng ngày, tổ công tác bắt đầu dừng các phương tiện để kiểm tra. Lực lượng chức năng cho biết, những ngày nắng nóng, nhu cầu tụ tập ăn uống vào buổi tối gia tăng, kéo theo nguy cơ vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông.
Tại khu vực chốt kiểm tra nồng độ cồn, nhiều tài xế xe máy được yêu cầu kiểm tra và phát hiện sử dụng rượu, bia trước đó. Một số trường hợp cho kết quả ở mức thấp, song vẫn vượt ngưỡng cho phép.
Đáng chú ý, khoảng gần 21h, một nam thanh niên đi xe máy qua khu vực bị dừng xe kiểm tra. Người này cho biết trước đó ngồi uống bia với bạn từ chiều. “Tôi chỉ uống một chút cho đỡ nóng, không nghĩ vẫn bị vi phạm”, người này nói.
Kết quả đo nồng độ cồn cho thấy tài xế này vi phạm ở mức 0,710 mg/lít khí thở, vượt xa ngưỡng cao nhất theo quy định. Với lỗi này, tài xế bị lập biên bản xử phạt 9 triệu đồng, tạm giữ phương tiện và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe trong thời gian 24 tháng.
Trong cùng khung giờ, nhiều tài xế xe máy khác cũng bị phát hiện vi phạm nồng độ cồn ở các mức từ 0,01 đến dưới 0,4 mg/lít khí thở. Phần lớn đều cho rằng việc uống bia xuất phát từ thời tiết nắng nóng.
"Trời oi bức nên sau giờ làm tôi có uống vài cốc bia với bạn. Tôi nghĩ để một lúc rồi đi về sẽ không sao, nhưng khi kiểm tra vẫn bị phát hiện", một tài xế vi phạm cho biết.
Trong quá trình làm nhiệm vụ, tổ công tác cũng ghi nhận một số trường hợp có biểu hiện né tránh. Có người khi phát hiện chốt kiểm tra đã quay đầu xe để rời đi.
Một số người sử dụng điện thoại gọi cho người quen khi bị dừng kiểm tra.
“Chúng tôi xử lý theo đúng quy định, không có trường hợp ngoại lệ. Việc kiểm tra được thực hiện nhằm ngăn ngừa nguy cơ tai nạn, đặc biệt trong thời điểm lượng người sử dụng rượu bia tăng”, cán bộ Đội CSGT số 6 cho biết.
Ngoài ra, có trường hợp sau khi kiểm tra nồng độ cồn đã không hợp tác, không cung cấp thông tin cá nhân. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã xác minh danh tính và yêu cầu người vi phạm ký vào biên bản.
Đại diện Đội CSGT số 6 cho biết, trong thời gian tới, đơn vị tiếp tục tăng cường kiểm tra nồng độ cồn trên nhiều tuyến đường, khung giờ khác nhau. Bên cạnh việc lập chốt cố định, tổ công tác cũng sẽ áp dụng linh hoạt các biện pháp nghiệp vụ nhằm phát hiện vi phạm, góp phần hạn chế tai nạn giao thông liên quan đến rượu, bia.
Bình luận