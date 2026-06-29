Tự bắt trộm rồi trói vào cột đèn, 'hiệp sỹ Batman' bị cảnh sát truy bắt

(VTC News) -

Lực lượng cảnh sát bang Jalisco, Mexico đang ráo riết truy bắt một người hùng tự phát, được dư luận gọi là "Batman" (người dơi). Cảnh sát cáo buộc rằng từ ngày 13/6 đến nay, người này đã tự ý săn lùng các nghi phạm trộm cắp xe máy tại thành phố Lagos de Moreno, bang Jalisco.

Các báo cáo ghi nhận, ít nhất 5 người đàn ông đã được phát hiện trong tình trạng bị hành hung rồi quấn chặt bằng băng keo vào các cột đèn trên đường phố. Những người này còn bị vẽ thêm râu quai nón, râu mèo và bị viết nguệch ngoạc từ "tội phạm trộm cắp" bằng tiếng Tây Ban Nha ngay trên mặt.

"Người hùng" tự phát thậm chí còn cố tình để những chiếc xe máy bị lấy cắp ngay cạnh nghi phạm nhằm "bêu" tội lỗi của họ trước công chúng. Trên nền tảng X, dân mạng Mexico gọi người săn đạo chích giấu mặt này "Batman của vùng Lagos de Moreno".

Một bức ảnh hiện trường đang nhanh chóng lan tỏa khắp Mexico ghi lại cảnh hai người đàn ông bị quấn băng keo quay lưng vào nhau quanh cột điện, trên đầu họ treo một tấm biển màu hồng, chiếc xe máy được đặt ngay phía trước mặt.

Các cơ quan chức năng không hề đồng tình với hành động này.

Cảnh sát Mexico đang truy bắt "Người dơi" vì hành hung, bắt giữ nghi phạm trộm xe máy trái phép.

Thư ký An ninh Tiểu bang, ông Juan Pablo Hernández, cho biết cảnh sát đối xử với những người đàn ông bị trói như nạn nhân của vụ bắt giữ người trái phép. Họ được cắt dây trói, giải thoát khỏi cột đèn và đưa đi điều trị các vết thương tích tại bệnh viện.

Hiện vẫn chưa rõ liệu họ có tiếp tục bị điều tra về các cáo buộc trộm cắp tài sản hay không. Cho đến nay, cảnh sát vẫn chưa thực hiện bất kỳ lệnh bắt giữ nào mà đang nỗ lực truy bắt "kẻ thực thi công lý tự phát". Cảnh sát đã xác định được manh mối liên quan trực tiếp đến các vụ việc trên.

Bang Jalisco từ lâu được biết đến là một trong những điểm nóng về tội phạm có tổ chức tại Mexico. Đây là căn cứ địa của một trong những băng đảng ma túy khét tiếng và bạo lực nhất quốc gia.

Trong bối cảnh các băng đảng lớn tập trung vào buôn lậu và tranh giành địa bàn, các băng nhóm tội phạm nhỏ lẻ lại lộng hành với việc trộm cắp, cướp giật và tống tiền, trực tiếp làm đảo lộn cuộc sống hàng ngày của người dân lương thiện. Tình trạng trộm cắp xe máy và phương tiện giao thông khác diễn ra như cơm bữa, khiến người dân luôn sống trong bất an.

Tuy nhiên, việc tự ý bắt giữ và nhục mạ nghi phạm, dù xuất phát từ mục đích tốt, vẫn là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Hơn nữa, hành động này có thể kích động một chu kỳ bạo lực mới, khi các băng nhóm tội phạm trả thù các hành vi tự phát của người dân.