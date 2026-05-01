  • logo
Xuất bản ngày 01/05/2026 11:50 AM
Xuất bản ngày 01/05/2026 11:50 AM

Hối hả thi công tuyến đường huyết mạch hơn 1.800 tỷ đồng tại Quảng Ninh

(VTC News) -

Những ngày này, công trường nâng cấp đoạn tuyến Quốc lộ 279 huyết mạch của tỉnh Quảng Ninh đang thi công khẩn trương với nhiều mũi triển khai đồng loạt.

Dự án nâng cấp, cải tạo đoạn tuyến Quốc lộ 279, tỉnh Quảng Ninh được triển khai từ tháng 5/2024 với tổng mức đầu tư hơn 1.840 tỷ đồng. Tuyến đường có chiều dài 8,6km, được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, quy mô 6 làn xe, nền đường rộng 33m, tốc độ tối đa 80km/h.

Dự án nâng cấp, cải tạo đoạn tuyến Quốc lộ 279, tỉnh Quảng Ninh được triển khai từ tháng 5/2024 với tổng mức đầu tư hơn 1.840 tỷ đồng. Tuyến đường có chiều dài 8,6km, được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, quy mô 6 làn xe, nền đường rộng 33m, tốc độ tối đa 80km/h.

Công trình được đầu tư đồng bộ với các hạng mục như hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng, đảm bảo an toàn giao thông… Đồng thời, mở rộng cầu Diễn Vọng và xây dựng 2 nút giao khác mức dạng hoa thị, gồm nút giao với Quốc lộ 18 tại đầu tuyến và nút giao Đồng Lá tại cuối tuyến. Tuy nhiên, quá trình triển khai dự án gặp khó khăn do phải nắn tuyến, hạ dốc với khối lượng đào đắp hàng triệu m³ đất đá.

Công trình được đầu tư đồng bộ với các hạng mục như hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng, đảm bảo an toàn giao thông… Đồng thời, mở rộng cầu Diễn Vọng và xây dựng 2 nút giao khác mức dạng hoa thị, gồm nút giao với Quốc lộ 18 tại đầu tuyến và nút giao Đồng Lá tại cuối tuyến. Tuy nhiên, quá trình triển khai dự án gặp khó khăn do phải nắn tuyến, hạ dốc với khối lượng đào đắp hàng triệu m³ đất đá.

Đoạn tuyến từ Km1+700 đến Km2+220 thuộc dự án là vị trí có khối lượng thi công đào đắp nền đường lớn nhất (chiếm khoảng 85% khối lượng đào đất đá của cả dự án). Nhà thầu thi công phải huy động thêm máy móc để đảm bảo thi công khối lượng đào còn lại hơn 1 triệu m³, hoàn thành hạ dốc đưa nền mặt đường xuống cốt thiết kế.

Đoạn tuyến từ Km1+700 đến Km2+220 thuộc dự án là vị trí có khối lượng thi công đào đắp nền đường lớn nhất (chiếm khoảng 85% khối lượng đào đất đá của cả dự án). Nhà thầu thi công phải huy động thêm máy móc để đảm bảo thi công khối lượng đào còn lại hơn 1 triệu m³, hoàn thành hạ dốc đưa nền mặt đường xuống cốt thiết kế.

Với tinh thần "vượt nắng, thắng mưa", các nhà thầu huy động máy xúc, xe ben, xe lu hoạt động liên tục theo phương thức “cuốn chiếu”, tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ.
Với tinh thần "vượt nắng, thắng mưa", các nhà thầu huy động máy xúc, xe ben, xe lu hoạt động liên tục theo phương thức “cuốn chiếu”, tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ.

Với tinh thần "vượt nắng, thắng mưa", các nhà thầu huy động máy xúc, xe ben, xe lu hoạt động liên tục theo phương thức “cuốn chiếu”, tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ.

Các công nhân làm việc theo ca kíp, tập trung hoàn thiện các hạng mục nền đường và gia cố taluy.
Các công nhân làm việc theo ca kíp, tập trung hoàn thiện các hạng mục nền đường và gia cố taluy.

Các công nhân làm việc theo ca kíp, tập trung hoàn thiện các hạng mục nền đường và gia cố taluy.

Tại một số vị trí đã đảm bảo điều kiện kỹ thuật, nhà thầu tổ chức thi công thảm nhựa mặt đường.
Tại một số vị trí đã đảm bảo điều kiện kỹ thuật, nhà thầu tổ chức thi công thảm nhựa mặt đường.

Tại một số vị trí đã đảm bảo điều kiện kỹ thuật, nhà thầu tổ chức thi công thảm nhựa mặt đường.

Tuyến đường đi qua khu vực đồi núi, địa hình phức tạp, song tiến độ vẫn được duy trì nhờ tổ chức thi công linh hoạt.
Tuyến đường đi qua khu vực đồi núi, địa hình phức tạp, song tiến độ vẫn được duy trì nhờ tổ chức thi công linh hoạt.

Tuyến đường đi qua khu vực đồi núi, địa hình phức tạp, song tiến độ vẫn được duy trì nhờ tổ chức thi công linh hoạt.

Hạng mục chính cầu Diễn Vọng trên đoạn tuyến thuộc dự án hiện đã hoàn thành.

Hạng mục chính cầu Diễn Vọng trên đoạn tuyến thuộc dự án hiện đã hoàn thành.

Việc nâng cấp, cải tạo đoạn tuyến được thi công song song với quốc lộ có lưu lượng phương tiện cao, nên công tác đảm bảo an toàn giao thông và điều tiết phương tiện phải thường xuyên điều chỉnh, khiến việc tổ chức thi công chỉ có thể thực hiện từng phần.
Việc nâng cấp, cải tạo đoạn tuyến được thi công song song với quốc lộ có lưu lượng phương tiện cao, nên công tác đảm bảo an toàn giao thông và điều tiết phương tiện phải thường xuyên điều chỉnh, khiến việc tổ chức thi công chỉ có thể thực hiện từng phần.

Việc nâng cấp, cải tạo đoạn tuyến được thi công song song với quốc lộ có lưu lượng phương tiện cao, nên công tác đảm bảo an toàn giao thông và điều tiết phương tiện phải thường xuyên điều chỉnh, khiến việc tổ chức thi công chỉ có thể thực hiện từng phần.

Hạng mục cầu vượt nút giao Quốc lộ 18 đã hoàn thành đúc sẵn dầm chữ I và super-T; thi công cọc khoan nhồi, mố, trụ cầu, đồng thời đang tổ chức lắp dầm và thi công bản mặt cầu nhánh.

Hạng mục cầu vượt nút giao Quốc lộ 18 đã hoàn thành đúc sẵn dầm chữ I và super-T; thi công cọc khoan nhồi, mố, trụ cầu, đồng thời đang tổ chức lắp dầm và thi công bản mặt cầu nhánh.

Để không làm đứt gãy chuỗi thi công liên tục trong bối cảnh biến động giá cả, các nhà thầu chủ động đặt mua và tập kết sẵn nguyên vật liệu về công trường. Chủ đầu tư và các nhà thầu quyết tâm thông tuyến vào tháng 6/2026, hoàn thành dự án trong năm 2026 để góp phần giảm tải cho Quốc lộ 18 và mở rộng không gian phát triển khu vực phía Đông của Quảng Ninh.

Để không làm đứt gãy chuỗi thi công liên tục trong bối cảnh biến động giá cả, các nhà thầu chủ động đặt mua và tập kết sẵn nguyên vật liệu về công trường. Chủ đầu tư và các nhà thầu quyết tâm thông tuyến vào tháng 6/2026, hoàn thành dự án trong năm 2026 để góp phần giảm tải cho Quốc lộ 18 và mở rộng không gian phát triển khu vực phía Đông của Quảng Ninh.

TIẾN THẮNG
Đọc thêm
Bình luận
vtcnews.vn
Cùng chuyên mục
Tin mới