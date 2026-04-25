Truy tố kẻ chôn lấp trái phép gần 400 tấn chất thải công nghiệp ở Hưng Yên

Theo thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Phạm Văn Tuân (SN 1986, ở phường Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) về tội Gây ô nhiễm môi trường.

Hiện trường vụ đổ, chôn, lấp chất thải trái phép tại Tổ dân phố Kim Huy, phường Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

Trước đó, đêm 3/12/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Hưng Yên đồng loạt ra quân, bắt quả tang một nhóm người có hành vi vận chuyển, đổ, chôn, lấp chất thải trái phép tại khu đất ao của gia đình Phạm Văn Tuân.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện ô tô tải do L.V.H (SN 1995, ở xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên) cầm lái đang đổ trái phép chất thải rắn công nghiệp theo sự chỉ đạo của Phạm Văn Tuân.

Mở rộng kiểm tra tại điểm tập kết chất thải bên trong một công ty ở phường Thượng Hồng (Hưng Yên), Tổ công tác tiếp tục phát hiện 1 máy xúc và 4 xe tải khác đang chờ lấy chất thải để vận chuyển về san lấp tại khu đất ao của gia đình Phạm Văn Tuân.

Tại thời điểm kiểm tra, các đối tượng liên quan đều không xuất trình được giấy phép thu gom, vận chuyển, xử lý hay chôn lấp chất thải theo quy định.

Ngày 30/12/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố vụ án, khởi tố bị can Phạm Văn Tuân về tội Gây ô nhiễm môi trường theo quy định tại Điểm d, Khoản 2, Điều 235 Bộ luật Hình sự.

Căn cứ kết quả điều tra, công an xác định Phạm Văn Tuân là cá nhân không đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường, không có chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nhưng đã chỉ đạo, tổ chức đổ, chôn, lấp trái phép 393.460 kg chất thải rắn công nghiệp thông thường.

Hiện, vụ án đã kết thúc điều tra, hồ sơ được chuyển sang Viện KSND tỉnh Hưng Yên để đề nghị truy tố bị can trước pháp luật.