Ứng phó bão số 1, Hải Phòng và Quảng Ninh cấm biển, kiểm đếm tàu thuyền

(VTC News) -

Cụ thể, Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Ninh đề nghị các đơn vị, UBND các địa phương ven biển thuộc địa bàn tỉnh tạm ngừng cấp phép cho các phương tiện thủy hoạt động lưu trú nghỉ đêm, tham quan tối trên vịnh từ 12h ngày 3/7.

Đối với các loại phương tiện thủy khác, thời gian tạm ngừng cấp phép từ 17h ngày 3/7 (có thể xem xét, cho phép các tàu được chạy về nơi tránh trú và kết thúc công việc này trước 7h ngày 4/7). Kết thúc việc tạm ngừng cấp phép khi có bản tin cuối cùng về bão số 1.

Ngư dân tại Quảng Ninh neo đậu tàu thuyền trước khi bão số 1 đổ bộ. (Ảnh: Tiến Thắng)

Trước diễn biến phức tạp của bão số 1, UBND tỉnh Quảng Ninh cũng đã ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ngành, địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn Quốc gia, hồi 10h ngày 3/7, tâm bão số 1 ở khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc, 110,0 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 90km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 8-9, giật cấp 11; bão di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 5km/giờ.

Ông Bùi Văn Khắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường, đặc khu theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão; quản lý nghiêm các phương tiện hoạt động trên biển và tổ chức kiểm đếm, thông báo kịp thời cho chủ phương tiện, thuyền trưởng về vị trí, hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh.

Các địa phương tăng cường giám sát hoạt động của tàu cá, tàu vận tải, đặc biệt là tàu du lịch hoạt động trên các vịnh và khu vực ven biển; hướng dẫn chủ phương tiện triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn trước, trong và sau bão, phòng ngừa dông, lốc, gió mạnh và các tình huống bất thường có thể xảy ra.

Đồng thời chủ động phương án bảo đảm an toàn cho người dân, khách du lịch tại khu vực ven biển, trên các đảo và các hoạt động kinh tế biển; rà soát các khu vực có nguy cơ mất an toàn, sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư để kịp thời triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống phát sinh.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cũng giao các sở, ngành theo chức năng phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các địa phương triển khai hiệu quả các phương án ứng phó.

Hải Phòng kiểm đếm được trên 1.600 tàu thuyền

Tính đến 5h ngày 3/7, cơ quan chức năng của Hải Phòng đã kiểm đếm 1.626 phương tiện với 4.441 lao động, bảo đảm các phương tiện đều nắm được thông tin về bão và chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh.

Tàu thuyền của ngư dân đã về âu cảng neo đậu an toàn để tránh bão. (Ảnh: Minh Khang)

Cùng với công tác quản lý tàu thuyền, Bộ đội Biên phòng thành phố tập trung triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho hoạt động nuôi trồng thủy sản trên biển bằng cách tuyên truyền, vận động và hỗ trợ di dời phần lớn lao động trên các lồng bè vào khu vực an toàn; đồng thời tiếp tục đôn đốc các trường hợp còn lại khẩn trương lên bờ trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp.

Hiện Bộ đội Biên phòng thành phố duy trì chế độ trực ban, trực chiến 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, sẵn sàng triển khai nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Trưa 3/7, theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, khu vực biển Đồ Sơn biển động mạnh, trời nhiều mây, thỉnh thoảng có mưa rào nhẹ. (Ảnh: Minh Khang)

Để ứng phó với bão, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng cũng đã ban hành công điện yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương tập trung cao độ triển khai các biện pháp ứng phó bão số 1 (bão Maysak) và mưa lũ sau bão.

Theo đó, Chủ tịch UBND các địa phương và thủ trưởng các sở, ngành phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố nếu để xảy ra thiếu trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo gây thiệt hại về người và tài sản.

Thành phố Hải Phòng yêu cầu công tác chuẩn bị ứng phó với bão số 1 phải hoàn thành trước 12h ngày 4/7, riêng Đặc khu Bạch Long Vĩ phải hoàn thành trước 24h ngày 3/7.