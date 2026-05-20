Cựu Bộ trưởng Y tế mơ ước BV Việt Đức 2, Bạch Mai 2 là sản phẩm để đời, sử dụng 100 năm sau

Chiều 20/5, TAND TP Hà Nội xét xử cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; lừa đảo chiếm đoạt tài sản; nhận hối lộ xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.

Khai tại toà, bà Tiến thừa nhận cáo trạng trạng truy tố là đúng tội.

Trả lời câu hỏi của chủ toạ về hành vi nhận tiền, bà Tiến khai, khi dự án được hơn 1 năm, một hôm Nguyễn Chiến Thắng (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm Bộ Y tế) hẹn lên phòng làm việc của bị cáo để báo cáo công việc.

Khi ông Thắng về để lại một gói quà, về nhà một thời gian sau, bị cáo Tiến mới biết đấy là quà của ông Thắng. Bà Tiến khai bên trong có 2 tỷ đồng. Cựu Bộ trưởng Y tế còn nhận thêm quà của ông Thắng một vài lần khác nhưng không nhớ cụ thể, bị cáo ước chừng tổng số tiền nhận của Thắng là 2,5 tỷ đồng.

Ngoài nhận quà của Thắng, bà Tiến khai còn nhận quà của Nguyễn Hữu Tuấn (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm Bộ Y tế).

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến tại toà.

Theo cáo trạng, sau khi ông Thắng nghỉ hưu, bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn thay vị trí của ông Thắng.

Bà Tiến trình bày, vào một buổi tối năm 2018, Tuấn đến nhà báo cáo công việc và muốn điều chỉnh hợp đồng để nhà thầu mới thực hiện. Khi đi về, ông Tuấn để lại một gói quà.

"Anh Tuấn nói để lại một chai rượu, tôi nhớ ở ngoài vỏ màu xanh. Anh Tuấn đã khai thì tôi nghĩ rằng những anh em đã mang đến nhà mà khai thì chắc là sự thật và tôi đã nhận. Tôi nhận của anh Tuấn là 5 tỷ", bà Tiến trả lời.

"Bị cáo nhận thức thế nào về việc nhận tiền này?", HĐXX hỏi.

"Hoàn toàn sai, nhưng tôi không gợi ý, tôi không thỏa thuận và cũng không biết nguồn tiền. Anh em để lại gói quà ở trên bàn và sau đó ra về nói là biếu món quà", bà Tiến lý giải.

Về trách nhiệm, bà Tiến nhận vai trò đứng đầu của ngành lúc bấy giờ, chịu trách nhiệm chung ở trong quản lý điều hành, lãnh đạo, kiểm tra giám sát. Tuy nhiên, theo bị cáo, bà đã không làm tốt vai trò chỉ đạo, kiểm tra giám sát để có thể phát hiện sớm những cái dự án và những cái sai phạm.

Bị cáo đã ký phê duyệt tất cả các tờ trình và quyết định như phê duyệt chủ trương tư vấn nước ngoài, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thiết kế kiến trúc, lựa chọn nhà thầu tư vấn.

Những chủ trương như thế là tiền đề bước đầu làm cho dự án bị chậm và kéo dài và dẫn đến thất thoát và lãng phí.

"Tôi thấy trách nhiệm rất to lớn và day dứt, kể cả khi đã nghỉ hưu, việc kéo dài công trình mà người dân không được sử dụng", bà Tiến giãi bày.

Cựu Bộ trưởng Y tế nêu lý do gợi ý cho Thắng chọn công ty VK tham gia tư vấn dự án bởi nhận được dự án được Thủ tướng phê duyệt là phải xây dựng bệnh viện đạt ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực, tức là như là Nhật Bản, Singapore mà thời gian chỉ trong 3 năm, từ 2014 - 2017 và đây là một mẫu hình để mà phát triển công nghiệp y tế Việt Nam.

Đây cũng là một dự án có vốn đầu tư lớn nhất, quy mô lớn nhất và trên một diện tích mặt bằng lớn nhất từ trước tới nay mà ngành y tế đảm nhận.

"Ước mơ rất lớn và cũng nặng nề, chúng tôi lúc bấy giờ có một mơ ước có một dấu ấn là để lại 'sản phẩm để đời'. Tức là những bệnh viện này phải sử dụng ít nhất 100 năm sau như các nước khác, nhưng không ngờ rằng là đã làm cho anh em chúng tôi như thế này.", bà Tiến trình bày.

Lý do thứ 2 bà Tiến đưa ra là để cho người dân không phải đi ra nước ngoài chữa bệnh.

Sau lần đi thăm lễ khánh thánh của bệnh viện Vinmec, bà Tiến khai thấy bệnh viện này rất hiện đại, chất lượng tốt. Bị cáo Tiến về nói với Thắng là ở bên Vinmec có thiết kế châu Âu, hình như là Bỉ và bảo Thắng thử tìm hiểu xem mời họ làm tư vấn thiết kế được không.

Sau này, Thắng nói VK có gửi thư đề nghị tham gia. Bà Tiến nói với Thắng mời thêm Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản để chọn phương án tối ưu. Tuy nhiên, theo bà Tiến, Thắng trả lời rằng các công ty đấy không nhiệt tình và họ thấy công trình lớn không đáp ứng được. Sau đó, VK đã được chọn làm đơn vị tư vấn thiết kế.

"Trong cái hoàn cảnh đó tôi nhận khuyết điểm là áp cho anh em quá. Lúc nào gặp, tôi cũng chỉ nói với anh em là các ông làm thế nào phải đáp ứng thời hạn Thủ tướng đã phê duyệt 3 năm và phải để lại sản phẩm tốt nhất, hiện đại nhất", bà Tiến khai.

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến thừa nhận trách nhiệm của người đứng đầu nhưng bởi do kiến thức xây dựng gần như không có.

"Anh em lúc bấy giờ họ làm không có động cơ nào cả, chúng tôi làm với động cơ trong sáng, không có động cơ cá nhân", bị cáo Tiến nói.