Iran tuyên bố bắn 700 tên lửa và 3.600 UAV vào mục tiêu của Mỹ và Israel

Theo tuyên bố của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đăng tải trên Telegram ngày 16/3, người phát ngôn IRGC, tướng Ali Mohammad Naeini thông tin nước này bắn khoảng 700 tên lửa và 3.600 máy bay không người lái vào mục tiêu của Mỹ và Israel kể từ khi cuộc xung đột nổ ra đến nay.

Bài đăng không cung cấp chi tiết về khung thời gian của các vụ phóng được cho là đã xảy ra cũng như địa điểm bị nhắm mục tiêu hoặc mức độ thiệt hại.

Cuộc xung đột ở Trung Đông đã bước sang tuần thứ ba. (Ảnh: AP)

Hiện tại, CNN đã liên hệ với Bộ Chiến tranh Mỹ để xin bình luận về thông tin của IRGC nhưng chưa nhận được phản hồi.

Trước đó, mảnh vỡ tên lửa của Iran được cho rơi trúng tòa nhà nơi các nhà ngoại giao Mỹ đang làm việc tại Israel, nhưng không có nhân viên Mỹ nào bị thương. "Mỹ lên án mạnh mẽ cuộc tấn công của Iran và lực lượng khủng bố do Iran hậu thuẫn nhằm vào cơ sở hạ tầng ngoại giao, quân sự và dân sự trong khu vực", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh.

Kênh Channel 12 của Israel cũng đưa tin mảnh vỡ từ tên lửa đạn đạo của Iran làm hư hại một tòa nhà nơi các nhà ngoại giao Mỹ đang làm việc tại nước này. Kênh này phát sóng hình ảnh cho thấy thiệt hại ở trần nhà trong khu vực dường như là bãi đậu xe, nhưng không nêu rõ vị trí của tòa nhà.

Khung cảnh tan haong tại thủ đô Tehran, Iran. (Video: AP)

Trong khi đó, quan chức chính quyền Donald Trump dự kiến ​​cuộc xung đột ở Iran sẽ kết thúc trong vòng vài tuần hoặc "sớm hơn". “Tôi nghĩ cuộc xung đột này chắc chắn sẽ kết thúc trong vài tuần tới. Có thể sớm hơn thế… và sau đó chúng ta sẽ thấy nguồn cung phục hồi và giá cả giảm xuống”, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cho hay.

Ông Kevin Hassett, giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Mỹ cũng bày tỏ quan điểm tương tự trong cuộc phỏng vấn với chương trình “Face the Nation” của đài CBS.

“Chúng tôi kỳ vọng nền kinh tế toàn cầu sẽ có cú sốc tích cực ngay sau khi cuộc chiến này kết thúc”, ông Hassett nói.

Ông cho rằng chiến dịch tấn công Iran “vượt tiến độ” so với ước tính của chính quyền Mỹ. Ban đầu, Washington ước tính chiến dịch sẽ kéo dài từ 4 - 6 tuần kể từ khi cuộc chiến bắt đầu vào ngày 28/2.