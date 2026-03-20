Video: Israel phóng tên lửa tập kích, hai nhà báo Nga thoát chết trong gang tấc

Tên lửa Israel rơi ngay cạnh nhà báo Nga đang tác nghiệp. (Video: RT)

Theo RT, máy bay của Israel phóng tên lửa vào vị trí quay phim của họ gần cầu Al-Qasmiya, cách căn cứ quân sự địa phương không xa. Lực lượng Israel được cho là "cố tình tấn công" nhóm phóng viên mặc dù họ đang mặc đồng phục có gắn thẻ nhà báo.

Máy quay của phóng viên ghi lại khoảnh khắc vụ tấn công khi anh đang quay phim bản tin. Đoạn phim cho thấy tên lửa rơi cách vị trí phóng viên Sweeney chưa đầy 10 m về phía sau khi anh ta cúi xuống tìm chỗ trú ẩn.

Trong video khác, người quay phim nói cả anh và Sweeney đều ổn cũng như nói đùa rằng "hóa ra khi một quả tên lửa đang bay về phía bạn, bạn có thể nghe thấy tiếng nó".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova lên án Israel về vụ tấn công và cho rằng vụ tấn công nhằm vào nhà báo đeo phù hiệu báo chí “không thể gọi là ngẫu nhiên khi mà 200 nhà báo đã thiệt mạng ở Gaza”.

“Đặc biệt, vì tên lửa không bắn trúng ‘cơ sở quân sự chiến lược quan trọng’, mà lại bắn trúng địa điểm đang quay phim phóng sự", bà viết trên Telegram, đồng thời cho biết thêm Moskva đang “chờ đợi phản hồi từ các tổ chức quốc tế".

Trả lời yêu cầu bình luận, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết họ phát cảnh báo yêu cầu tránh xa cây cầu này, như một phần trong khuôn khổ chiến dịch oanh kích ngày 19/3.

"Trong video, có thể thấy một nhà báo xuất hiện tại khu vực cầu Al Qasmiya. Trước đó, chúng tôi đã phát cảnh báo rõ ràng tại khu vực này", IDF cho biết trong tuyên bố. "Lực lượng tấn công cây cầu sau khi đã đủ thời gian kể từ lúc phát cảnh báo. Khu vực tiếp tục bị nhắm mục tiêu lúc 12h30".