Huy động 200 người tìm kiếm người mất tích trong rừng ở Tuyên Quang

Theo thông tin từ Ủy ban nhân dân xã Bắc Quang, khoảng 7h ngày 8/5, ông Triệu Chàn Tá, sinh năm 1968, thôn Việt Tân 2, xã Bắc Quang lên rừng hái cây thuốc nam.

Vị trí ông Tá đi hái cây thuốc thuộc tiểu khu 285, khu rừng phòng hộ trên địa bàn thôn Việt Tân 2 và Thượng Mỹ, xã Bắc Quang.

Khi đi, ông Tá có mang điện thoại, đến tối không thấy ông Tá về nhà, gọi điện thoại không liên lạc được nên gia đình đã báo cáo với chính quyền địa phương.

Xã Bắc Quang huy động khoảng 200 người tìm kiếm người đàn ông mất tích khi lên rừng tìm dược liệu.

Ngay sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã huy động các lực lượng triển khai công tác tìm kiếm, đến thời điểm 11h ngày 10/5 vẫn chưa tìm thấy người mất tích.

Ông Trần Minh Hữu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bắc Quang cho biết, xã đã thành lập tổ chỉ huy công tác tìm kiếm cứu hộ tại hiện trường do ông Hoàng Quang Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã làm tổ trưởng.

Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Bắc Quang huy động lực lượng tham gia tìm kiếm người mất tích.

Xã đã huy động khoảng 200 người gồm lực lượng công an, quân sự, dân quân tự vệ, lực lượng tại chỗ chia thành nhiều mũi lên rừng tìm kiếm người mất tích.

Hiện tại, công tác tìm kiếm cũng đang gặp nhiều khó khăn do địa bàn rộng, trời mưa, đường rừng trơn trượt.