Đi làm dịp lễ 30/4 - 1/5, tiền lương, tiền công có thể gấp 5 lần ngày thường

Dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2026, người lao động được nghỉ 4 ngày liên tiếp, từ ngày 30/4 đến hết ngày 3/5, bao gồm 2 ngày nghỉ lễ chính thức và 2 ngày nghỉ cuối tuần.

Theo quy định tại Bộ luật Lao động 2019, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương trong các ngày lễ, Tết hàng năm. Trong đó có ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (1 ngày, mùng 10/3 âm lịch), Ngày Chiến thắng 30/4 (1 ngày) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5 (1 ngày).

Về chế độ tiền lương, khoản 1 Điều 98 Bộ luật Lao động 2019 quy định, người lao động làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, Tết được trả ít nhất bằng 300% tiền lương so với đơn giá tiền lương, hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm, chưa bao gồm tiền lương của ngày lễ đối với người hưởng lương ngày.

Người đi làm dịp lễ có thể được trả lương tới 490% so với ngày thường, tùy thời điểm làm việc theo quy định Bộ luật Lao động 2019.

Như vậy, nếu làm việc vào ban ngày trong dịp lễ, người lao động được hưởng tối thiểu 400% tiền lương so với ngày làm việc bình thường, bao gồm cả lương ngày lễ.

Đối với trường hợp làm việc ban đêm, người lao động được trả thêm ít nhất 30% tiền lương. Nếu vừa làm thêm giờ vừa làm ban đêm, sẽ được trả thêm 60% tiền lương.

Khi cộng gộp các khoản này, mức thu nhập có thể đạt ít nhất 490% tiền lương, tương đương gần gấp 5 lần ngày thường.

Cụ thể, làm việc ban ngày được hưởng ít nhất 300% tiền lương, cộng với lương ngày lễ, tổng cộng ít nhất 400%.

Làm việc ban đêm được hưởng ít nhất 390% tiền lương, cộng với lương ngày lễ, tổng cộng ít nhất 490%.

Quy định này nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động phải làm việc trong thời gian nghỉ lễ, đồng thời góp phần điều tiết quan hệ lao động theo hướng công bằng, hợp lý.

Ngoài ra, lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, ngoài các ngày nghỉ theo quy định, còn được nghỉ thêm 1 ngày Tết cổ truyền và 1 ngày Quốc khánh của nước họ.

Nhà nước cũng khuyến khích người sử dụng lao động có các thỏa thuận có lợi hơn, tạo điều kiện để người lao động được nghỉ ngơi phù hợp trong các dịp lễ, Tết.