Từ 1/7, tiếp tục cấm xe khách từ 9 chỗ, xe tải từ 6 trục trên cao tốc La Sơn - Hòa Liên

(VTC News) -

Ông Nguyễn Minh Khánh - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh (Ban QLDA) vừa ký thông báo tiếp tục phương án tổ chức giao thông tạm thời tại dự án mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên.

Theo Ban QLDA, cuối tháng 10/2025 và tháng 11/2025, do ảnh hưởng của mưa lớn bất thường gây ra sạt lở tại nhiều vị trí mái taluy trên tuyến. Đến nay, Bộ Xây dựng, Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản thống nhất giải pháp xử lý các vị trí sạt lở trên tuyến. Đồng thời, các nhà thầu thi công hoàn thành công tác chuẩn bị để triển khai xử lý trong thời gian tới.

Để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông trên tuyến trong quá trình thi công xử lý sạt lở, từ ngày 1/7/2026 đến hết ngày 31/12/2026 tiếp tục cấm các loại xe khách từ 9 chỗ ngồi trở lên, xe tải từ 6 trục trở lên lưu thông trên tuyến.

Cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên đang trong quá trình thi công, mở rộng. (Ảnh: PĐ)

Chỉ cho phép các loại phương tiện còn lại lưu thông trên tuyến với tốc độ tối đa 60km/h. Riêng tại điểm sạt trượt taluy âm Km50+700, cho phép lưu thông với tốc độ tối đa 30km/h.

Đối với các phương tiện phục vụ thi công Dự án thuộc nhóm xe bị cấm, nhà thầu thi công có thông báo hoặc văn bản đăng ký kèm xác nhận gửi tới các cơ quan, đơn vị liên quan để được phép lưu thông.

Theo Ban QLDA, trong thời gian áp dụng phương án tổ chức giao thông tạm thời, xe khách từ 9 chỗ ngồi trở lên và xe tải từ 6 trục trở lên lưu thông theo hướng Bắc - Nam và ngược lại sẽ được phân luồng đi theo Quốc lộ 1. Các phương tiện di chuyển vào xã Khe Tre và chiều ngược lại đi theo tuyến ĐT14B.

Ban QLDA cũng đề nghị Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng và TP Huế tiếp tục chỉ đạo lực lượng CSGT phối hợp hướng dẫn, nhắc nhở người điều khiển phương tiện không lưu thông vào các đoạn tuyến nêu trên.

Dự án cao tốc La Sơn - Hòa Liên hiện đang trong quá trình thi công mở rộng lên 4 làn xe. Trước đó, Ban QLDA nhiều lần áp dụng phương án tổ chức giao thông tạm thời nhằm ứng phó với thời tiết bất lợi và đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến.