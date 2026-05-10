Từ gánh hàng rong đến quán ăn, đủ kiểu đối phó để chiếm vỉa hè Hà Nội
(VTC News) -
Nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội thông thoáng hơn sau đợt xử lý trật tự đô thị, song tình trạng tìm cách đối phó để kinh doanh vỉa hè vẫn diễn ra.
Hàng hóa được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, góp phần tạo diện mạo khang trang, văn minh hơn cho các tuyến phố trung tâm.
Nhiều người bán hàng rong sử dụng một tấm bạt nhỏ để bày hàng, chiếm gần hết diện tích vỉa hè và chừa lại lối đi hẹp cho người đi bộ. Khi lực lượng chức năng xuất hiện, họ nhanh chóng thu dọn, gánh hàng rời đi để tránh bị xử lý.
Một số quán ăn đối phó bằng cách để thực khách ngồi trên bậc thềm sát cửa nhà, tận dụng ghế nhựa làm bàn ăn.
Các chủ hàng tận dụng từng khoảng trống nhỏ, kê ghế nhựa, thùng hàng ở vỉa hè sát tường nhằm bày biện sản phẩm.
Trên phố Hoàng Hoa Thám, nhiều hộ kinh doanh cố gắng bày hàng gọn hơn về phía trong những vẫn thuộc diện tích vỉa hè.
Tại phố Lò Rèn, nhiều máy móc, vật liệu và hàng hóa phục vụ hàn xì được tập kết, gia công ngay trên vỉa hè, gây mất mỹ quan đô thị và cản trở người đi bộ.
Bàn ghế kê ra vỉa hè, hàng hóa bày bán tràn lan, chiếm trọn phần lớn diện tích khiến người đi bộ gặp khó khăn khi di chuyển.
