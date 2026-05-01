Cố nghệ sỹ Ngọc Tuyết: Bà Thìn sắc sảo trên phim, ngoài đời lãng mạn, yêu thơ

Nghệ sỹ Ngọc Tuyết, nổi tiếng với vai bà Thìn đanh đá, sắc sảo trong phim Người thổi tù và hàng tổng, qua đời ở tuổi 88. Trong ký ức công chúng, nghệ sỹ gạo cội này là gương mặt thân thương, mang đến tiếng cười duyên dáng suốt nhiều thập kỷ.

Nghệ sỹ Ngọc Tuyết.

Nghệ sỹ Ngọc Tuyết bộc lộ năng khiếu nghệ thuật rất sớm, từ khi 11-12 tuổi đã hát trên Đài Tiếng nói Việt Nam, thu âm ở phố Quán Sứ. Thời thanh niên, khi tham gia Câu lạc bộ thanh niên Vọng Đức, bà có cơ hội giao lưu, tiếp xúc với những "cây đại thụ" trong làng văn nghệ Việt Nam như đạo diễn – NSND Doãn Hoàng Giang, NSND Thế Anh, NSND Trung Kiên, NSND Quý Dương…

Bước ngoặt đến với Ngọc Tuyết khi Đoàn Kịch nói Hà Nội tuyển diễn viên, bà quyết định đăng ký dự thi và không ngờ rằng trong hơn 3.000 thí sinh, bà trở thành một trong 18 người trúng tuyển.

Bà là một trong những diễn viên đầu tiên của Đoàn Kịch nói Hà Nội (nay là Nhà hát Kịch Hà Nội) được tách ra từ Đoàn Văn công Nhân dân Hà Nội, trực thuộc Sở Văn hóa Thông tin (1964). Thời kháng chiến chống Mỹ, bà tham gia đoàn văn nghệ phục vụ tiền tuyến.

Nghệ sỹ Ngọc Tuyết có nhiều năm công tác ở Nhà hát Kịch Hà Nội. Một trong những vai diễn để đời của bà là mẹ Đốp trong vở Mẹ Đốp hay chữ. Tiểu phẩm ra đời năm 1984 và được Ngọc Tuyết biểu diễn hơn 1.000 lần - con số hiếm có, đủ để thấy sức sống bền bỉ của nhân vật cũng như tài năng của người nghệ sỹ. Lối diễn sắc sảo, thông minh pha chút đáo để khi vào vai mẹ Đốp cũng phần nào phản chiếu tính cách hóm hỉnh của bà ngoài đời.

Nghệ sỹ Ngọc Tuyết trong phim "Người vác tù và hàng tổng".

Nhắc đến nghệ sỹ Ngọc Tuyết, khán giả nhớ ngay vai bà Thìn trong Người thổi tù và hàng tổng – người phụ nữ buôn bán lọc lõi, khôn ngoan, biết tận dụng thời cơ để làm giàu, thậm chí khiến cả làng e dè. Nhân vật có phần chanh chua, thực dụng nhưng lại rất đời, góp phần khắc họa sinh động bức tranh nông thôn Bắc Bộ những năm 1990.

Chính vai diễn này đưa tên tuổi nghệ sỹ Ngọc Tuyết đến gần hơn với công chúng truyền hình, trở thành dấu ấn khó phai trong sự nghiệp của bà.

Nét duyên của nhân vật "bà cô trưởng thôn" cũng khiến không ít khán giả "si mê". Nghệ sỹ Ngọc Tuyết từng chia sẻ: "Có khán giả yêu thích vai diễn, yêu thích phim nên sau đó đã tặng tôi cái tù và được mỹ nghệ rất đẹp. Đến giờ tôi vẫn treo trang trọng trong nhà".

Ngoài vai bà Thìn, Ngọc Tuyết còn ghi dấu với hàng loạt vai diễn cá tính: Bà Tú đầy thủ đoạn trong Lập nghiệp, bà đồng bóng buôn bán trong Người đất cảng, hay những tiểu phẩm hài hước trên sân khấu Gặp nhau cuối tuần. Cùng diễn với bà khi đó còn có những gương mặt thân quen như Phạm Bằng, Văn Hiệp, Văn Toản, Hữu Độ, Ngọc Hà, Tuyết Liên, Diễm Lộc...; lớp trẻ có Xuân Bắc, Quốc Khánh, Vân Dung, Thu Hương, Quang Thắng…

Dù đảm nhận dạng vai nào, bà cũng mang đến nét duyên riêng vừa sắc sảo vừa hóm hỉnh, khiến khán giả vừa “ghét” nhân vật, vừa không thể rời mắt.

Nghệ sỹ Ngọc Tuyết và những bức ảnh kỷ niệm.

Trái ngược với những vai diễn đanh đá trên màn ảnh, ngoài đời Ngọc Tuyết là người phụ nữ cởi mở, vui vẻ, được đồng nghiệp và khán giả trìu mến gọi là “U Tuyết” hay “người đàn bà có gương mặt cười”. Bà từng chia sẻ, diễn viên không mang nguyên bản con người mình lên sân khấu, và chính bà cũng “tránh xa” nếu ngoài đời gặp một “bà Thìn” thực sự.

Sau khi nghỉ hưu, nghệ sỹ Ngọc Tuyết vẫn không rời xa nghệ thuật. Bà tổ chức các đoàn ca nhạc – hài kịch đi biểu diễn khắp nơi, tự sáng tác, tự diễn, tiếp tục mang niềm vui đến khán giả. Ở bất cứ sân khấu nào, bà vẫn giữ được nguồn năng lượng tích cực và tinh thần làm nghề nghiêm túc.

Bà vẫn giữ cho mình nhịp sống năng động và lạc quan; tích cực rèn luyện thể thao và say mê nhất là khiêu vũ. Những điệu Tango, Paso hay Mambo không chỉ giúp bà duy trì sức khỏe mà còn nuôi dưỡng tâm hồn lãng mạn vốn có.

Nghệ sỹ Ngọc Tuyết còn có năng khiếu thi phú.

Nghệ sỹ Ngọc Tuyết còn làm thơ. Bà thường ứng tác những vần thơ nhẹ nhàng, hóm hỉnh mà sâu sắc, đầy hơi thở đời sống. Nhiều bài thơ chỉ viết ngẫu hứng nhưng lại được bạn bè, đồng nghiệp yêu thích. Bà đam mê thời trang, thường tự thiết kế, thêu vào quần áo, túi xách những bông hoa đủ màu sắc để tăng vẻ tươi trẻ và không "đụng hàng".

Những năm cuối đời, nghệ sỹ Ngọc Tuyết sống an vui trong căn nhà ngay cạnh Công viên Thống Nhất (Hà Nội), được các con chăm sóc chu đáo. Bà tâm niệm sống thanh thản, không vướng bận, coi trọng nghĩa tình hơn vật chất; giàu không chỉ là nhiều tiền, mà còn là sự đủ đầy về tài năng, đạo đức và tình người, một cốt cách "rất Hà Nội” mà bà luôn tự hào gìn giữ.