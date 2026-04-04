Tuyển dụng nhà giáo từ 31/3: Quy trình 2 vòng, ưu tiên người có kinh nghiệm

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 93 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà giáo, trong đó đáng chú ý là các quy định mới liên quan đến tuyển dụng nhà giáo. Nghị định có hiệu lực từ ngày 31/3/2026, nhằm chuẩn hóa quy trình tuyển dụng và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trong hệ thống giáo dục.

Theo quy định mới, việc tuyển dụng nhà giáo tại các cơ sở giáo dục công lập được thực hiện thông qua hai hình thức: thi tuyển hoặc xét tuyển. Cả hai hình thức đều tổ chức theo quy trình 2 vòng nhằm đánh giá toàn diện năng lực của ứng viên.

Ở hình thức thi tuyển, vòng 1 là bài kiểm tra kiến thức chung theo hình thức trắc nghiệm trên máy tính, nội dung gồm 2 phần.

Phần I tập trung vào các quy định pháp luật liên quan đến nhà giáo, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực giáo dục, cùng một số kiến thức chung phù hợp với vị trí dự tuyển (thời gian thi 60 phút).

Phần II thi Ngoại ngữ, 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm bằng một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc hoặc lựa chọn 1 ngoại ngữ khác theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển; hoặc tiếng dân tộc thiểu số đối với vị trí việc làm yêu cầu tiếng dân tộc thiểu số (thời gian thi 30 phút)

Đối với vị trí việc làm không yêu cầu ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số trong bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm thì không phải tổ chức thi Phần II.

Việc miễn phần thi ngoại ngữ đối với các trường hợp: Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ (Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc hoặc ngoại ngữ khác theo yêu cầu của vị trí việc làm) cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. Đối với người dự tuyển vào các vị trí giảng viên đại học, yêu cầu tối thiểu là bằng cử nhân trở lên chuyên ngành ngoại ngữ phù hợp.

Những thí sinh vượt qua vòng 1 sẽ tham gia vòng 2 nhằm đánh giá năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm. Tùy theo vị trí tuyển dụng, vòng này có thể tổ chức bằng hình thức vấn đáp, thi viết hoặc thực hành giảng dạy. Thời gian thi viết tối đa 180 phút, còn phần vấn đáp thường kéo dài khoảng 30 phút; với hình thức thực hành giảng dạy, cơ quan tuyển dụng sẽ quyết định thời gian và cách thức tổ chức.

Nội dung thi sẽ kiểm tra kiến thức, kỹ năng thực hành sư phạm theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. Nội dung thi vòng 2 phải căn cứ vào chuẩn nghề nghiệp nhà giáo theo chức danh và phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Đối với hình thức xét tuyển, vòng 1 là bước kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển thông qua hồ sơ đăng ký. Sau khi đáp ứng yêu cầu, ứng viên tiếp tục tham gia vòng 2 để đánh giá năng lực chuyên môn, nghiệp vụ tương tự như quy trình thi tuyển.

Từ 31/3/2026, tuyển dụng nhà giáo áp dụng quy trình 2 vòng thi hoặc xét tuyển, áp dụng cơ chế ưu tiên với người đã có kinh nghiệm giảng dạy. (Ảnh minh họa: Moet)

Nghị định cũng quy định việc tuyển dụng nhà giáo phải căn cứ vào chuẩn nghề nghiệp tương ứng với chức danh nhà giáo và vị trí việc làm cần tuyển. Điều này nhằm bảo đảm người trúng tuyển đáp ứng các yêu cầu về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm và phẩm chất nghề nghiệp.

Ngoài ra, quy định mới bổ sung cơ chế ưu tiên đối với một số nhóm ứng viên. Cụ thể, người đã có thời gian giảng dạy đúng vị trí việc làm hoặc môn học phù hợp từ đủ 3 năm trở lên và có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc sẽ được cộng 5 điểm vào kết quả vòng 2 khi thi tuyển hoặc xét tuyển.

Một số đối tượng khác cũng được hưởng ưu tiên, như người có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 4 trở lên hoặc có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phù hợp với ngành nghề giảng dạy từ 3 năm trở lên.

Về thẩm quyền tuyển dụng, người đứng đầu cơ sở giáo dục đại học công lập hoặc cơ sở giáo dục nghề nghiệp được quyền trực tiếp tuyển dụng nhà giáo hoặc phân cấp cho đơn vị trực thuộc thực hiện. Đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập, việc tuyển dụng được thực hiện theo quy chế tổ chức và hoạt động của đơn vị, nhưng vẫn phải bảo đảm tuân thủ chuẩn nghề nghiệp nhà giáo.

Theo cơ quan quản lý, việc ban hành quy định mới nhằm tạo cơ sở pháp lý thống nhất cho hoạt động tuyển dụng nhà giáo, đồng thời tăng tính cạnh tranh, minh bạch trong quá trình lựa chọn đội ngũ giáo viên.

Nghị định cũng được kỳ vọng góp phần thu hút người có năng lực, kinh nghiệm thực tiễn tham gia giảng dạy, từ đó nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giáo dục trong bối cảnh ngành giáo dục đang đẩy mạnh đổi mới chương trình và phương pháp dạy học.