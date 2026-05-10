Video: Từ gánh hàng rong đến quán ăn, đủ kiểu đối phó để chiếm vỉa hè Hà Nội.

Thời gian gần đây, lực lượng chức năng tại Hà Nội tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự đô thị, kéo giảm đáng kể tình trạng bán hàng rong, lấn chiếm vỉa hè tại khu vực trung tâm. Nhiều tuyến phố dần có chỗ rộng hơn cho người đi bộ trên vỉa hè.

Theo ghi nhận thực tế, nhiều hộ kinh doanh tại Hà Nội đã nâng cao ý thức chấp hành quy định, sử dụng đúng phạm vi được phép để buôn bán thay vì bày biện bàn ghế, hàng hóa tràn lan lấn chiếm vỉa hè như trước đây.

Hàng hóa được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, góp phần tạo diện mạo khang trang, văn minh hơn cho các tuyến phố trung tâm.

Hình ảnh du khách có thể thong thả dạo bộ trên vỉa hè đối lập với cảnh phải len lỏi xuống lòng đường để di chuyển trước đây.

Bà Lan, một tiểu thương ở phố Hàng Mã chia sẻ: “Hàng Mã là một trong những tuyến phố đầu tiên của Hà Nội triển khai mô hình phố kiểu mẫu. Thời gian đầu, nhiều tiểu thương khá lo lắng và phải tìm cách thích nghi vì đặc thù mặt hàng trang trí thường cần bày ra bên ngoài để thu hút khách. Tuy nhiên đến nay, mọi người đã dần quen với việc giữ vỉa hè thông thoáng, đồng thời sắp xếp hàng hóa theo cách gọn gàng, phù hợp hơn”.

Tuy nhiên, một số khu vực vẫn xuất hiện tình trạng đối phó với lực lượng chức năng. Trong ảnh là cửa hàng rửa xe kết hợp quán nước vẫn tận dụng vỉa hè để phục vụ hoạt động kinh doanh.

Nhiều người bán hàng rong sử dụng một tấm bạt nhỏ để bày hàng, chiếm gần hết diện tích vỉa hè và chừa lại lối đi hẹp cho người đi bộ. Khi lực lượng chức năng xuất hiện, họ nhanh chóng thu dọn, gánh hàng rời đi để tránh bị xử lý.

Tương tự, trên phố Lương Văn Can, nhiều tiểu thương kê một chiếc ghế nhỏ cùng nồi bánh bao để buôn bán trên vỉa hè. Mỗi khi lực lượng chức năng đi kiểm tra, họ nhanh chóng mang đồ vào trong nhà, sau đó bày bán trở lại như chưa có việc gì xảy ra.

Một số quán ăn đối phó bằng cách để thực khách ngồi trên bậc thềm sát cửa nhà, tận dụng ghế nhựa làm bàn ăn.

Có cửa hàng tận dụng phần bậc thềm của nhà bên cạnh để kê bàn ghế phục vụ khách, gây ảnh hưởng đến mỹ quan và không gian đi lại của người dân.

Các chủ hàng tận dụng từng khoảng trống nhỏ, kê ghế nhựa, thùng hàng ở vỉa hè sát tường nhằm bày biện sản phẩm.

Trên phố Hoàng Hoa Thám, nhiều hộ kinh doanh cố gắng bày hàng gọn hơn về phía trong những vẫn thuộc diện tích vỉa hè.

Có thể thấy bên cạnh chuyển biến tích cực chung, tình trạng vi phạm trật tự đô thị, lấn chiếm vỉa hè vẫn tái diễn ở không ít tuyến phố, đặc biệt ở khu vực phố cổ Hà Nội.

Tại phố Lò Rèn, nhiều máy móc, vật liệu và hàng hóa phục vụ hàn xì được tập kết, gia công ngay trên vỉa hè, gây mất mỹ quan đô thị và cản trở người đi bộ.

Bàn ghế kê ra vỉa hè, hàng hóa bày bán tràn lan, chiếm trọn phần lớn diện tích khiến người đi bộ gặp khó khăn khi di chuyển.

Tại các tuyến ngõ nhỏ, tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè diễn ra phổ biến hơn. Trong ảnh là khu vực ngõ Tạm Thương, nơi nhiều hàng quán bày bàn ghế sát hai bên, chỉ chừa lại lối đi hẹp cho xe máy và người đi bộ di chuyển.

Mới đây, UBND TP Hà Nội trình HĐND thành phố dự thảo nghị quyết sửa đổi, bổ sung quy định về thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố. Theo đề xuất, mức phí tại nhiều khu vực được điều chỉnh tăng so với quy định đang áp dụng từ năm 2020. Dự thảo dự kiến sẽ được HĐND TP Hà Nội xem xét tại kỳ họp chuyên đề diễn ra ngày 11/5.