UAV tấn công cảng dầu chiến lược Fujairah của UAE

Cảng Fujairah của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) xảy ra hỏa hoạn do bị tấn công bằng máy bay không người lái (UAV). Một nhân chứng cho biết ít nhất ba đám cháy đã bùng phát tại khu vực này vào buổi chiều. Tuy nhiên, theo nguồn tin của Reuters, hoạt động bốc dỡ dầu tại khu công nghiệp dầu mỏ được nối lại trong ngày.

Khói bốc lên tại khu công nghiệp dầu mỏ ở Fujairah sau vụ cháy do mảnh vỡ từ một máy bay không người lái bị hệ thống phòng không đánh chặn rơi xuống, theo Văn phòng Truyền thông Fujairah, trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran, tại Fujairah, ngày 14/3/2026. (Ảnh tư liệu: Reuters)

Fujairah nằm trên vịnh Oman, ngay bên ngoài eo biển Hormuz – tuyến hàng hải huyết mạch của thế giới. Cảng này thường là điểm xuất khẩu quan trọng đối với khoảng 1 triệu thùng dầu thô Murban mỗi ngày của UAE, tương đương gần 1% nhu cầu dầu toàn cầu.

Sự cố lần này đánh dấu lần gián đoạn lớn thứ hai tại trung tâm tiếp nhiên liệu hàng hải quan trọng này chỉ trong vài ngày. Trước đó, hoạt động tại Fujairah mới được nối lại hôm 15/3 sau một vụ tấn công UAV khác xảy ra cuối tuần qua.

Các vụ tấn công diễn ra trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran đang làm gián đoạn vận tải qua eo biển Hormuz – tuyến đường biển hẹp giữa Iran và Oman, nơi bình thường vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu.

Iran: Eo biển Hormuz không thể bị sử dụng để tấn công nước này Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết eo biển Hormuz sẽ không được mở cho bất kỳ quốc gia nào tìm cách sử dụng tuyến đường này để tấn công Iran. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cũng nhấn mạnh Iran, với tư cách quốc gia ven biển, có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết tại eo biển Hormuz nhằm bảo đảm an ninh quốc gia và ngăn chặn việc các “bên gây hấn” lợi dụng tuyến đường thủy này. Theo ông Baghaei, Iran từ lâu đóng vai trò bảo đảm hoạt động lưu thông an toàn qua eo biển, song cho rằng Mỹ và Israel là những bên khiến tình hình hiện nay trở nên bất ổn. Liên quan đến các cuộc đàm phán với Mỹ, ông Baghaei khẳng định Iran “chưa bao giờ tin tưởng Washington”. Ông cho biết Tehran luôn tiến hành đàm phán “với sự cảnh giác cao độ và hoàn toàn không tin tưởng đối phương”, đồng thời nhấn mạnh Iran vẫn sẵn sàng tham gia đối thoại, bất chấp những gì ông mô tả là “tội ác của Mỹ để lại vết nhơ trong lịch sử”.