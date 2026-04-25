Nhiều tuyến vỉa hè Hà Nội vẫn bị hàng quán, bãi xe 'nuốt chửng' cả ngày lẫn đêm

Vỉa hè Hà Nội nhiều nơi vẫn bị hàng quán, bãi xe "bủa vây"

Thời gian qua, lực lượng chức năng tại Hà Nội đẩy mạnh kiểm tra, xử lý vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, giúp nhiều tuyến phố thông thoáng hơn, hạn chế đáng kể tình trạng kinh doanh tràn lan.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, tại một số tuyến như Hoàng Hoa Thám, khu vực chợ Hà Đông, chợ Nghĩa Tân, Nguyễn Văn Lộc, Tô Hiệu... vẫn tái diễn tình trạng lấn chiếm vỉa hè, khiến người đi bộ mất lối.

Tại khu vực chợ Hà Đông (phường Hà Đông), vỉa hè bị hàng quán bày bán, dựng xe lấn chiếm.

Nhiều hộ kinh doanh đã chủ động lùi hàng hóa vào khoảng một nửa vỉa hè, song việc để xe máy kèm theo vẫn chiếm dụng không gian, cản trở lối đi của người đi bộ.

Tại phố Lê Lợi (phường Hà Đông), nhiều cửa hàng vẫn tận dụng tối đa vỉa hè để bày bán hàng hóa.

Hình ảnh quán ăn, quán cóc ngang nhiên lấn chiếm, “nuốt trọn” vỉa hè phố Nguyễn Quốc Trị (phường Yên Hòa).

Vỉa hè quanh khu đô thị Nam Trung Yên (phường Yên Hòa) bị hàng quán và bãi xe "xẻ thịt".

Phố Nguyễn Văn Lộc (phường Hà Đông) tập trung nhiều quán ăn, nhà hàng. Tại đây, xe máy đỗ dày đặc, lộn xộn chiếm trọn vỉa hè, cản trở người đi bộ và ảnh hưởng mỹ quan đô thị.

“Mỗi lần đi qua phố Nguyễn Văn Lộc, cả vỉa hè lẫn lòng đường đều bị xe máy, ô tô đỗ tràn lan, gần như không còn lối đi bộ. Điều này tiềm ẩn nguy hiểm khi tuyến phố luôn đông phương tiện”, chị Minh Châu cho biết.

Tại phố Nghĩa Tân (phường Nghĩa Đô), khác với hình ảnh lấn chiếm, nhếch nhác trước đây, vỉa hè nay đã được sắp xếp lại, trả không gian đi bộ cho người dân.

Tuy nhiên, khu vực trước chợ Nghĩa Tân vẫn tái diễn tình trạng hàng quán chiếm dụng vỉa hè.

Tình trạng lấn chiếm vỉa hè không chỉ diễn ra ban ngày mà còn công khai, phức tạp hơn vào ban đêm.

Khu vực phố Tạ Hiện (phường Hoàn Kiếm) nằm trong không gia đi bộ phố cổ và được kinh doanh trên vỉa hè và lòng đường vào ba ngày cuối tuần (từ thứ Sáu đến Chủ nhật). Các ngày trong tuần, các cơ sở không được phép kê bàn ghế ra lòng đường hoặc lấn chiếm không gian công cộng.

Tuy nhiên, tối 23/4, đoạn từ ngã tư Tạ Hiện – Đào Duy Từ đến Tạ Hiện – Hàng Buồm, nhiều hàng quán vẫn bày bàn ghế tràn ra lòng đường để kinh doanh dù chưa đến cuối tuần.

Khu vực ngã tư Phạm Ngọc Thạch – Lương Đình Của, đoạn vỉa hè trước chung cư B14 Kim Liên bị nhiều hàng quán kê bàn ghế, phương tiện dựng tràn lan, gây tình trạng lấn chiếm và cản trở lối đi bộ.

Hàng loạt xe máy dựng kín, chắn ngang vỉa hè như “ma trận”.

Bên cạnh những tuyến phố còn xảy ra tình trạng lấn chiếm vỉa hè, nhiều "điểm nóng" trước đây đã được chỉnh trang, khoác lên diện mạo văn minh, thông thoáng hơn.

Phố Hàng Mã – một trong những tuyến đầu tiên thí điểm phố kiểu mẫu – đến nay đã có chuyển biến tích cực: tiểu thương dần thích nghi, vỉa hè thông thoáng hơn, tạo thuận lợi cho người dân và du khách đi lại.

Lực lượng công an tăng cường phát hiện, xử lý vi phạm trật tự đô thị qua hệ thống camera và phản ánh của người dân. Trong tháng 3/2026, lực lượng chức năng đã “phạt nguội” 3.900 trường hợp, thu hơn 4,3 tỷ đồng, góp phần chỉnh trang nhiều tuyến phố, từng bước kiềm chế tình trạng lấn chiếm vỉa hè và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.

Tuy nhiên, vi phạm trật tự đô thị vẫn diễn biến chưa đồng đều giữa các địa bàn. Tại một số nơi, tình trạng tái diễn còn phổ biến, chủ yếu là lấn chiếm vỉa hè, đỗ xe sai quy định, gây mất mỹ quan và ảnh hưởng trật tự an toàn giao thông.