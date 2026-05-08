Hà Nội dự kiến tăng phí gửi ô tô, xe máy trên vỉa hè, cao nhất 400.000 đồng/m²

UBND TP Hà Nội vừa có tờ trình gửi HĐND TP về việc ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung quy định về phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố.

Theo dự thảo tờ trình, Hà Nội dự kiến điều chỉnh tăng đáng kể mức phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố để trông giữ xe. Trong đó, mức tăng mạnh nhất tập trung vào các khu vực trung tâm và nội đô.

Cụ thể, khu vực lõi đô thị (khu bảo tồn cấp I): Tại các tuyến phố trọng điểm như Đinh Lễ, Lý Thái Tổ, Trần Hưng Đạo, Hàng Đào, Hàng Ngang, Quán Sứ…, phí trông giữ dự kiến tăng từ 240.000 đồng lên 400.000 đồng/m²/tháng.

Khu vực trong Vành đai 1 (ngoài lõi đô thị): Mức phí được đề xuất điều chỉnh từ 150.000 đồng lên 360.000 đồng/m²/tháng (gấp 2,4 lần so với hiện hành).

Các mức thu phí cũ và các mức đang được đề xuất.

Khu vực từ Vành đai 1 đến Vành đai 2: Mức phí dự kiến tăng gấp đôi, từ 80.000 đồng lên 160.000 đồng/m²/tháng.

Khu vực từ Vành đai 2 đến Vành đai 3: Mức thu cũng tăng gấp đôi, từ 60.000 đồng lên 120.000 đồng/m²/tháng.

Ngoài ô tô, xe máy và xe đạp cũng nằm trong lộ trình điều chỉnh tăng phí sử dụng lòng đường, hè phố.

Tại khu vực lõi đô thị, mức thu đối với xe máy, xe đạp được đề xuất tăng từ 135.000 đồng lên 220.000 đồng/m²/tháng.

Các khu vực còn lại, dự thảo đề xuất mức tăng phổ biến là gấp đôi (tăng 100%) so với quy định hiện hành.

Theo UBND TP Hà Nội, nhu cầu sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố (vỉa hè) phục vụ trông giữ phương tiện ngày càng tăng, đặc biệt tại các khu vực có mật độ dân cư và hoạt động thương mại cao.

Số liệu thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố tăng cao liên tiếp trong 3 năm phản ánh nhu cầu sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố phục vụ trông giữ phương tiện tiếp tục duy trì ở mức lớn, đặc biệt tại các khu vực trung tâm, đồng thời cho thấy mức thu hiện hành chưa phản ánh đầy đủ giá trị sử dụng nguồn tài nguyên đô thị. Đồng thời thể hiện khả năng đóng góp của người nộp phí cao hơn mức thu hiện hành.

Mức thu phí hiện hành theo Nghị quyết số 06 chưa đủ phù hợp so với giá trị sử dụng thực tế của hạ tầng đô thị; chưa tạo được công cụ điều tiết hành vi, góp phần hạn chế phương tiện cá nhân tại khu vực trung tâm.

"Việc duy trì mức thu cũ trong bối cảnh chi phí quản lý, chi phí duy tu hạ tầng giao thông đô thị ngày càng tăng sẽ không góp phần bù đắp một phần chi phí và phát huy hiệu quả công cụ tài chính đối với quản lý sử dụng lòng đường, hè phố.

Do vậy, việc điều chỉnh mức phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố vừa góp phần hạn chế lượng xe lưu thông trong nội đô để khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông, đặc biệt tại các khu vực có mật độ phương tiện cao vào giờ cao điểm, vừa góp phần điều tiết lưu lượng giao thông nội đô, hạn chế ùn tắc giao thông, giảm ô nhiễm môi trường, đồng thời hạn chế dần "thói quen" sử dụng phương tiện cá nhân, khuyến khích sử dụng các phương tiện giao thông công cộng nhằm nâng cao hiệu suất các phương tiện công cộng", UBND TP nêu rõ.