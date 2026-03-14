Mỹ không kích đảo xuất khẩu dầu chiến lược của Iran

Theo The Guardian, ngày 13/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết lực lượng Mỹ đã phá hủy hoàn toàn mọi mục tiêu quân sự trên đảo Kharg - nơi được xem là "huyết mạch dầu mỏ" của Iran. Tuy nhiên, ông cho biết mình đã quyết định không tấn công các cơ sở dầu mỏ trên đảo ở thời điểm hiện tại.

"Theo chỉ đạo của tôi, Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) đã tiến hành một trong những cuộc không kích mạnh mẽ nhất trong lịch sử Trung Đông, phá hủy hoàn toàn mọi mục tiêu quân sự tại đảo Kharg - viên ngọc chiến lược của Iran", ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Ảnh vệ tinh chụp một trạm trung chuyển dầu tại đảo Kharg, Iran. (Nguồn: Reuters)

Tổng thống Trump cho biết Mỹ đang sở hữu những loại vũ khí được ông mô tả là mạnh mẽ và tinh vi bậc nhất, đồng thời nói rằng ông đã quyết định không tấn công cơ sở hạ tầng dầu mỏ trên đảo Kharg vì những lý do mà ông cho là chính đáng.

"Dù vậy, nếu Iran hoặc bất kỳ ai khác có hành động cản trở việc lưu thông tự do và an toàn của tàu thuyền qua eo biển Hormuz, tôi sẽ lập tức xem xét lại quyết định này", ông cảnh báo.

Đảo Kharg chỉ dài vỏn vẹn 8km trên Vịnh Ba Tư bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý khi căng thẳng tại Trung Đông leo thang. Hòn đảo được xem như “trái tim” của hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của nước này. Cho đến trước ngày 13/3, hòn đảo này vẫn chưa bị ảnh hưởng trong các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran.

Ông Trump đưa ra tuyên bố trên khi chuẩn bị bay đến Florida vào dịp cuối tuần. Trước khi lên chuyên cơ Air Force One, ông đã trả lời câu hỏi của các phóng viên đi cùng, nhưng không đề cập trực tiếp đến chiến dịch quân sự mới nhất của Mỹ nhằm vào Iran.

Tuần trước, tờ Axios cho biết một số quan chức trong chính quyền Mỹ đang cân nhắc khả năng kiểm soát hòn đảo dài khoảng 8 km này.

Đảo Kharg nằm cách bờ biển phía Tây Bắc Iran khoảng 25km. (Nguồn: CNBC)

Các chuyên gia cảnh báo rằng nếu đảo Kharg trở thành mục tiêu tấn công, giá dầu toàn cầu có thể tăng mạnh. Theo ông Neil Quilliam, chuyên gia tại viện nghiên cứu Chatham House, giá dầu có thể tăng từ 120 USD lên tới 150 USD/thùng nếu các cơ sở dầu tại đây bị tấn công, bởi Kharg đóng vai trò quan trọng đối với thị trường năng lượng thế giới.

Cũng trong ngày thứ Sáu, một quan chức Mỹ nói với hãng tin AP rằng quân đội Mỹ đã điều 2.500 lính thủy đánh bộ cùng một tàu tấn công đổ bộ tới Trung Đông.

Các đơn vị viễn chinh hải quân có khả năng tiến hành đổ bộ đường biển, nhưng họ cũng thường được triển khai để tăng cường an ninh cho đại sứ quán, sơ tán công dân hoặc hỗ trợ cứu trợ thảm họa. Việc triển khai lực lượng này không nhất thiết đồng nghĩa với việc một chiến dịch trên bộ sắp diễn ra hoặc sẽ được tiến hành.

Video do Tổng thống Trump đăng tải được CNN xác định vị trí, cho thấy các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào đảo Kharg. (Video: @realDonaldTrump/Truth Social)

Sau tuyên bố của ông Trump, truyền thông nhà nước Iran dẫn lời Bộ chỉ huy quân sự Khatam al-Anbiya cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào cơ sở hạ tầng dầu khí và năng lượng của nước này sẽ kéo theo các đòn đáp trả. Các mục tiêu có thể bao gồm những cơ sở trong khu vực thuộc các công ty dầu mỏ có cổ phần hoặc hợp tác với Mỹ.