Ông Trump nói sẽ tái trừng phạt dầu mỏ Nga sau khi kết thúc xung đột Iran

Theo hãng tin TASS, Tổng thống Trump ngày 14/3 đã trả lời phỏng vấn của đài NBC về các biện pháp nới lỏng trừng phạt dầu mỏ Nga mới được Bộ Tài chính Mỹ ban hành.

"Tôi muốn thế giới có dầu mỏ, tôi cũng muốn có dầu mỏ. Các biện pháp trừng phạt với dầu mỏ Nga sẽ được áp đặt lại sau khi cuộc xung đột với Iran kết thúc và giá dầu thế giới trở lại bình thường", ông Trump cho biết.

Vào ngày 12/3, Bộ Tài chính Mỹ đã ban hành giấy phép tạm thời để các nước có thể mua dầu mỏ Nga đang bị mắc kẹt trên biển trong vòng 30 ngày. Đây được coi là nỗ lực của Washington nhằm ổn định giá năng lượng toàn cầu trong bối cảnh cuộc xung đột ở Trung Đông đã bước sang tuần thứ 3.

"Quyết định cho phép tạm thời mua dầu mỏ Nga là một biện pháp ngắn hạn, được điều chỉnh trong phạm vi hẹp và chỉ áp dụng cho dầu mỏ đã được vận chuyển. Động thái này sẽ không mang lại lợi ích tài chính đáng kể cho Moscow vì phần lớn doanh thu năng lượng từ thuế đánh vào điểm khai thác", Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent giải thích.

Động thái của Washington đã vấp phải sự phản đối của một số đồng minh. Trong một tuyên bố ngày 13/3, Thủ tướng Đức Friedrich Merz nói có 6/7 quốc gia thuộc nhóm G7 phản đối việc Mỹ nới lỏng lệnh trừng phạt dầu mỏ Nga.

"Chúng ta nên gây áp lực lớn hơn với Nga để chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine càng sớm càng tốt. Đó là lý do chúng tôi có quan điểm khác biệt với quyết định được Tổng thống Trump thông qua", nhà lãnh đạo Đức nói.